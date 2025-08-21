İ L A N

T.C. DİDİM(YENİHİSAR) 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/253 Esas

DAVALILAR : 1-Cem Burhan Karaca

2-Cengiz Erol Karaca

3-Semra Angela Karaca

Davacı Huriye Karaca tarafından davalılar Cem Burhan Karaca, Cengiz Erol Karaca ve Semra Angela Karaca aleyhine ölüme bağlı tasarruf (vasiyetnamenin iptali) davası açılmakla bu davanın Mahkememizin 2024/253 Esasına kaydı yapılmıştır. İş bu davada; davacı vekiline davalıların tebliğe elverişli adreslerinin temini konusunda ihtarat yapılmış olup, Davalı Cem Burhan Karaca'nın, davacı vekilince bildirilen Kuhberg 23 52159 Roetgen Almanya adresine çıkartılan tebligat iade dönmüş, Davalı Cengiz Erol Karaca ve Davalı Semra Angela Karaca'nın ise adreslerine dair hiçbir bilgi ve veriye ulaşılamamıştır. Temin edilemeyen adresler neticesinde davacı vekilinin ilanen tebligat talebi Mahkememizce uygun görüldüğünden;

Bu metnin ilanen tebliğine, davalılara ilan tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde davaya cevaplarını, usulü itirazlarını ve delillerini Mahkemeye ibraz edebilecekleri, 2 haftalık süre içerisinde cevaplarını ibraz etmezler ise davacı tarafın dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacakları davalı taraflara ilanen ihtar ve tebliğ olunur.