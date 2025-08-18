Giriş Tarihi: 19.08.2025 00:00
KIRKLARELİ ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ
MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN
TAŞINMAZ KİRALAMA VE SATIŞ İLE TAŞIT SATIŞ İHALE İLANI
|KİRALAMASI YAPILACAK TAŞINMAZIN
|Sıra
No
|İli
|İlçesi
|Mah./Köy
|Ada
|Parsel
|Yüzölçümü
(m2)
|Kiralanacak Alan Yüzölçümü (m2)
|Cinsi
|Kiralama Amacı
|Süresi
|İmar
Durumu
|Tahmini
Yıllık Bedel (TL)
|Geçici Teminat
Bedeli (TL)
|İhale
Tarihi
|İhale
Saati
|1
|Kırklareli
|Merkez
|Üsküp-Cevatpaşa Mahallesi
|469
|59
|4.124,71
|4.124,71
|Tarla
|Tarım ve Hayvancılık
|5
|İmarsız
|11.500,00
|3.450,00
|4.09.2025
|10.00
|2
|Kırklareli
|Merkez
|Üsküp-Cevatpaşa Mahallesi
|469
|60
|6.293,82
|6.293,82
|Tarla
|Tarım ve Hayvancılık
|5
|İmarsız
|15.750,00
|4.725,00
|4.09.2025
|10:20
|3
|Kırklareli
|Merkez
|Üsküp-Kemalpaşa Mahallesi
|293
|41
|1.994,35
|1.994,35
|Tarla
|Tarım ve Hayvancılık
|5
|İmarsız
|9.000,00
|2.700,00
|4.09.2025
|10:40
|4
|Kırklareli
|Merkez
|Üsküp-Kemalpaşa Mahallesi
|332
|13
|4.163,59
|4.163,59
|Tarla
|Tarım ve Hayvancılık
|5
|İmarsız
|8.500,00
|2.550,00
|4.09.2025
|11:00
|5
|Kırklareli
|Merkez
|Üsküp-Kemalpaşa Mahallesi
|332
|19
|3.708,75
|3.708,75
|Tarla
|Tarım ve Hayvancılık
|5
|İmarsız
|10.200,00
|3.060,00
|4.09.2025
|11:20
|6
|Kırklareli
|Merkez
|Üsküp-Kemalpaşa Mahallesi
|332
|25
|2.738,74
|2.738,74
|Tarla
|Tarım ve Hayvancılık
|5
|İmarsız
|6.000,00
|1.800,00
|4.09.2025
|11:40
|7
|Kırklareli
|Merkez
|Üsküp
|359
|2
|6.382,18
|6.382,18
|Ham Toprak
|Tarım ve Hayvancılık
|5
|İmarsız
|15.960,00
|4.788,00
|4.09.2025
|14:00
|8
|Kırklareli
|Merkez
|Üsküp
|265
|16
|2.003,99
|2.003,99
|Ham Toprak
|Tarım ve Hayvancılık
|5
|İmarsız
|5.100,00
|1.530,00
|4.09.2025
|14:20
|SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZIN
|Sıra
No
|İli
|İlçesi
|Mah./Köy
|Ada
|Parsel
|Yüzölçümü
(m2)
|Hazine Yüzölçümü
(m2)
|Cinsi
|İmar
Durumu
|Tahmini
Bedel
(TL)
|Geçici Teminat
Bedeli
(TL)
|İhale
Tarihi
|İhale
Saati
|9
|Kırklareli
|Merkez
|Erikler Köyü
|164
|50
|1.310,03
|1.310,03
|Ham Toprak
|İmarsız
|900.000,00
|135.000,00
|5.09.2025
|10:00
|10
|Kırklareli
|Merkez
|Geçitağzı Köyü
|149
|3
|767,52
|767,52
|Ham Toprak
|İmarsız
|250.000,00
|50.000,00
|5.09.2025
|10:20
|11
|Kırklareli
|Merkez
|Demircihalil Köyü
|108
|1
|1.300,49
|1.300,49
|Ham Toprak
|İmarsız
|500.000,00
|75.000,00
|5.09.2025
|10:40
|12
|Kırklareli
|Merkez
|Demircihalil Köyü
|110
|3
|1.784,78
|1.784,78
|Ham Toprak
|İmarsız
|700.000,00
|105.000,00
|5.09.2025
|11:00
|13
|Kırklareli
|Merkez
|Demircihalil Köyü
|111
|19
|3.817,78
|3.817,78
|Tarla
|İmarsız
|1.000.000,00
|100.000,00
|5.09.2025
|11:20
|14
|Kırklareli
|Merkez
|Karakoç Köyü
|105
|1
|17.148,43
|17.148,43
|Ham Toprak
|İmarsız
|9.900.000,00
|990.000,00
|5.09.2025
|14:30
|15
|Kırklareli
|Merkez
|Karakoç Köyü
|105
|20
|8.844,78
|8.844,78
|Tarla
|İmarsız
|5.600.000,00
|560.000,00
|5.09.2025
|14:50
|16
|Kırklareli
|Merkez
|Karakoç Köyü
|105
|91
|2.875,13
|2.875,13
|Ham Toprak
|İmarsız
|2.040.000,00
|204.000,00
|5.09.2025
|15:10
|17
|Kırklareli
|Merkez
|Karakoç Köyü
|110
|28
|30.424,66
|30.424,66
|Ham Toprak
|İmarsız
|12.750.000,00
|1.275.000,00
|5.09.2025
|15:30
|18
|Kırklareli
|Merkez
|Karakoç Köyü
|111
|6
|2.304,18
|2.304,18
|Ham Toprak
|İmarsız
|1.100.000,00
|110.000,00
|5.09.2025
|15:50
|19
|Kırklareli
|Merkez
|Karakoç Köyü
|115
|69
|2.695,98
|2.695,98
|Tarla
|İmarsız
|2.050.000,00
|205.000,00
|5.09.2025
|16:10
|SATIŞI YAPILACAK TAŞITIN
|Sıra
No
|Taşınır No
|Cinsi
|Markası/Ticari Adı
|Model Yılı
|Şase Numarası
|Motor Numarası
|Bulunduğu
Yer
|Tahmini
Bedel
(TL)
|Geçici Teminat
Bedeli
(TL)
|İhale
Tarihi
|İhale
Saati
|20
|39010500985
|Otobüs
|Temsa Maraton
CA Tek Katlı (10837 cc)
|2016
|NLTRTUK8L01000010
|K045495
|Dereköy Gümrük
Müdürlüğü Otoparkı
|2.000.000,00
|200.000,00
|8.09.2025
|14:15
|21
|39010501445
|Otomobil
|Fiat Croma
(1910 cc)
|2005
|ZFA19400002018822
|4706855
|Dereköy Gümrük
Müdürlüğü Otoparkı
|90.000,00
|27.000,00
|8.09.2025
|14:30
|22
|39010501435
|Otomobil
|Volvo XC 90
(2401 cc)
|2003
|YV1CM799741076845
|156430
|Dereköy Gümrük
Müdürlüğü Otoparkı
|105.500,00
|31.000,00
|8.09.2025
|14:45
|23
|39010501434
|Kamyonet
|İveco 35S13
Daily (2800cc)
|2002
|ZCFC3590005363621
|BF172E1111JB7R3
|Dereköy Gümrük
Müdürlüğü Otoparkı
|107.500,00
|32.000,00
|8.09.2025
|15:00
#ilan.gov.tr Basın No: ILN02278679