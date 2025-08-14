Giriş Tarihi: 14.08.2025 00:00
Güncelleme Tarihi: 14.08.2025 07:03
TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI
Şanlıurfa il sınırları içerisindeki elektrik dağıtım tesislerinin isabet ettiği taşınmazların kamulaştırılması ve/veya kamulaştırma yolu ile üzerinde irtifak hakkı kurulmasına, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu'nun 19'uncu maddesinin 2/a fıkrası gereğince, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca TEDAŞ Yönetim Kurulu tarafından alınan muhtelif ile başlanılmıştır.
Söz konusu karar uyarınca kamulaştırma işlemlerine başlanılan ve aşağıda mülkiyet bilgileri belirtilen taşınmazlar üzerinde bulunan elektrik dağıtım tesisi yeri ile irtifak hakkının bedelini peşin ödemek koşuluyla 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 8'inci maddesi uyarınca anlaşarak satın alınacak ve/veya üzerine irtifak hakkı kurulacaktır.
Buna göre, aşağıda listede belirtilen maliklerin/kanuni vekillerinin 26.08.2025 – 28.08.2025 tarihleri arasında 0412 251 30 21 / 33706-33703 telefon numarasından bilgi alınması ve Şanlıurfa Yolu 3. km Kayapınar / Diyarbakır adresinde bulunan TEDAŞ 10. Bölge Müdürlüğüne uzlaşma görüşmelerinde bulunulması müracaatı rica olunur.
Belirtilen süre içerisinde uzlaşma görüşmelerine katılmamaları veya katılım sağlayıp anlaşmaya varılamaması halinde, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 10'uncu maddesine göre taşınmazın bulunduğu yer Asliye Hukuk Mahkemesinde Bedel Tespit ve Tescil Davası açılacaktır.
Anlaşmaya varılması halinde; uzlaşma komisyonu üyeleri ve bahsi geçen taşınmaz malikleri/kanuni vekilleri arasında anlaşma tutanağı imzalanacak, anlaşma tutanağında belirtilen kamulaştırma bedeli üzerinden ve taşınmazın Genel Müdürlüğümüz adına tescil işlemlerinin gerçekleştirilmesinin ardından, kamulaştırma bedeli taşınmaz maliklerine ödenecektir.
İLANAN TEBLİĞ OLUNUR
Kamulaştırılacak Ve/Veya Kamulaştırma Yolu İle Üzerinde İrtifak Hakkı Kurulacak Taşınmaz ve Malik Listesi
|İlçe
|Mahalle
|Adano
|Parselno
|ADI SOYADI
|BABA ADI
|Tc
|HİLVAN
|USTAHASAN M
|134
|1
|SAADET KALENDER
|MUSTAFA
|45445910170
|HİLVAN
|USTAHASAN M
|134
|1
|ADALET KALENDER
|MUSTAFA
|67219176582
|HİLVAN
|USTAHASAN M
|134
|1
|ZİYA KALENDER
|MUSTAFA
|67222176418
|HİLVAN
|USTAHASAN M
|134
|1
|HASAN KALENDER
|MUSTAFA
|67210176864
|HİLVAN
|USTAHASAN M
|134
|4
|ZİYA KALENDER
|MUSTAFA
|67222176418
|HİLVAN
|USTAHASAN M
|134
|4
|SAADET KALENDER
|MUSTAFA
|45445910170
|HİLVAN
|USTAHASAN M
|134
|4
|ADALET KALENDER
|MUSTAFA
|67219176582
|HİLVAN
|USTAHASAN M
|134
|4
|ALİ
|MEHMET
|0
|HİLVAN
|USTAHASAN M
|134
|4
|HASAN KALENDER
|MUSTAFA
|67210176864
|HİLVAN
|USTAHASAN M
|134
|4
|MAHMUT KALENDER
|MAHMUT NEDİM
|67177177980
|HİLVAN
|USTAHASAN M
|134
|5
|ZİYA KALENDER
|MUSTAFA
|67222176418
|HİLVAN
|USTAHASAN M
|134
|5
|ADALET KALENDER
|MUSTAFA
|67219176582
|HİLVAN
|USTAHASAN M
|134
|5
|SAADET KALENDER
|MUSTAFA
|45445910170
|HİLVAN
|USTAHASAN M
|134
|5
|HASAN KALENDER
|MUSTAFA
|67210176864
|HİLVAN
|USTAHASAN M
|0
|52
|MAHMUT KALENDER
|MAHMUT NEDİM
|67177177980
|HİLVAN
|USTAHASAN M
|0
|52
|HASAN KALENDER
|MUSTAFA
|67210176864
|HİLVAN
|USTAHASAN M
|0
|52
|SAADET KALENDER
|MUSTAFA
|45445910170
|HİLVAN
|USTAHASAN M
|0
|52
|ADALET KALENDER
|MUSTAFA
|67219176582
|HİLVAN
|USTAHASAN M
|141
|7
|ZİYA KALENDER
|MUSTAFA
|67222176418
|HİLVAN
|USTAHASAN M
|141
|7
|HASAN KALENDER
|MUSTAFA
|67210176864
|HİLVAN
|USTAHASAN M
|141
|7
|SAADET KALENDER
|MUSTAFA
|45445910170
|HİLVAN
|USTAHASAN M
|141
|7
|MAHMUT KALENDER
|MAHMUT NEDİM
|67177177980
|HİLVAN
|USTAHASAN M
|141
|7
|ADALET KALENDER
|MUSTAFA
|67219176582
|HİLVAN
|USTAHASAN M
|141
|9
|HASAN KALENDER
|MUSTAFA
|67210176864
|HİLVAN
|USTAHASAN M
|141
|9
|SAADET KALENDER
|MUSTAFA
|45445910170
|HİLVAN
|USTAHASAN M
|141
|9
|ZİYA KALENDER
|MUSTAFA
|67222176418
|HİLVAN
|USTAHASAN M
|141
|9
|ADALET KALENDER
|MUSTAFA
|67219176582
|HİLVAN
|USTAHASAN M
|143
|2
|SAADET KALENDER
|MUSTAFA
|45445910170
|HİLVAN
|USTAHASAN M
|143
|2
|ADALET KALENDER
|MUSTAFA
|67219176582
|HİLVAN
|USTAHASAN M
|143
|2
|CEVHER BEKAY
|ALİ
|31754358758
|HİLVAN
|USTAHASAN M
|143
|2
|MÜSLÜM BEKAY
|ALİ
|31760358520
|HİLVAN
|USTAHASAN M
|143
|2
|M.SIDDIK DEMİRYERİ
|MAKSUT
|34382271178
|HİLVAN
|USTAHASAN M
|143
|2
|HASAN KALENDER
|MUSTAFA
|67210176864
|HİLVAN
|USTAHASAN M
|143
|2
|MAHMUT KALENDER
|MAHMUT NEDİM
|67177177980
|SİVEREK
|BEYDEŞ M
|0
|1082
|RAMAZAN TÜYSÜZ
|MEHMET
|0
|SİVEREK
|BEYDEŞ M
|0
|1082
|AHMET TÜYSÜZ
|MEHMET
|0
|SİVEREK
|BEYDEŞ M
|0
|1082
|SÜBHAN TİVSİZ
|ABDULKERİM
|22037691044
|SİVEREK
|BEYDEŞ M
|0
|1082
|MEHMET NURİ TÜYSÜZ
|ALİ
|35255250276
|SİVEREK
|BEYDEŞ M
|0
|1082
|MUAMMER TÜYSÜZ
|PAŞA
|41504041908
|SİVEREK
|BEYDEŞ M
|0
|222
|SAADET BUCAK
|ALİ
|14537940654
|SİVEREK
|BEYDEŞ M
|0
|226
|SAADET BUCAK
|ALİ
|14537940654
|SİVEREK
|BEYDEŞ M
|0
|227
|SEFER GUYANAY
|RAMAZAN
|0
|SİVEREK
|BEYDEŞ M
|0
|254
|VEYSİ TÜYSÜZ
|MEHMET
|33974292942
|SİVEREK
|BEYDEŞ M
|0
|260
|ADUL YİGİTBAY
|MEHMET
|0
|SİVEREK
|BEYDEŞ M
|0
|260
|MUSTAFA YİGİTBAY
|MEHMET
|38657136896
|SİVEREK
|BEYDEŞ M
|0
|264
|ALİ TÜYSÜZ
|MEHMET
|34367279854
|SİVEREK
|BEYDEŞ M
|0
|267
|İSMAİL RÜZGARESER
|HÜSEYİN
|0
|SİVEREK
|KARPUZCU M
|110
|13
|ABDULKADİR KÖKSAL
|SABRİ
|38975126630
|SİVEREK
|KARPUZCU M
|110
|13
|İBRAHİM İREN
|BUBO
|39743101064
|SİVEREK
|KARPUZCU M
|110
|13
|NECMETTİN KAYIŞKIRAN
|RAMAZAN
|39221118478
|SİVEREK
|KARPUZCU M
|110
|13
|İSMAİL KARPUZCU
|MEHMET
|40265083660
|SİVEREK
|KARPUZCU M
|110
|13
|SİNAN KARAHAN
|HÜSEYİN
|39788099586
|SİVEREK
|KARPUZCU M
|110
|13
|ALİ KAYIŞKIRAN
|MÜSLÜM
|39167120290
|SİVEREK
|KARPUZCU M
|110
|13
|HİKMET KARPUZCU
|MEHMET
|40247084234
|SİVEREK
|KARPUZCU M
|110
|13
|ALİ KARPUZCU
|ÖMER
|39965093666
|SİVEREK
|KARPUZCU M
|110
|13
|AHMET KÖKSAL
|SEFER
|39695102690
|SİVEREK
|KARPUZCU M
|110
|16
|ABDULKADİR KÖKSAL
|SABRİ
|38975126630
|SİVEREK
|KARPUZCU M
|110
|16
|İBRAHİM İREN
|BUBO
|39743101064
|SİVEREK
|KARPUZCU M
|110
|16
|NECMETTİN KAYIŞKIRAN
|RAMAZAN
|39221118478
|SİVEREK
|KARPUZCU M
|110
|16
|İSMAİL KARPUZCU
|MEHMET
|40265083660
|SİVEREK
|KARPUZCU M
|110
|16
|SİNAN KARAHAN
|HÜSEYİN
|39788099586
|SİVEREK
|KARPUZCU M
|110
|16
|ALİ KAYIŞKIRAN
|MÜSLÜM
|39167120290
|SİVEREK
|KARPUZCU M
|110
|16
|HİKMET KARPUZCU
|MEHMET
|40247084234
|SİVEREK
|KARPUZCU M
|110
|16
|ALİ KARPUZCU
|ÖMER
|39965093666
|SİVEREK
|KARPUZCU M
|110
|16
|AHMET KÖKSAL
|SEFER
|39695102690
|SİVEREK
|AŞLICA M
|0
|20
|MAHMUT BALPETEK
|BEKİR
|55231584126
|SİVEREK
|AŞLICA M
|0
|134
|KIRVARLAR İNŞAAT NAKLİYAT HÜT SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ GIDA PETROL TEMİZLİK TAAH
|0
|SİVEREK
|AŞLICA M
|0
|135
|MAHMUT BALPETEK
|BEKİR
|55231584126
|SİVEREK
|AŞLICA M
|0
|135
|ŞEYHMUS KITAYBAHADIR
|RAMAZAN
|13682970332
|SİVEREK
|AŞLICA M
|0
|135
|KADRİ KITAYBAHADIR
|RAMAZAN
|14954927214
|SİVEREK
|AŞLICA M
|0
|135
|DEVRİŞ KITAYBAHADIR
|RAMAZAN
|14966926878
|SİVEREK
|AŞLICA M
|0
|135
|İSHAK KITAYBAHADIR
|RAMAZAN
|14969926714
|SİVEREK
|GERÇEK M
|0
|183
|ŞEFİKA GERGER
|MAHMUT
|66217210106
|SİVEREK
|GERÇEK M
|0
|183
|LAMİA GERGER
|MEHMET EMİN
|13990055844
|SİVEREK
|GERÇEK M
|0
|183
|AHMET ODABAŞI
|NEŞET
|26588538926
|SİVEREK
|GERÇEK M
|0
|183
|KERİM ODABAŞI
|NEŞET
|0
|SİVEREK
|GERÇEK M
|0
|183
|KUDRET
|CAFER KARISI
|0
|SİVEREK
|GERÇEK M
|0
|183
|NURHAYAT GELGÖR
|RAMAZAN
|20501741516
|SİVEREK
|GERÇEK M
|0
|183
|MUALLA ÖZALHAS
|HALİL
|22133687170
|SİVEREK
|GERÇEK M
|0
|183
|ERHAN ÖZALHAS
|AHMET
|22127687308
|SİVEREK
|GERÇEK M
|0
|183
|MEHMET EMİN ÇAKMAK
|ADEM
|63025324094
|SİVEREK
|GERÇEK M
|0
|159
|ŞEFİKA GERGER
|MAHMUT
|66217210106
|SİVEREK
|GERÇEK M
|0
|159
|LAMİA GERGER
|MEHMET EMİN
|13990055844
|SİVEREK
|GERÇEK M
|0
|159
|AHMET ODABAŞI
|NEŞET
|26588538926
|SİVEREK
|GERÇEK M
|0
|159
|KERİM ODABAŞI
|NEŞET
|0
|SİVEREK
|GERÇEK M
|0
|159
|KUDRET
|CAFER KARISI
|0
|SİVEREK
|GERÇEK M
|0
|159
|MEHMET EMİN ÇAKMAK
|ADEM
|63025324094
|SİVEREK
|GERÇEK M
|103
|1
|NURHAYAT GELGÖR
|RAMAZAN
|20501741516
|SİVEREK
|GERÇEK M
|103
|1
|ERHAN ÖZALHAS
|AHMET
|22127687308
|SİVEREK
|GERÇEK M
|103
|1
|MUALLA ÖZALHAS
|HALİL
|22133687170
|SİVEREK
|GERÇEK M
|103
|1
|MEHMET EMİN ÇAKMAK
|ADEM
|63025324094
|SİVEREK
|GERÇEK M
|0
|139
|ŞEFİKA GERGER
|MAHMUT
|66217210106
|SİVEREK
|GERÇEK M
|0
|139
|LAMİA GERGER
|MEHMET EMİN
|13990055844
|SİVEREK
|GERÇEK M
|0
|139
|AHMET ODABAŞI
|NEŞET
|26588538926
|SİVEREK
|GERÇEK M
|0
|139
|KERİM ODABAŞI
|NEŞET
|0
|SİVEREK
|GERÇEK M
|0
|139
|KUDRET
|CAFER KARISI
|0
|SİVEREK
|GERÇEK M
|0
|139
|ŞEHMUS ÖĞÜT
|ALİ
|14381946444
|SİVEREK
|GERÇEK M
|0
|139
|MAHMUT MÖREY
|ESHAT
|22763666446
|SİVEREK
|GERÇEK M
|0
|139
|SEFER URAL
|AHMET
|20582739174
|SİVEREK
|GERÇEK M
|0
|139
|RIFAT KADİRAĞA
|MEHMET
|22757666674
|SİVEREK
|YUVAR M
|128
|7
|HALEF GÜLALAN
|ŞEHMUS
|38033158078
|SİVEREK
|YUVAR M
|128
|8
|ZÜLFÜKAR BALYEYEN
|ALİ
|69775099664
|SİVEREK
|YUVAR M
|130
|2
|HALEF GÜLALAN
|ŞEHMUS
|38033158078
|SİVEREK
|YUVAR M
|130
|3
|HALEF GÜLALAN
|ŞEHMUS
|38033158078
|SİVEREK
|YUVAR M
|130
|5
|CELAL OLCAN
|MEHMET
|15500908626
|SİVEREK
|YUVAR M
|130
|5
|AZİZ KIŞANAK
|SEYİTHAN
|15929894388
|SİVEREK
|KAPIKAYA M
|0
|1005
|SÜLEYMAN GÜLEKEN
|MEHMETALİ
|59443443882
|SİVEREK
|KAPIKAYA M
|0
|1008
|FİKRET TEMİZBAŞ
|SEYDO
|48244817558
|SİVEREK
|KAPIKAYA M
|0
|1009
|RESUL YEŞİLOT
|EYUP
|42470010042
|SİVEREK
|KAPIKAYA M
|0
|1523
|HACI OBAY
|ZÜLFİKAR
|0
|SİVEREK
|KAPIKAYA M
|0
|1523
|MEHMET HAKKI
|HAYDAR
|0
|SİVEREK
|KAPIKAYA M
|0
|1523
|ZÜLFİKAR ŞAMAN
|ALİ
|0
|SİVEREK
|KAPIKAYA M
|0
|1523
|CEMİL ŞAMAN
|ALİ
|0
|SİVEREK
|KAPIKAYA M
|0
|1523
|ZÜLFİKAR ARPACIK
|HÜSEYİN
|0
|SİVEREK
|KAPIKAYA M
|0
|1523
|ALİ BAŞANBAŞ
|EYYÜP
|0
|SİVEREK
|KAPIKAYA M
|0
|1523
|MEHMET BAŞANBAŞ
|EYYÜP
|0
|SİVEREK
|KAPIKAYA M
|0
|1523
|CEMAL BAŞANBAŞ
|EYYÜP
|0
|SİVEREK
|KAPIKAYA M
|0
|1523
|ABDURRAHMAN POLAT
|HASAN
|13481007352
|SİVEREK
|KAPIKAYA M
|0
|1523
|YAKUP ARPACIK
|SEFER
|60973392526
|SİVEREK
|KAPIKAYA M
|0
|1523
|SAADET ARPACIK
|HÜSEYİN
|67963159848
|SİVEREK
|KAPIKAYA M
|0
|1523
|AYNZELİHA ARPACIK
|67912161564
|SİVEREK
|KAPIKAYA M
|0
|1523
|MÜNEVER ARPACIK
|HÜSEYİN
|67909161638
|SİVEREK
|KAPIKAYA M
|0
|1523
|ZEKERİYE ARPACIK
|HÜSEYİN
|67906161792
|SİVEREK
|KAPIKAYA M
|0
|1524
|CEMİL ŞAMAN
|ALİ
|0
|SİVEREK
|BÜYÜKTEPE M
|0
|473
|NİMET KIRVAR
|ÖMER
|0
|SİVEREK
|BÜYÜKTEPE M
|0
|473
|NURGÜL KIRVAR
|ÖMER
|0
|SİVEREK
|BÜYÜKTEPE M
|0
|473
|HÜSEYİN KIRVAR
|HASAN
|10839064180
|SİVEREK
|BÜYÜKTEPE M
|0
|473
|İBRAHİM KIRVAR
|HASAN
|10836064244
|SİVEREK
|BÜYÜKTEPE M
|0
|473
|MEHMET ALİ KIRVAR
|HASAN
|10833064308
|SİVEREK
|BÜYÜKTEPE M
|0
|473
|HAMZA KIRVAR
|HASAN
|10827064536
|SİVEREK
|BÜYÜKTEPE M
|0
|473
|ABDULKADİR KIRVAR
|BEKİR
|65929227822
|SİVEREK
|DAĞBAŞI M
|0
|522
|ABDULLAH YÜKSEKKAYA
|RAMAZAN
|0
|SİVEREK
|DAĞBAŞI M
|0
|718
|ADİL ORTAKAYA
|RAMAZAN
|21818698272
|SİVEREK
|DAĞBAŞI M
|0
|542
|ALİ YÜKALAN
|SÜLEYMAN
|0
|SİVEREK
|DAĞBAŞI M
|0
|375
|CUMA GELEN
|BEKİR
|44890928846
|SİVEREK
|DAĞBAŞI M
|0
|498
|CUMA YÜKSEKKAYA
|ALİ
|0
|SİVEREK
|DAĞBAŞI M
|0
|741
|ELİYA BÜYÜKKAYA
|NECMETTİN
|47971826048
|SİVEREK
|DAĞBAŞI M
|0
|741
|HALİL BÜYÜKKAYA
|MAHMUT
|71614038178
|SİVEREK
|DAĞBAŞI M
|0
|497
|HASAN ANAÇKAYA
|OSMAN
|0
|SİVEREK
|DAĞBAŞI M
|0
|521
|HASAN ANAÇKAYA
|OSMAN
|0
|SİVEREK
|DAĞBAŞI M
|0
|741
|KASIM ALTINTAŞ
|CERRAH
|24836597688
|SİVEREK
|DAĞBAŞI M
|0
|18
|MEHMET ÜLGER
|HASAN
|45874895864
|SİVEREK
|DAĞBAŞI M
|0
|520
|MEHMET YÜKSEKKAYA
|ALİ
|24884596084
|SİVEREK
|DAĞBAŞI M
|0
|741
|MİNETTULLAH BÜYÜKKAYA
|KOÇALİ
|47974825994
|SİVEREK
|DAĞBAŞI M
|0
|21
|RAMAZAN BÜYÜKKAYA
|HALİL
|0
|SİVEREK
|DAĞBAŞI M
|0
|741
|RAMAZAN BÜYÜKKAYA
|HALİL
|0
|SİVEREK
|DAĞBAŞI M
|0
|442
|RESUL YÜKSEKKAYA
|ALİ
|0
|SİVEREK
|DAĞBAŞI M
|0
|713
|SABRİ KOYUNSEVER
|AHMET
|27896495628
|SİVEREK
|DAĞBAŞI M
|0
|741
|SERDIL BÜYÜKKAYA YÜZER
|NECMETTİN
|47977825830
|SİVEREK
|DAĞBAŞI M
|0
|379
|SULTAN YILMAZ
|ZÜLFİKAR
|0
|SİVEREK
|DAĞBAŞI M
|0
|741
|ZAHİDE YAŞAR
|CERRAH
|19204671336
|AKÇAKALE
|PEKMEZLİ M
|240
|6
|MEHMET KARABUĞ
|İSA
|43447962920
|AKÇAKALE
|PEKMEZLİ M
|240
|6
|MEHMET KARABUĞ
|İSA
|43447962920
|AKÇAKALE
|PEKMEZLİ M
|248
|5
|AHMET SAĞ
|BERHO
|44032943492
|SİVEREK
|AŞAĞIALINCA M
|169
|1
|MEHMET NAHİT KÖRAN
|MEHMET VELİD
|10737067078
|SİVEREK
|AŞAĞIALINCA M
|174
|3
|MUSTAFA TOKDEMİR
|İSMAİL
|45106914684
|KARAKÖPRÜ
|DEMİRCİK M
|107
|2
|MUSA ÇELİK
|SİNAN
|46366873766
|KARAKÖPRÜ
|DEMİRCİK M
|106
|1
|MUSA ÇELİK
|SİNAN
|46366873766
|KARAKÖPRÜ
|DEMİRCİK M
|108
|2
|MUSA ÇELİK
|SİNAN
|46366873766
|AKÇAKALE
|PEKMEZLİ
|239
|13
|SARA DAĞDİBİ
|CUMA
|68725120304
|AKÇAKALE
|PEKMEZLİ
|240
|12
|MUSA ÖZ
|KADİR
|46093874708
|AKÇAKALE
|PEKMEZLİ
|242
|11
|MEHMET SAĞ
|HALİL
|44035943338
|AKÇAKALE
|PEKMEZLİ
|242
|13
|SUPHİ FİLİZ
|İSMAİL
|70573058746
|AKÇAKALE
|PEKMEZLİ
|242
|13
|SALİH AKGÖRGEN
|MEHMET
|69424097034
|AKÇAKALE
|PEKMEZLİ
|242
|13
|MELEK AKGÖRGEN
|MEHMET
|13043976980
|AKÇAKALE
|PEKMEZLİ
|242
|15
|MEHMET ESMER
|İSMAİL
|13364970834
|AKÇAKALE
|PEKMEZLİ
|242
|16
|RECEP ESMER
|İSMAİL
|65641223188
|AKÇAKALE
|PEKMEZLİ
|242
|7
|MEHMET ÖZ
|CUMA
|63904281340
|AKÇAKALE
|PEKMEZLİ
|242
|8
|MUSA ÖZ
|KADİR
|46093874708
|AKÇAKALE
|PEKMEZLİ
|242
|8
|SARA ÖZ
|KADİR
|46090874862
|AKÇAKALE
|PEKMEZLİ
|248
|3
|SEMO SAĞ
|BERHO
|43966945602
|AKÇAKALE
|PEKMEZLİ
|265
|2
|İSA AYDOĞDU
|ALİ
|71908014246
|AKÇAKALE
|PEKMEZLİ
|266
|1
|NAİF KABAN
|MEHMET
|22694654772
|AKÇAKALE
|PEKMEZLİ
|267
|1
|MEHMET AYDOĞDU
|ALİ
|71914014018
|AKÇAKALE
|PEKMEZLİ
|267
|1
|İSA AYDOĞDU
|ALİ
|71908014246
|AKÇAKALE
|PEKMEZLİ
|268
|4
|MEHMET AYDOĞDU
|ALİ
|71914014018
|AKÇAKALE
|PEKMEZLİ
|268
|5
|MEHMET EDİS
|LATİF
|36509194322
|AKÇAKALE
|PEKMEZLİ
|268
|6
|MEHMET EDİS
|LATİF
|36509194322
#ilan.gov.tr Basın No: ILN02277053