İLAN

T.C. DİDİM(YENİHİSAR) AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2021/248 Esas

DAVALI : CEMAL GADIM ZADA

Davacı Seval GADIM ZADA tarafından tarafınıza boşanma davası açılmıştır. Yapılan tüm tebligatların neticesiz kalmasından dolayı, ön inceleme duruşma gününü bildirir tensip tutanağının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma Günü: 08/10/2025 günü saat: 11:00'de olup, HMK 139/1 maddesi gereğince "Tarafların sulh için gerekli hazırlığı yapmaları, duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği, davetiyenin tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içinde tarafların dilekçelerinde gösterdikleri, ancak henüz sunmadıkları belgeleri mahkemeye sunmaları veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmaları, bu hususların verilen süre içinde yerine getirilmemesi hâlinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacaklarına karar verileceği" hususu tarafınıza ilanen tebliğ olunur.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02278277