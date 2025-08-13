T.C. GÖNEN (BALIKESİR) İCRA DAİRESİ

Özellikleri :Balıkesir İl, Gönen İlçe, BOSTANCI Mahalle/Köy, ORGANİZE SANAYİ Mevkii, 212 Ada, 10 Parsel, Bostancı mahallesi, 212 ada, 10 parseldeki, 9.063,47 m2 yüzölçümlü, arsa vasıflı ana taşınmazın içinde, 3.801,00 m2 Ruhsat Alanlı Sanayi Binası vasıflı taşınmazdaki bina yaklaşık 3.201 m2 taban alanlı olup zemin kat 3.201 m2 ve 1. asma kat 300 m2 ve 2. asma kat 300 m2 alana sahiptir. Girişte 25 m2 bekçi kulübesi, 170 m2 kazan dairesi, 50 m2 kazan dairesi, 40 m2 ardiye ve ana bina içinde 45 m2 yazıhane yer almaktadır.Ana bina prefabrik ön germeli betonarme karkas sistem olarak tasarlanmıştır. Ana bina yaklaşık 9 metre yüksekliğe sahiptir. Duvarlar prefabrik duvar panelidir. Binanın içinde yerler helikopter düzlemeli sertleştirilmiş beton zemin kaplaması ile kaplıdır.Binanın çatısı sandviç panel kaplı olup şeritler halinde şeffaf aydınlık polikarbonat levha ile kaplanmıştır. Demir profilden yüksek sürgülü kapıları ve binanın çevresinde üst kısımda bant pencereli aydınlatmaları vardır. Ana binanın kuzey köşesinde kimyasal maddelerin işlendiği çelik profilden merdiven ile üst katlara çıkılan 3 katlı çelik profil platformda makine kullanım alanları vardır. Bu kısımlarda bulunan makine ekipmanın haczi ile ilgili bilirkişi raporu dava dosyasında bulunmaktadır. Çelik profil merdiven ve çelik profil platform taşıyıcı sistemin rayiç değeri makine bilirkişi raporunda belirtilmiş olup aşağıda toplam değere eklenmiştir.Ana binanın doğu köşesinde idari bölüm yer almaktadır. Zemin katta resepsiyon, işçi soyunma odaları duş ve tuvaletler vardır. 1. Katta müdür ve personel odaları, mutfak ve tuvaletler bulunmaktadır. 2. katta ise eşyalar ve aletler depolanmaktadır. Müştemilatlar toplam 330 m2 dir. Girişte 25 m2 bekçi kulübesi, 170 m2 kazan dairesi, 50 m2 kazan dairesi, arka cephede 40 m2 ardiye ve ana bina içinde 45 m2 yazıhane vardır. Makine Ekipman Değeri Makine Elektrik Mühendisi bilirkişi tarafından verildi. Arsanın İmar Durumu, Gönen Deri Organize Sanayi Bölgesi, Sanayi Alanında kalmaktadır. Arsa Değeri : 9.063,47 m2 X 8.000-TL/m2 = 72.507.760-TL Dolgu Taban Duvar Havuz Dahil.Bina Değeri : 3.801 m2 X 23.250-TL/m2 + 330 m2 X 7.750-TL/m2 = 90.930.750-TL Arsa Bina Ekipman Malzeme Dahil Satışa esas rayiç değer (KDV hariç ) = 183.944.344 TL,

Yüzölçümü : 9.063,47 m2

İmar Durumu : Arsanın İmar Durumu, Gönen Deri Organize Sanayi Bölgesi, Sanayi Alanında kalmaktadır.

Kıymeti : 183.944.344,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: -Taşınmaz Üzerinde '' Yapı kullanma izni alınması şartı ile tesisi üretime geçmeyenlere geri alım hakkı vardır.'' şeklinde bir adet şerh

- Hisse Üzerinde ''Katılımcılara tahsis veya satışı yapılan arsalar hiçbir şekilde tahsis amacı dışında kullanılamaz. Bu arsalar katılımcılar ve mirasçıları tarafından borcun tamamı ödenmeden ve tesisi üretime geçmeden satılamaz.'' şeklinde bir adet şerh

- Hisse Üzerinde ''Taşınmazın İcra yolu ile satışı Dahil üçüncü kişilere devrinde OSB' den uygunluk görüşü alınması zorunludur. Bu durumda eski katılımcının vermiş olduğu taahhütler yeni alıcı tarafından da aynen kabul edilmiş sayılır.'' şeklinde bir adet şerh