T.C.

ÇİĞLİ KAYMAKAMLIĞI

Tapu Müdürlüğü









Çiğli Tapu Müdürlüğü'nden ;





İLANEN DUYURULUR

(Muhtesat Terkini)



Müdürlüğümüz HARMANDALI Mahallesi 2095 ada 31 parsel sayılı taşınmazın tamamı NACİ ALTAY : KAYHAN OĞLU adına kayıtlı olup; Taşınmazda ekte bir sureti sunulan İZMİR KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ'nün 13/082025 tarihli 2025/765 Fen Kayıt Numaralı tescil bildirimi gereği Cins Değişikliği talebinde bulunulmuştur.Taşınmazın kaydı üzerinde mevcut "ÜZERİNDEKİ EV İSMAİL ALTAY'a aittir" Muhtesat Bildirimi bulunmaktadır. Tescul bildirim gereğince "Muhtesata konu olan bina yıkılmıştır" beyanı bulunmatadır. İş bu muhdesat kaydının Cins değişikliği talebi ile birlikte terkin işlemi yapılacağından, Türk Medeni Kanunun 1026. Maddesi gereği iş bu ilanın yayım gününde terkin edilecektir. Türk Medeni Kanununun 1019. Maddesi gereği tebliğ olunur.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02282699