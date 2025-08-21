Giriş Tarihi: 21.08.2025 00:00
Güncelleme Tarihi: 21.08.2025 08:20
T.C.
BARTIN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2025/102 Esas
|Sıra No
|Esas No
|Davalılar
|Köy
|Ada Parsel
|Taşınmazın Cinsi
|Kamulaştırılacak Alan (m²)
|1
|2025/102
|Abdullah Pişken, Necmettin Pişken, Selahattin Pişken, Yunus Pişken, Haşim Tokgöz, Ümmü Tokgöz, Ali Tokgöz, İsmail Tokgöz, Burhanettin, Mehmet, İdris, Şerafettin Pişken, Cevdet Pişken, Celal Pişken, Emine Tokgöz, Nezahat Uğur, Turan Tokgöz, Cemile Yılmaz, Fatma Okol, Dursun Tokgöz, Rıza Tokgöz, Naciye Yıldırım, Fatma Çubukçu, Gülcan Çetin, Yaşar Yılmaz, Ayşe Tokgöz, Hanife Çiloğlu, Melahat Öztürk, Celal Hezer
|Terkehaliller
|102 ada 8 parsel
|Tarla
|535,88 m² daimi irtifak
1.517,25 m² geçici irtifak
|2
|2025/103
|Bilginler Nakliyat Hazır Beton ve İnşaat Malzemeleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi
|Terkehaliller
|102 ada 2 parsel
|Tarla
|155,68 m² mülkiyet
137,89 m² geçici irtifak
|3
|2025/104
|Yazlar Pazarlama Beton ve Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
|Terkehaliller
|102 ada 59 parsel
|Tarla
|153,73 m² mülkiyet
229,21 m² daimi irtifak
90,46 m² geçici irtifak
|4
|2025/105
|Satılmış Özer, Emine Özer, Osman Özer, Nezahat Akdere, Zekeriya Özer, İsmail Özer, Emine Erdoğan, Şengül Görücü, Havva Erdoğan, Şükran Erdoğan
|Terkehaliller
|102 ada 58 parsel
|Tarla
|175,31 m² mülkiyet
133,57 m² daimi irtifak
930,35 m² geçici irtifak
|5
|2025/106
|Yazlar Pazarlama Beton ve Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
|Terkehaliller
|102 ada 57 parsel
|Tarla
|143,90 m² daimi irtifak
923,85 m² geçici irtifak
|6
|2025/107
|Neriman Kalaycı, Banu Güneş, Raşit Güneş, Kevser Güneş, Lyudmila Popryadukhina, Emrah Altınok, Şermin Özsoy, Tunay Ortaeskinazi, İsmail Zengin, Mehmet Tolunay, Suna Alagöz, Muhsin Zengin, Hatice Çağlayan, Önder Demir, Hasan Dündar Demir, Hanife Olgun, Sevim Zengin, Sezgin Zengin, Selçuk Zengin, Emine Zengin, Hamide Satuk, Nurten Çilek, Hamdi Bacaksız, Gülhan Altıntop, Ali Bacaksız, Hatice Baltutar, Menşure Kesmen, Mecbure Ergen, Mehmet Basma, Ali Osman Basma, Halil Bacaksız, Ömer Bacaksız, Sultan Yılmaz, Maviye Özçetin, Gülümser Sarı, Süleyman Kalaycı, Müyesser Akardere, Emine Kalaycı, Havva Aydoğan, Kadriye Azanpa, Sabriye Erfidan, Ferdi Kalaycı, Basri Kalaycı, Firdevs Güneş, Gülten Gökgöz, Sevim Aydın, Mustafa Güneş, Şengül Bayrak, Serfinaz Bayrak, Hanife Güneş, Fatma Doğan, Bahriye Erdoğan, Emire Güngördü, İsmail, Güneş, Ayşe Güneş, Gülten Güneş, Behire Güneş, Salih Güneş, Nuri Güneş, Havva Güneş, Ümmü Ergin, Hatice Kalaycı, Ayşe Güneş, Kezban Bacaksız, Hayrettin Kalaycı, Münevver Güneş, Cemile Bacaksız
|Terkehaliller
|102 ada 14 parsel
|Tarla
|356,89 m² mülkiyet
13,98 m² daimi irtifak
31,29 m² geçici irtifak
|7
|2025/108
|Sinan Özer,Bahri Doğan, Ahmet Doğan, Mehmet Doğan, Pakize Kaçar, Nermin Çiloğlu, Penpe Kaçar, Nebahat Özcan, Fati Çınar, Gülsüm Açıkgöz, Maviye Yanbalak, Hanife Güneş, Emin Doğan, Gülsüm Öznazik, Engin Doğan, Recep Doğan
|Terkehaliller
|102 ada 51 parsel
|Tarla
|1.209,89 m² mülkiyet
415,43 m² geçici irtifak
|8
|2025/109
|Ali Osman, Bahriye Çakmak, Ümmü Çakmak, Erol Özer, Fatma Samut, Birol Özer, Gülsüm Aytepe, Nezahat Akdere, Osman Özer, Emine Özer, Şükran Aydoğan, Şengül Görücü, Emine Erdoğan, İsmail Özer, Zekeriye Özer, Rukiye Akça, Ahmet Özer, Muhammet Özer, Esma Uğur, Havva Bostancı, Sinan Özer, Maviş Demiral, Nazire Özalp, Mustafa Enes özer, Begüm Rukiye Özer, Havva Erdoğan
|Terkehaliller
|102 ada 50 parsel
|Tarla
|264,78 m² mülkiyet
134,22 m² geçici irtifak
|9
|2025/110
|Fatma Karagöz
|Terkehaliller
|102 ada 46 parsel
|Tarla
|14,41 m² daimi irtiifak
|10
|2025/111
|Rahmi Erdoğan, Ayfer Gökgöz, Aysel Okol, Müyesser Cınar, Ümmü Özer, Nursel Erdoğan, Hasan Erdoğan, Sabri Kaçar, Ümmü Güneş, Harun Kaçar, Rukiye Turgut, Mehmet Kaçar, Hasan Kaçar, Erdal Kaçar, Semra Nalinci, Ferda Lüle
|Terkehaliller
|102 ada 40 parsel
|Tarla
|114,17 m² mülkiyet
333,62 m² geçici irtifak
|11
|2025/112
|Hüseyin Günsever
|Terkehaliller
|102 ada 38 parsel
|Tarla
|2.738,37 m² mülkiyet
182,32 m² geçici irtifak
|12
|2025/113
|İfakat Arfundalı, Günay Acar, Rıza Arfundalı, Nuray Arfundalı, Gülay Ergin, Tülay Yorulmaz, Erol Çatalbaş, Erdoğan Çatalbaş, Aynur Sertdemir, Emine Gül, Gülümser Tuğlacı, Nurcan Gül, Lütfi Gül, Nuray Özok, Dursun Gül
|Terkehaliller
|102 ada 37 parsel
|Tarla
|1 009,81 m² mülkiyet
394,69 m² geçici irtifak
|13
|2025/114
|Zeki Dönmez
|Terkehaliller
|102 ada 36 parsel
|Tarla
|268,28 m² mülkiyet
|14
|2025/115
|Maviş Demiral, Nezahat Akdere, Osman Özer, Emine Özer, Şükran Erdoğan, Havva Erdoğan, Şengül Görücü, Emine Erdoğan, İsmail Özer, Zekeriya Özer, Nazire Özalp, Mustafa Enes Özer, Begüm Rukiye Özer, Rukiye Akça, Ahmet Özer, Muhammet Özer, Erol Özer, İsmi Uğur, Havva Bostancı, Sinan Özer
|Terkehaliller
|102 ada 33 parsel
|Tarla
|187,08 m² mülkiyet
|15
|2025/116
|İfakat Arfundalı, Günay Acar, Rıza Arfundalı, Nuray Arfundalı, Gülay Ergin, Tülay Yorulmaz, Nezahat Ünal, Nuri Gül, Fehmi Gül, Sabahat Günay,Erol Çatalbaş, Erdoğan Çatalbaş, Aynur Sertdemir,
|Terkehaliller
|102 ada 31 parsel
|Tarla
|840,03 m² mülkiyet
74,54 m² daimi irtifak
324,12 m² geçici irtifak
|16
|2025/117
|Havva Kaçar, Süreyya Kaçar, Şennur Erdoğan, Mustafa Kaçar, Ali Kaçar, Hatice Güneş, Hatice Aslan, Türkan Uzun, Erhan Kaçar
|Terkehaliller
|102 ada 30 parsel
|Tarla
|344,02 m² mülkiyet
59,72 m² daimi irtifak
326,88 m² geçici irtifak
|17
|2025/118
|Yaşar Kaçar, Ekrem Kaçar, Havva Kaçar, Süreyya Kaçar, Şennur Erdoğan, Mustafa Kaçar, Ali Kaçar, Hatice Güneş, Hatice Aslan, Türkan Uzun, Erhan Kaçar
|Terkehaliller
|102 ada 29 parsel
|Tarla
|97,76 m² daimi irtifak
392,70 m² geçici irtifak
|18
|2025/119
|Yaşar Doğan, Meliha Dikmen, Zeliha Çil, Ender Çil
|Terkehaliller
|102 ada 21 parsel
|Tarla
|1119,29 m² mülkiyet
|19
|2025/120
|Zihni Güneş, Minire Öztürk, Ali Güneş, Sevim Güneş, Selma Uçkan, Zehra Karakayış, Fatma Deniz, Ali Güneş, Bilal Güneş, Hatice Güneş, Gülbahar Özbay, Azmi Güneş, Sevgi Dana, Necdet Güneş, Zübeyde Dana, Semiha Çil, Münevver Güneş, Pakize Dana, Kazım Güneş, İsmail Güneş, Naciye Bacak, Leyla Şimşek, Feride Doğan, Tayfun Güneş
|Terkehaliller
|102 ada 12 parsel
|Tarla
|127,88 m² daimi irtifak
34,50 m² geçici irtifak
|20
|2025/121
|Ünal Kaçar
|Terkehaliller
|102 ada 11 parsel
|Tarla
|1,72 m² daimi irtifak
242,79 m² geçici irtifak
|21
|2025/122
|Nazire Özer, Begüm Rukiye Özer, İsmi Uğur,
|Terkehaliller
|119 ada 145 parsel
|Tarla
|161,33 m² geçici irtifak
|22
|2025/123
|Bilginler Nakliyat Hazır Beton ve İnşaat Malzemeleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi
|Terkehaliller
|102 ada 167 parsel
|Tarla
|2907,31 m² mülkiyet201,70 m² daimi irtifak
1522,24 m² geçici irtifak
|23
|2025/124
|Yonca Tim-Tekstil Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.
|Terkehaliller
|112 ada 51 parsel
|Tarla
|2907,31 m² mülkiyet110,32 m² daimi irtifak
37,09 m² geçici irtifak
|24
|2025/125
|Maviş Demiral, Nazire Özalp, Mustafa Enes Özer, Begüm Rukiye Özer,Sinan Özer
|Terkehaliller
|112 ada 54 parsel
112 ada 52 parsel
|Tarla
Tarla
|124,17 m² daimi irtifak
157,47 m² geçici irtifak
206,61 m² geçici irtifak
|25
|2025/126
|Mukadder Karadayı
|Terkehaliller
|119ada74 parsel
|Tarla
|3,35 m² daimi irtifak
|26
|2025/127
|Maviş Demiral, Nazire Özalp, Mustafa Enes Özer, Begüm Rukiye Özer,Sinan Özer
|Terkehaliller
|119 ada 73 parsel
|Tarla
|58,04 m² daimi irtifak
66,66 m² geçici irtifak
|27
|2025/128
|Hüseyin Özer
|Terkehaliller
|119 ada 69 parsel
|Tarla
|24,35 m² daimi irtifak
15,21 m² geçici irtifak
|28
|2025/129
|Maviş Demiral, Nezahat Akdere, Osman Özer, Emine Özer, Şükran Erdoğan, Havva Erdoğan, Şengül Görücü, Emine Erdoğan, İsmail Özer, Zekeriya Özer, Nazire Özalp, Mustafa Enes Özer, Begüm Rukiye Özer, Rukiye Akça, Ahmet Özer, Muhammet Özer, Erol Özer, İsmi Uğur, Havva Bostancı, Sinan Özer
|Terkehaliller
|119 ada 67 parsel
|Tarla
|183,72 m² daimi irtifak
61,72 m² geçici irtifak
|29
|2025/130
|Sinan Özer, Nazire Özer, Begüm Rukiye Özer, Mustafa Enes Özer, Nazire Özalp, Maviş Demiral, Erol Özer, İsmi Uğur, Havva Bostancı,
|Terkehaliller
|119 ada 146 parsel
|Tarla
|163,21 m² daimi irtifak
144,59 m² geçici irtifak
|30
|2025/131
|Ümmü Yılmaz, Salih Yılmaz
|Terkehaliller
|119ada 64 parsel
119ada 63 parsel
|Tarla
|35,91 m² daimi irtifak
87,31 m² geçici irtifak
30,43 m² daimi irtifak
78,41 m² geçici irtifak
|31
|2025/132
|Zihni Güneş, Minire Öztürk, Ali Güneş, Kadir Erdoğan, Eyüp Erdoğan,Sabriye Uzun, Hikmet Erdoğan, Nurhan Ünal, Gülay Erbay, Şennur Erdoğan, Mahide Erdoğan, Hatice Güneş, Gülbahar Özbay, Azmi Güneş, Sevgi Dana, Necdet Güneş, Zübeyde Dana, Semiha Çil, Münevver Güneş, Pakize Dana, Kazım Güneş, İsmail Güneş, Naciye Bacak, Leyla Şimşir, Feride Doğan, Tayfun Güneş
|Terkehaliller
|119 ada 140 parsel
|Tarla
|801,08 m² mülkiyet 76,54 m² daimi irtifak
295,78 m² geçici irtifak
|32
|2025/133
|Sinan Özer, Nazire Özer, Begüm Rukiye Özer, Mustafa Enes Özer, Nazire Özalp, Maviş Demiral,
|Terkehaliller
|119 ada 142 parsel
|Tarla
|552,48m² geçici irtifak
#ilan.gov.tr Basın No: ILN02279522