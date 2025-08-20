KIRIKKALE DEFTERDARLIĞI

KALETEPE VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI



1-Gayrimenkulün bulunduğu mahalle, cadde, sokak, kapı ve daire numarası: Ahılı Köyü Arpalık Caddesi 136 Ada 9 Parsel/KIRIKKALE



2-Gayrimenkulün durumu, tapu kaydı, varsa kadastro çapı, evsafı ile hususi vasıfları, müştemilat ve eklentileri: 136 ada 9 parsel üzerindeki Ahılı Köyü Tüp Dolum Tesisi ve Müştemilatıdır. Taşınmaz tapusunda Tüp dolum Tesisi ve Müştemilatı nitelikli olduğu tescil edilmiştir. Parselin edinilen bilgiye göre geometrik olarak amorf formda, topoğrafik olarak ise cepheli olduğu yol kotları seviyesi ortalamalarında düz sayılabilecek bir arazi yapısına sahip olduğu, yaklaşık 650 m² taban oturumlu Depo ile yaklaşık 125 m² taban oturumlu yaklaşık 250 m² kullanım alanlı Zemin ve 1 Kattan oluşan 2 katlı İdari Bina yapısı bulunduğu gözlendiği, satışa engel durum bulunmamaktadır.



3-Gayrimenkulün üzerindeki mükellefiyetler ve henüz vadesi gelmemiş rehinler: Satışa konu gayrimenkuller üzerinde borçlunun mükellefiyet hissesi 13837/14300' dür ve gayrimenkul üzerinde Türkiye İş Bankası rehini bulunmaktadır.





4-Gayrimenkullerin artırılmasına esas olmak üzere satış komisyonunca biçilen rayiç değeri (KDV, Damga Vergisi ve Tapu Alım Harcı alıcıya aittir): 33.125.000,00-TL.





5-Artırmaya iştirak için alınacak teminatların tutarı: Gayrimenkulüne biçilen rayiç değerin %7,5 nispetinde olan 136 ada 9 parsel 2.484.375,00-TL tutarında teminat yatırılması gerekmektedir. Teminat olarak 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 10. maddesinin 1-4 üncü bentlerinde yazılı bulunan; para, bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen süresiz teminat mektupları, Sigorta şirketlerince düzenlenecek süresiz ve şartsız kefalet senedi, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.), Hükümetçe belli edilecek Milli esham ve tahvilat "Bu esham ve tahvilat, teminatın kabul edilmesine en yakın borsa cetvelleri üzerinden % 15 noksanıyla değerlendirilir." kabul edilecektir.





6-Gayrimenkulün satışının yapılacağı yer, gün ve saat: 136 ada 9 parsel gayrimenkul için birinci açık artırma 11/09/2025 Perşembe günü saat 10:00'da - Kırıkkale Defterdarlığı Valilik Binası C Blok 2. Kat Merkez/KIRIKKALE adresinde açık artırma usulü ile yapılacaktır.



7-İlgilenenler Gayrimenkul Satış şartnamesini Kırıkkale Defterdarlığı Kaletepe Vergi Dairesi Müdürlüğü İcra Servisinden alabileceklerdir.



8-Kaletepe Vergi Dairesi Veznesine yatırılması gereken teminatın yatırıldığına ilişkin makbuzun en geç 11/09/2025 günü, ihale saatine kadar kadar Satış Komisyonu Başkanlığına ibraz edilmesi gerekmektedir. Gayrimenkulün ihale edilmesi halinde alınan teminat ihale bedelinden mahsup edilecektir. Malın alınmasından vazgeçilmesi veya bedelin tamamının ödenmemesi durumunda 6183 sayılı Kanun kapsamında doğacak yükümlülükler teminattan mahsup edilecek ve mahsup sonrasında teminattan artan bir tutar olması halinde ise bu tutar doğrudan bütçeye irat kaydedilecektir.





9-Gayrimenkul malın satışında verilen bedel, gayrimenkule biçilen rayiç değerin %75'ini bulmadığı ve şayet artırılan bedel amme alacağına rüçhanı olan alacakların tutarından fazlaya çıkmadığı ve yapılmış ve/veya yapılacak masrafları karşılamadığı takdirde, en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla artırma 7 gün daha uzatılarak; gayrimenkuller aynı mahalde, 18/09/2025 tarihinde aynı saatlerde tekrar ikinci açık artırmaya çıkarılacaktır.





10-İş bu ilanın tapu kaydında adresi bulunmayan ilgililer ile tapu kaydında ad ve adresleri geçip de tebliğ edilemeyen ilgililere de tebliğ yerine kaimdir.





Yukarıda yazılı hususlar dışında başka bir bilgi almak isteyenler Kırıkkale Defterdarlığı Kaletepe Vergi Dairesi Müdürlüğüne müracaat edebilirler.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02232668

