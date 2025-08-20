T.C.

BARTIN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/102 Esas

Sıra No Esas No Davalılar Köy Ada Parsel Taşınmazın Cinsi Kamulaştırılacak Alan (m²) 1 2025/102 Abdullah Pişken, Necmettin Pişken, Selahattin Pişken, Yunus Pişken, Haşim Tokgöz, Ümmü Tokgöz, Ali Tokgöz, İsmail Tokgöz, Burhanettin, Mehmet, İdris, Şerafettin Pişken, Cevdet Pişken, Celal Pişken, Emine Tokgöz, Nezahat Uğur, Turan Tokgöz, Cemile Yılmaz, Fatma Okol, Dursun Tokgöz, Rıza Tokgöz, Naciye Yıldırım, Fatma Çubukçu, Gülcan Çetin, Yaşar Yılmaz, Ayşe Tokgöz, Hanife Çiloğlu, Melahat Öztürk, Celal Hezer Terkehaliller 102 ada 8 parsel Tarla 535,88 m² daimi irtifak

1.517,25 m² geçici irtifak 2 2025/103 Bilginler Nakliyat Hazır Beton ve İnşaat Malzemeleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi Terkehaliller 102 ada 2 parsel Tarla 155,68 m² mülkiyet

137,89 m² geçici irtifak 3 2025/104 Yazlar Pazarlama Beton ve Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Terkehaliller 102 ada 59 parsel Tarla 153,73 m² mülkiyet

229,21 m² daimi irtifak

90,46 m² geçici irtifak 4 2025/105 Satılmış Özer, Emine Özer, Osman Özer, Nezahat Akdere, Zekeriya Özer, İsmail Özer, Emine Erdoğan, Şengül Görücü, Havva Erdoğan, Şükran Erdoğan Terkehaliller 102 ada 58 parsel Tarla 175,31 m² mülkiyet

133,57 m² daimi irtifak

930,35 m² geçici irtifak 5 2025/106 Yazlar Pazarlama Beton ve Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Terkehaliller 102 ada 57 parsel Tarla 143,90 m² daimi irtifak

923,85 m² geçici irtifak 6 2025/107 Neriman Kalaycı, Banu Güneş, Raşit Güneş, Kevser Güneş, Lyudmila Popryadukhina, Emrah Altınok, Şermin Özsoy, Tunay Ortaeskinazi, İsmail Zengin, Mehmet Tolunay, Suna Alagöz, Muhsin Zengin, Hatice Çağlayan, Önder Demir, Hasan Dündar Demir, Hanife Olgun, Sevim Zengin, Sezgin Zengin, Selçuk Zengin, Emine Zengin, Hamide Satuk, Nurten Çilek, Hamdi Bacaksız, Gülhan Altıntop, Ali Bacaksız, Hatice Baltutar, Menşure Kesmen, Mecbure Ergen, Mehmet Basma, Ali Osman Basma, Halil Bacaksız, Ömer Bacaksız, Sultan Yılmaz, Maviye Özçetin, Gülümser Sarı, Süleyman Kalaycı, Müyesser Akardere, Emine Kalaycı, Havva Aydoğan, Kadriye Azanpa, Sabriye Erfidan, Ferdi Kalaycı, Basri Kalaycı, Firdevs Güneş, Gülten Gökgöz, Sevim Aydın, Mustafa Güneş, Şengül Bayrak, Serfinaz Bayrak, Hanife Güneş, Fatma Doğan, Bahriye Erdoğan, Emire Güngördü, İsmail, Güneş, Ayşe Güneş, Gülten Güneş, Behire Güneş, Salih Güneş, Nuri Güneş, Havva Güneş, Ümmü Ergin, Hatice Kalaycı, Ayşe Güneş, Kezban Bacaksız, Hayrettin Kalaycı, Münevver Güneş, Cemile Bacaksız Terkehaliller 102 ada 14 parsel Tarla 356,89 m² mülkiyet

13,98 m² daimi irtifak

31,29 m² geçici irtifak 7 2025/108 Sinan Özer,Bahri Doğan, Ahmet Doğan, Mehmet Doğan, Pakize Kaçar, Nermin Çiloğlu, Penpe Kaçar, Nebahat Özcan, Fati Çınar, Gülsüm Açıkgöz, Maviye Yanbalak, Hanife Güneş, Emin Doğan, Gülsüm Öznazik, Engin Doğan, Recep Doğan Terkehaliller 102 ada 51 parsel Tarla 1.209,89 m² mülkiyet

415,43 m² geçici irtifak 8 2025/109 Ali Osman, Bahriye Çakmak, Ümmü Çakmak, Erol Özer, Fatma Samut, Birol Özer, Gülsüm Aytepe, Nezahat Akdere, Osman Özer, Emine Özer, Şükran Aydoğan, Şengül Görücü, Emine Erdoğan, İsmail Özer, Zekeriye Özer, Rukiye Akça, Ahmet Özer, Muhammet Özer, Esma Uğur, Havva Bostancı, Sinan Özer, Maviş Demiral, Nazire Özalp, Mustafa Enes özer, Begüm Rukiye Özer, Havva Erdoğan Terkehaliller 102 ada 50 parsel Tarla 264,78 m² mülkiyet

134,22 m² geçici irtifak 9 2025/110 Fatma Karagöz Terkehaliller 102 ada 46 parsel Tarla 14,41 m² daimi irtiifak 10 2025/111 Rahmi Erdoğan, Ayfer Gökgöz, Aysel Okol, Müyesser Cınar, Ümmü Özer, Nursel Erdoğan, Hasan Erdoğan, Sabri Kaçar, Ümmü Güneş, Harun Kaçar, Rukiye Turgut, Mehmet Kaçar, Hasan Kaçar, Erdal Kaçar, Semra Nalinci, Ferda Lüle Terkehaliller 102 ada 40 parsel Tarla 114,17 m² mülkiyet

333,62 m² geçici irtifak 11 2025/112 Hüseyin Günsever Terkehaliller 102 ada 38 parsel Tarla 2.738,37 m² mülkiyet

182,32 m² geçici irtifak 12 2025/113 İfakat Arfundalı, Günay Acar, Rıza Arfundalı, Nuray Arfundalı, Gülay Ergin, Tülay Yorulmaz, Erol Çatalbaş, Erdoğan Çatalbaş, Aynur Sertdemir, Emine Gül, Gülümser Tuğlacı, Nurcan Gül, Lütfi Gül, Nuray Özok, Dursun Gül Terkehaliller 102 ada 37 parsel Tarla 1 009,81 m² mülkiyet

394,69 m² geçici irtifak 13 2025/114 Zeki Dönmez Terkehaliller 102 ada 36 parsel Tarla 268,28 m² mülkiyet 14 2025/115 Maviş Demiral, Nezahat Akdere, Osman Özer, Emine Özer, Şükran Erdoğan, Havva Erdoğan, Şengül Görücü, Emine Erdoğan, İsmail Özer, Zekeriya Özer, Nazire Özalp, Mustafa Enes Özer, Begüm Rukiye Özer, Rukiye Akça, Ahmet Özer, Muhammet Özer, Erol Özer, İsmi Uğur, Havva Bostancı, Sinan Özer Terkehaliller 102 ada 33 parsel Tarla 187,08 m² mülkiyet 15 2025/116 İfakat Arfundalı, Günay Acar, Rıza Arfundalı, Nuray Arfundalı, Gülay Ergin, Tülay Yorulmaz, Nezahat Ünal, Nuri Gül, Fehmi Gül, Sabahat Günay,Erol Çatalbaş, Erdoğan Çatalbaş, Aynur Sertdemir, Terkehaliller 102 ada 31 parsel Tarla 840,03 m² mülkiyet

74,54 m² daimi irtifak

324,12 m² geçici irtifak 16 2025/117 Havva Kaçar, Süreyya Kaçar, Şennur Erdoğan, Mustafa Kaçar, Ali Kaçar, Hatice Güneş, Hatice Aslan, Türkan Uzun, Erhan Kaçar Terkehaliller 102 ada 30 parsel Tarla 344,02 m² mülkiyet

59,72 m² daimi irtifak

326,88 m² geçici irtifak 17 2025/118 Yaşar Kaçar, Ekrem Kaçar, Havva Kaçar, Süreyya Kaçar, Şennur Erdoğan, Mustafa Kaçar, Ali Kaçar, Hatice Güneş, Hatice Aslan, Türkan Uzun, Erhan Kaçar Terkehaliller 102 ada 29 parsel Tarla 97,76 m² daimi irtifak

392,70 m² geçici irtifak 18 2025/119 Yaşar Doğan, Meliha Dikmen, Zeliha Çil, Ender Çil Terkehaliller 102 ada 21 parsel Tarla 1119,29 m² mülkiyet 19 2025/120 Zihni Güneş, Minire Öztürk, Ali Güneş, Sevim Güneş, Selma Uçkan, Zehra Karakayış, Fatma Deniz, Ali Güneş, Bilal Güneş, Hatice Güneş, Gülbahar Özbay, Azmi Güneş, Sevgi Dana, Necdet Güneş, Zübeyde Dana, Semiha Çil, Münevver Güneş, Pakize Dana, Kazım Güneş, İsmail Güneş, Naciye Bacak, Leyla Şimşek, Feride Doğan, Tayfun Güneş Terkehaliller 102 ada 12 parsel Tarla 127,88 m² daimi irtifak

34,50 m² geçici irtifak 20 2025/121 Ünal Kaçar Terkehaliller 102 ada 11 parsel Tarla 1,72 m² daimi irtifak

242,79 m² geçici irtifak 21 2025/122 Nazire Özer, Begüm Rukiye Özer, İsmi Uğur, Terkehaliller 119 ada 145 parsel Tarla 161,33 m² geçici irtifak 22 2025/123 Bilginler Nakliyat Hazır Beton ve İnşaat Malzemeleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi Terkehaliller 102 ada 167 parsel Tarla 2907,31 m² mülkiyet201,70 m² daimi irtifak

1522,24 m² geçici irtifak 23 2025/124 Yonca Tim-Tekstil Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş. Terkehaliller 112 ada 51 parsel Tarla 2907,31 m² mülkiyet110,32 m² daimi irtifak

37,09 m² geçici irtifak 24 2025/125 Maviş Demiral, Nazire Özalp, Mustafa Enes Özer, Begüm Rukiye Özer,Sinan Özer Terkehaliller 112 ada 54 parsel

112 ada 52 parsel Tarla

Tarla 124,17 m² daimi irtifak

157,47 m² geçici irtifak

206,61 m² geçici irtifak 25 2025/126 Mukadder Karadayı Terkehaliller 119ada74 parsel Tarla 3,35 m² daimi irtifak 26 2025/127 Maviş Demiral, Nazire Özalp, Mustafa Enes Özer, Begüm Rukiye Özer,Sinan Özer Terkehaliller 119 ada 73 parsel Tarla 58,04 m² daimi irtifak

66,66 m² geçici irtifak 27 2025/128 Hüseyin Özer Terkehaliller 119 ada 69 parsel Tarla 24,35 m² daimi irtifak

15,21 m² geçici irtifak 28 2025/129 Maviş Demiral, Nezahat Akdere, Osman Özer, Emine Özer, Şükran Erdoğan, Havva Erdoğan, Şengül Görücü, Emine Erdoğan, İsmail Özer, Zekeriya Özer, Nazire Özalp, Mustafa Enes Özer, Begüm Rukiye Özer, Rukiye Akça, Ahmet Özer, Muhammet Özer, Erol Özer, İsmi Uğur, Havva Bostancı, Sinan Özer Terkehaliller 119 ada 67 parsel Tarla 183,72 m² daimi irtifak

61,72 m² geçici irtifak 29 2025/130 Sinan Özer, Nazire Özer, Begüm Rukiye Özer, Mustafa Enes Özer, Nazire Özalp, Maviş Demiral, Erol Özer, İsmi Uğur, Havva Bostancı, Terkehaliller 119 ada 146 parsel Tarla 163,21 m² daimi irtifak

144,59 m² geçici irtifak 30 2025/131 Ümmü Yılmaz, Salih Yılmaz Terkehaliller 119ada 64 parsel

119ada 63 parsel Tarla 35,91 m² daimi irtifak

87,31 m² geçici irtifak

30,43 m² daimi irtifak

78,41 m² geçici irtifak 31 2025/132 Zihni Güneş, Minire Öztürk, Ali Güneş, Kadir Erdoğan, Eyüp Erdoğan,Sabriye Uzun, Hikmet Erdoğan, Nurhan Ünal, Gülay Erbay, Şennur Erdoğan, Mahide Erdoğan, Hatice Güneş, Gülbahar Özbay, Azmi Güneş, Sevgi Dana, Necdet Güneş, Zübeyde Dana, Semiha Çil, Münevver Güneş, Pakize Dana, Kazım Güneş, İsmail Güneş, Naciye Bacak, Leyla Şimşir, Feride Doğan, Tayfun Güneş Terkehaliller 119 ada 140 parsel Tarla 801,08 m² mülkiyet 76,54 m² daimi irtifak

295,78 m² geçici irtifak 32 2025/133 Sinan Özer, Nazire Özer, Begüm Rukiye Özer, Mustafa Enes Özer, Nazire Özalp, Maviş Demiral, Terkehaliller 119 ada 142 parsel Tarla 552,48m² geçici irtifak



Davacı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü vekili Av. Pınar AYDOĞDU tarafından mahkememizde açılan ve aşağıda esas numarası belirtilen Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil) davasında verilen ara karar gereğince; aşağıda ili, ilçesi, köyü, mevkii, ada ve parsel nosu belirtilen davalılar adına tapuda kayıtlı olan taşınmazın davacı lehine tesciline karar verilmesi talep edilmiştir, taşınmaz üzerinde hak iddia edenlerin konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinin ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde Mahkememizin aşağıda belirtilen esas sayılı dosyasına yazılı olarak sunulması veya kendilerini bir vekille temsil ettirmeleri gerektiği, Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Bartın Vakıfbank Şubesine yatırılacağı, ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemlerine karşı İdari Yargıda iptal davası veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davasını davacı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne karşı dava açabilecekleri, İdari Yargıda iptal davası açanların 30 gün içinde dava açtığını ve yürütmeyi durdurma kararını sunmadığı takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ihtar ve ilan olunur. 04/07/2025 Dava konusu taşınmaz Bartın, Merkez



#ilan.gov.tr Basın No: ILN02279522