İĞNEADA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURULUR

İdarenin:Adresi Deniz Mahallesi Cumhuriyet Meydanı No 15 İğneada

Tel: 0288 692 21 81 Demirköy/KIRKLARELİ

1-İHALENİN KONUSU: Mülkiyeti Belediyemize Ait Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı (3. Derece Doğal Sit Alanı) olan 702 parsel 11.587 m² arsanın satışı.

2-İHALENİN YAPILIŞ ŞEKLİ:2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45, maddesi gereğince açık arttırma usulünce satışı yapılacaktır.

3- İHALE ŞARTNAMESİNİN TEMİNİ VE BEDELİ İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri mesai saatleri içerisinde İğneada Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğünden 500,00TL karşılığında temin edebilirler.

4-MUHAMMEN BEDEL, GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI:

Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı (3. Derece Doğal Sit Alanı) olan 702 parsel 11.587 m² arsanın 6.952.200,00TL(altımilyondokuzyüzelliikibinikiyüztürklirası) olup, Muhammen Bedelin %3'ü geçici teminatı 208.566,00TL'dir.

5-IHALENİN SAATİ, YERİ ve EVRAKLARIN TESLİM SÜRESİ: İhaleler, 04/09/2025 Perşembe günü saat 14.00'de İğneada Belediyesinde Encümen huzurunda sıra ile yapılacaktır. İhaleye girecekler gerekli evrakları ihale günü en geç saat 12.00'a kadar Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

6-IHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI

1- Borcu yoktur belgesi (İhaleye katılacakların Belediyemize herhangi bir borcu olmayacaktır. Borcu bulunanlar ihaleye katılamayacaktır. Borcu olmadığına dair yazı Belediyemiz Tahsilat Servisinden alınabilir.)

2- Yer görme Belgesi(şartname ekinde mevcut)

3-Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi(Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır )

4-Belediye veznesine yatırdıkları geçici teminat makbuzu veya banka geçici teminat mektubu (2886 S.K. 27 Maddesi gereği geçici, süresiz, limit içi olmalı ve banka teyit yazısı ile ibraz edilmesi gerekmektedir.)

5-Nüfus cüzdan fotokopisi. (gerçek kişiler için, aslı idarece görülmesi şartıyla)

6-İkametgah Belgesi(Gerçek kişiler için)

7-Gerçek kişiler adına vekaleten ihaleye gireceklerden noter tasdikli vekaletname ile imza beyannamesi

8-Tüzel kişiler için: İhalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış oda sicil kaydı, teklifte bulunacak kişilerin noterden tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri. Tüzel kişiler adına vekaleten ihaleye gireceklerden noter tasdikli vekaletname ile imza beyannamesi.

9-Şartname satın alındığına dair makbuz

7-2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 29.maddesi gereğince İhale Komisyonu İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İhaleye iştirak edeceklere duyurulur 20/08/2025

Altuğ Erdem

Belediye Başkanı

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02281414