İ L A N

T.C. ŞARKIŞLA SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/74 Esas

Aleyhinize davacı Necmettin Özdal vekili Av.Burcu Lektemur Güner tarafından açılan İzaleyi Şuyuu (Ortalığın giderilmesi) davasında dava dilekçesinde özetle; Sivas İli Şarkışla İlçesi Kayalıyokuş Mahallesi 722 ada 7 parselde kayıtlı Davalı Hikmet GÖKÇEN'in mernis adresine duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, davalının adresinde tanınmadığından bahisle tebligat yapılamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

11/02/2026 günü saat: 09:00'da duruşmaya gelmeniz, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın mavukafatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.