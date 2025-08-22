Örnek No:55*

T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ 2022/1100 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/1100 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Taşınmazın Özellikleri:İSTANBUL İl , BAYRAMPAŞA İlçe , SAĞMALCILAR Mahalle/Mevki , 0 Ada No , 22288 Parsel No , 30/110 Arsa Paylı , 107,31 Yüz Ölçümlü , '' Çatı arası piyesli konut'' nitelikli taşınmazda kayıtlı 3. KAT 5 NOLU Bağımsız Bölüm ün tamamı niteliğindedir. Adresi: Altıntepsi Mahallesi, Gazi Osmanpaşa Caddesi, No:21/5 Mehmet Tuncer Apartmanı Bayrampaşa / İSTANBUL Kıymeti: 6.200.000,00 TL KDV Oranı: %1 Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/10/2025 - 10:30 Bitiş Tarih ve Saati : 30/10/2025 - 10:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/11/2025 - 10:30 Bitiş Tarih ve Saati : 28/11/2025 - 10:30

18/08/2025

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

