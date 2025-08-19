Haberler Resmi İlan Haberleri KIRKLARELİ ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ

Giriş Tarihi: 19.08.2025 00:00

Güncelleme Tarihi: 19.08.2025 07:28

MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN

TAŞINMAZ KİRALAMA VE SATIŞ İLE TAŞIT SATIŞ İHALE İLANI
KİRALAMASI YAPILACAK TAŞINMAZIN
Sıra
No		 İli İlçesi Mah./Köy Ada Parsel Yüzölçümü
(m2)		 Kiralanacak Alan Yüzölçümü (m2) Cinsi Kiralama Amacı Süresi İmar
Durumu		 Tahmini
Yıllık Bedel (TL)		 Geçici Teminat
Bedeli (TL)		 İhale
Tarihi		 İhale
Saati
1 Kırklareli Merkez Üsküp-Cevatpaşa Mahallesi 469 59 4.124,71 4.124,71 Tarla Tarım ve Hayvancılık 5 İmarsız 11.500,00 3.450,00 4.09.2025 10.00
2 Kırklareli Merkez Üsküp-Cevatpaşa Mahallesi 469 60 6.293,82 6.293,82 Tarla Tarım ve Hayvancılık 5 İmarsız 15.750,00 4.725,00 4.09.2025 10:20
3 Kırklareli Merkez Üsküp-Kemalpaşa Mahallesi 293 41 1.994,35 1.994,35 Tarla Tarım ve Hayvancılık 5 İmarsız 9.000,00 2.700,00 4.09.2025 10:40
4 Kırklareli Merkez Üsküp-Kemalpaşa Mahallesi 332 13 4.163,59 4.163,59 Tarla Tarım ve Hayvancılık 5 İmarsız 8.500,00 2.550,00 4.09.2025 11:00
5 Kırklareli Merkez Üsküp-Kemalpaşa Mahallesi 332 19 3.708,75 3.708,75 Tarla Tarım ve Hayvancılık 5 İmarsız 10.200,00 3.060,00 4.09.2025 11:20
6 Kırklareli Merkez Üsküp-Kemalpaşa Mahallesi 332 25 2.738,74 2.738,74 Tarla Tarım ve Hayvancılık 5 İmarsız 6.000,00 1.800,00 4.09.2025 11:40
7 Kırklareli Merkez Üsküp 359 2 6.382,18 6.382,18 Ham Toprak Tarım ve Hayvancılık 5 İmarsız 15.960,00 4.788,00 4.09.2025 14:00
8 Kırklareli Merkez Üsküp 265 16 2.003,99 2.003,99 Ham Toprak Tarım ve Hayvancılık 5 İmarsız 5.100,00 1.530,00 4.09.2025 14:20
SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZIN
Sıra
No		 İli İlçesi Mah./Köy Ada Parsel Yüzölçümü
(m2)		 Hazine Yüzölçümü
(m2)		 Cinsi İmar
Durumu		 Tahmini
Bedel
(TL)		 Geçici Teminat
Bedeli
(TL)		 İhale
Tarihi		 İhale
Saati
9 Kırklareli Merkez Erikler Köyü 164 50 1.310,03 1.310,03 Ham Toprak İmarsız 900.000,00 135.000,00 5.09.2025 10:00
10 Kırklareli Merkez Geçitağzı Köyü 149 3 767,52 767,52 Ham Toprak İmarsız 250.000,00 50.000,00 5.09.2025 10:20
11 Kırklareli Merkez Demircihalil Köyü 108 1 1.300,49 1.300,49 Ham Toprak İmarsız 500.000,00 75.000,00 5.09.2025 10:40
12 Kırklareli Merkez Demircihalil Köyü 110 3 1.784,78 1.784,78 Ham Toprak İmarsız 700.000,00 105.000,00 5.09.2025 11:00
13 Kırklareli Merkez Demircihalil Köyü 111 19 3.817,78 3.817,78 Tarla İmarsız 1.000.000,00 100.000,00 5.09.2025 11:20
14 Kırklareli Merkez Karakoç Köyü 105 1 17.148,43 17.148,43 Ham Toprak İmarsız 9.900.000,00 990.000,00 5.09.2025 14:30
15 Kırklareli Merkez Karakoç Köyü 105 20 8.844,78 8.844,78 Tarla İmarsız 5.600.000,00 560.000,00 5.09.2025 14:50
16 Kırklareli Merkez Karakoç Köyü 105 91 2.875,13 2.875,13 Ham Toprak İmarsız 2.040.000,00 204.000,00 5.09.2025 15:10
17 Kırklareli Merkez Karakoç Köyü 110 28 30.424,66 30.424,66 Ham Toprak İmarsız 12.750.000,00 1.275.000,00 5.09.2025 15:30
18 Kırklareli Merkez Karakoç Köyü 111 6 2.304,18 2.304,18 Ham Toprak İmarsız 1.100.000,00 110.000,00 5.09.2025 15:50
19 Kırklareli Merkez Karakoç Köyü 115 69 2.695,98 2.695,98 Tarla İmarsız 2.050.000,00 205.000,00 5.09.2025 16:10
SATIŞI YAPILACAK TAŞITIN
Sıra
No		 Taşınır No Cinsi Markası/Ticari Adı Model Yılı Şase Numarası Motor Numarası Bulunduğu
Yer		 Tahmini
Bedel
(TL)		 Geçici Teminat
Bedeli
(TL)		 İhale
Tarihi		 İhale
Saati
20 39010500985 Otobüs Temsa Maraton
CA Tek Katlı (10837 cc)		 2016 NLTRTUK8L01000010 K045495 Dereköy Gümrük
Müdürlüğü Otoparkı		 2.000.000,00 200.000,00 8.09.2025 14:15
21 39010501445 Otomobil Fiat Croma
(1910 cc)		 2005 ZFA19400002018822 4706855 Dereköy Gümrük
Müdürlüğü Otoparkı		 90.000,00 27.000,00 8.09.2025 14:30
22 39010501435 Otomobil Volvo XC 90
(2401 cc)		 2003 YV1CM799741076845 156430 Dereköy Gümrük
Müdürlüğü Otoparkı		 105.500,00 31.000,00 8.09.2025 14:45
23 39010501434 Kamyonet İveco 35S13
Daily (2800cc)		 2002 ZCFC3590005363621 BF172E1111JB7R3 Dereköy Gümrük
Müdürlüğü Otoparkı		 107.500,00 32.000,00 8.09.2025 15:00


1-Yukarıda nitelikleri belirtilen Hazine adına kayıtlı taşınmazlar/taşıtlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre "Açık Teklif Usulü" ile hizalarında gösterilen gün ve saatlerde kira ve satış ihalelerine çıkarılacaktır.
2-a) Geçici Teminat Bedelinin Kırklareli Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğüne yatırıldığına ilişkin makbuzu veya Banka Teminat Mektubunu (Geçici teminat mektubunun şekil ve içeriğinin 2886 sayılı Kanunun 27. maddesi bu kanun uyarınca yayınlanmış D.İ. Genelgelerinde belirtilen şartları "süresiz ve limit içi olarak düzenlenecek, işin özelliği belirtilecek, banka teyit yazısı ile birlikte getirilecektir" taşıması gerekmektedir.),
b) Gerçek kişilerin tasdikli (T.C. Kimlik Numarasını içeren) Nüfus Cüzdanı Sureti veya aslı ibraz edilmek kaydıyla kimlik fotokopisini, İkametgah Belgesini, özel hukuk tüzel kişilerinin, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir belge veya noterlikçe tasdik edilmiş vekâletnameyi, Kamu tüzel kişilerinin ise, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, ortak katılım halinde ortak girişim beyannamesi ile birlikte; ihale saatine kadar Kırklareli Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü İhale Salonunda toplanacak olan ihale komisyonuna başvurarak belgelerini teslim etmeleri gerekmektedir.
3-Taşınmaz satış bedelinin tamamı peşin veya 1/4 ü peşin kalanı en fazla iki yılda, eşit taksitlerle ve üçer aylık dilimler halinde kanunî faizi ile veya birlikte ödenebilir. Taşınmaz satış bedelinin peşin ödenmesi halinde satış bedelinde %20 indirim uygulanır.
4-İhaleye ait şartnameler mesai saatleri içerisinde ücretsiz olarak Müdürlüğümüzde görülebilir. Ayrıca ihale ilanları www.milliemlak.gov.tr adresinde satış ilanları bölümünden ve İl Müdürlüğümüzün https://kirklareli.csb.gov.tr adresinde duyurular bölümünden takip edilebilir.
5-İhaleye katılacakların nakit olarak yatırmak istedikleri geçici teminat bedelleri, Kırklareli Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü veznesine başvurmak suretiyle yatırılabilir. Geçici teminat bedeli Kırklareli Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğüne ait (T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı İç Ödemeler Saymanlığı) Ziraat Bankası TR05 0001 0001 0400 0010005576 Iban numaralı hesabına da ödenebilmesi mümkün olup, bu durumda yatırılmış olan tutarın Kırklareli Defterdarlığına (Muhasebe Müdürlüğünden) başvurularak muhasebe işleminin yaptırılması ve alınan Muhasebe İşlem Fişinin aslı ile ihale saatine kadar Kırklareli Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü İhale Salonunda toplanacak olan ihale komisyonuna başvurarak teslim edilmesi gerekmektedir.
6-Satışı yapılan taşınmazlar 5 yıl süre ile Emlak Vergisine tabi değildir.
7-Satışı ve kiralaması yapılan taşınmazlar KDV'den, satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır.
8-(a) Yukarıda 20 Sıra Numarasında yer alan taşıtın ihale bedeli üzerinden ayrıca KDV alınacak olup, diğer vergi resim, harçlar, TÜVTÜRK' de muayene, emisyon ölçüm, zorunlu trafik sigorta ve tescil bedelleri alıcı tarafından ödenecek ve yasal süreler içinde tüm işlemleri yaptırılacaktır.
9-(b) Diğer taraftan satışı yapılacak taşıtlardan 21 ila 23 Sıra Numarası arasında yer alan taşıtlar için ihale bedeli üzerinden sırasıyla 4458 sayılı Gümrük Kanunu kapsamında Gümrük Vergisi ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu kapsamında Özel Tüketim Vergisi alıcı tarafından ayrıca ödenecek olup, bu bedellerin tahsilini müteakip yukarıda (a) bölümünde yazılı ödeme iş ve işlemler ile diğer tüm tescil işlemleri (Denklik belgesi vb.) alıcı tarafından yerine getirilecektir.
10-Hazine taşınmazlarının; satış işlemlerinde satış bedeli, sınırlı ayni hak tesisi (irtifak hakkı) ve kullanma izni verilmesi işlemlerinde yıllık bedeller üzerinden, Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü tarafından: 5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 1 (yüzde bir), 5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 0.5 (binde beş), 10 Milyon TL'yi aşan kısmı için % 0.25 (on binde yirmi beş) oranında işlem bedeli alınacaktır.
11-Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postadaki meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İLAN OLUNUR

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02278679
