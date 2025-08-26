FATSA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İHALE İLANI

S.N. Mevkii-Nevi Muhammen Satış Bedeli Geçici Teminat İhale Tarihi İhale Saati 1 İlçemizin Dolunay Mahallesi, tapunun 2560 ada 14 parsel numarasında kayıtlı, niteliği arsa olan 1731,20 m2 yüzölçümlü taşınmazın satış işi. 19.910.000,00 ₺ 597.300,00 ₺ 09/09/2025 11:00 2 İlçemizin Dolunay Mahallesi, tapunun 113 ada 9 parsel numarasında kayıtlı, niteliği arsa olan 1522,68 m2 yüzölçümlü taşınmazın satış işi. 21.320.000,00 ₺ 639.600,00 ₺ 09/09/2025 11:15

Yasal Yerleşim Yeri Belgesi

Nüfus Kayıt Örneği

Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri. Ayrıca, irtibat için telefon numarası ve var ise faks numarası ile elektronik posta adresi,

Şartnamede belirlenen geçici teminata ait alındı belgesi veya banka teminat mektubu

İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli imza beyannamesi.

Ortak katılım olması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.

Vekâleten katılması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli vekâletname ile vekilin Noter onaylı imza örneği.

İhale dokümanının satın alındığına dair makbuz.

Fatsa Belediyesinden ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmış "borcu yoktur belgesi."

Şirketin Kanuni adresini belirten adres beyanı. Ayrıca, irtibat için telefon numarası, var ise faks numarası ile elektronik posta adresi Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli imza sirküleri.

İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış ilgilisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir resmi kurum ve kuruluşlardan alınan belgelerden sadece biri.

Şartnamede belirlenen geçici teminata ait alındı belgesi veya banka teminat mektubu.

Ortak katılım olması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi. Vekâleten katılması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli vekâletname ile şirket imza sirkülerinin yanında vekilin noter onaylı imza örneği.

İhale dokümanının satın alındığına dair makbuz.

Fatsa Belediyesinden ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmış şirket ve şirket ortaklarının "borcu yoktur belgesi."

Tüzel kişiliklerde ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirten Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış son güncel tasdikli örneği.

1.Mülkiyetleri Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait olan ve aşağıdaki tabloda gösterilen taşınmazlar, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a. Maddesi gereğince kapalı teklif (artırma) usulü ile satışları yapılmak üzere ihaleye çıkarılmıştır.2.Şartname ve ekleri, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nden, her bir taşınmaz için ayrı ayrı 4.000,00 ₺ bedelle satın alınacaktır.3.Yukarıda belirtilen taşınmaz satış ihalelerine teklif verecekler; ihale zarflarını, şartnamede belirtilen belgelerini şartnameye uygun olarak hazırlayarak ihalenin yapılacağı tarihten 1 (bir) gün önce saat 17:00'a kadar Belediye hizmet binası 3. Katında bulunan Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'ne sıra numaralı alındı belgesi karşılığında teslim edeceklerdir. Belirtilen tarih ve saatten sonraki yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. İstekliler, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. Maddesi hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir.4.İhaleler, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Ata Caddesi No:3-5 Kat:4 Fatsa/ORDU adresinde bulunan Fatsa Belediyesi Encümen Salonunda, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a. Maddesi gereğince kapalı teklif (artırma) usulü ile yukarıda belirtilen gün ve saatte yapılacaktır.5.İhaleye katılmak isteyen isteklilerden aşağıdaki şartlar aranır.GERÇEK KİŞİLERTÜZEL KİŞİLER



İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu gereğince ilan olunur.





