Giriş Tarihi: 27.08.2025 00:00
Güncelleme Tarihi: 27.08.2025 08:04
|ERCİŞ KAYMAKAMLIĞINDAN (MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ)
|TAŞINIR ve TAŞINMAZ MAL SATIŞ İLANI
|SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZ MAL BİLGİLERİ
|SIRA NO
|İLİ
|İLÇESİ
|TAŞINMAZ NO
|MAHALLE
|CİNSİ
|ADA
|PARSEL
|YÜZÖLÇÜMÜ(M2)
|SATIŞINA KONU YÜZÖLÇÜMÜ
|İMAR DURUMU
|FİİLİ DURUMU
|HAZİNE HİSSESİ
|İHALE BEDELİ
|GEÇİCİ TEMİNAT
|İHALE TARİHİ
|İHALE SAATİ
|1.
|VAN
|ERCİŞ
|65070108580
|VANYOLU
|ARSA
|10
|19
|366,76 M²
|366,76 M²
|TİCARET VE KONUT ALANI
|1 Adet 126,5 m² Muhdesat (Konut)
|TAM
|8.635.000,00 TL
|2.590.500,00 TL
|9.09.2025
|10:30
|SATIŞI YAPILACAK TAŞINIRMAL BİLGİLERİ
|SIRA NO
|CİNSİ
|MARKASI
|MODEL YILI
|PLAKA NO
|TİPİ
|ŞASE NO
|YAKIT CİNSİ
|BULUNDUĞU YER
|TAHMİNİ SATIŞ BEDELİ (TL)
|GEÇİCİ TEMİNATI (TL)
|İHALE TARİHİ
|İHALE SAATİ
|ARACIN DURUMU
|1
|MİNİBÜS
|FORD
|2004
|76 AE 039
|TRANSİT BUS 350L
|NM0JXXTTFJ3T31746
|DİZEL
|Şaylığ Yediemin
|₺ 145.000,00
|₺ 43.500,00
|9.09.2025
|13:00
|Tamir ile kullanılabilir
|2
|MİNİBÜS
|OPEL
|2001
|42 VV 496
|PANELVAN 2.8
|VN1F9CCL523753719
|DİZEL
|Şaylığ Yediemin
|₺ 80.000,00
|₺ 24.000,00
|9.09.2025
|13:10
|Tamir ile kullanılabilir
|3
|MİNİBÜS
|FORD
|2004
|65 DA 884
|FACY TRANSİT
|NM0JXXTTFJ3M58355
|DİZEL
|Şaylığ Yediemin
|₺ 140.000,00
|₺ 42.000,00
|9.09.2025
|13:20
|Tamir ile kullanılabilir
|4
|MİNİBÜS
|FORD
|2005
|04 D 1609
|TRANSİT
|NM0LXXTTFL4E24168
|DİZEL
|Gazikent Yediemin
|₺ 150.000,00
|₺ 45.000,00
|9.09.2025
|13:30
|Tamir ile kullanılabilir
|5
|MİNİBÜS
|FORD
|2005
|14 M 0788
|TRANSİT 350 L
|NM0JXXTTFJ4S83732
|DİZEL
|
Gazikent Yediemin
|₺ 150.000,00
|₺ 45.000,00
|9.09.2025
|13:40
|Tamir ile kullanılabilir
|6
|KAMYON (AÇIK KASA)
|ISUZU
|1993
|65 LD 823
|NPR
|34S9401
|DİZEL
|Akay Yediemin
|₺ 70.000,00
|₺ 21.000,00
|9.09.2025
|13:50
|Tamir ile kullanılabilir
|7
|YARI RÖMORK
|ALİM
|2006
|25 RA 236
|AD-1
|NP9AD106DDY022842
|DİZEL
|Erciş Yediemin
|₺ 150.000,00
|₺ 45.000,00
|9.09.2025
|14:00
|Tamir ile kullanılabilir
|8
|ÇEKİCİ
|MAN
|2007
|25 AAB 726
|WMAH06ZZ96M453190
|DİZEL
|Erciş Yediemin
|₺ 500.000,00
|₺ 150.000,00
|9.09.2025
|14:10
|Tamir ile kullanılabilir
|9
|MİNİBÜS
|FORD
|2009
|34 FF 6372
|TRANSİT
|NM0B18TEDF5D52039
|DİZEL
|Akay Yediemin
|₺ 250.000,00
|₺ 75.000,00
|9.09.2025
|14:20
|Tamir ile kullanılabilir
|10
|MİNİBÜS
|FORD
|2004
|65 LB 488
|TRANSİT
|NM0LXXTTFL3U49149
|DİZEL
|Şaylığ Yediemin
|₺ 140.000,00
|₺ 42.000,00
|9.09.2025
|14:30
|Tamir ile kullanılabilir
|11
|MİNİBÜS
|FORD
|2005
|65 NP 695
|TRANSİT 430 ED
|NM0JXXTTFJ5U31886
|DİZEL
|Şaylığ Yediemin
|₺ 170.000,00
|₺ 51.000,00
|9.09.2025
|14:40
|Tamir ile kullanılabilir
|12
|KAMYON( SEYYAR TENTELİ )
|ISUZU
|1993
|65 AP 798
|NPR
|NP13795
|DİZEL
|Şaylığ Yediemin
|₺ 120.000,00
|₺ 36.000,00
|9.09.2025
|14:50
|Tamir ile kullanılabilir
|13
|MİNİBÜS
|OPEL
|2001
|27 PA 729
|MOVANO
|VN1F9CCL523005173
|DİZEL
|Akay Yediemin
|₺ 60.000,00
|₺ 18.000,00
|9.09.2025
|15:00
|Tamir ile kullanılabilir
|14
|OTOMOBİL
|RENAULT
|1988
|34 FBC 18
|L 423
|356713
|BENZİN-LPG
|Erciş Yediemin
|₺ 35.000,00
|₺ 10.500,00
|9.09.2025
|15:10
|Tamir ile kullanılabilir
|15
|KAMYON ( AÇIK KASA)
|FORD
|2006
|07 HJF 15
|CARGO
|NM0B82TEDF5K50957
|DİZEL
|Şaylığ Yediemin
|₺ 600.000,00
|₺ 180.000,00
|9.09.2025
|15:20
|Tamir ile kullanılabilir
|1-Yukarıda belirtilen taşınır ve taşınmaz malların satış ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesine göre hizalarında yazılı tarih ve saatlerde Erciş Kaymakamlığı Erciş Milli Emlak Servis Şefliği odasında (Salihiye Mahallesi, Atakan Çelik Cad. No:5, 65400 Erciş/Van) toplanacak komisyon huzurunda ayrı ayrı ihaleleri yapılacaktır.
|2- İhalelere iştirak etmek isteyenlerin;
|a) Geçici teminatı yatırmaları; ( Geçici teminat olarak kabul edilecek değerler, a) Tedavüldeki Türk Parası, b)Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları ( Ayrıca düzenlenecek teminat mektuplarında daha önce ilgili banka şubesince verilenteminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterilmesi zorunludur. ) c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler. d) Taşınmaz satış ihalelerinde, dışarda yerleşik kişiler ile geçimini yurtdışında temin eden Türk vatandaşlarından,teminat olarak Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasında belirlenen konvertibl döviz, İhaleye katılmak isteyen '' İstekliler'' tarafından geçici teminat bedeli, ihale ilan metninde taşınmazın belirtilen dosya numarası veya ada parsel numarası, taşınırmalın plakası açıklama kısmında belirtilmek kaydıyla Van Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü veznesine bizzat yatırılabileceği gibi Hazinenin Ziraat Bankasında ki TR770001000293000010005888 nolu iban numarasına da yatırılabilir.
|b) İhalelerin başlangıç saatine kadar isteklilerin yatıracakları geçici teminat makbuzu veya 2886 sayılı Kanuna göre düzenlenmiş geçici teminat belgesi,
|c) Yasal yerleşim yeri sahibi olduğuna ilişkin belge (İdaremizden de temin edilebilir. )
|d) Gerçek kişilerin TC kimlik numarasını, tüzel kişilerin de vergi kimlik numarasını gösterir belge.
|e)Tebligat için Türkiye' de adresini gösterir yazılı beyanı (örneği İdaremizden temin edilebilir.)
|f) Özel hukuk tüzel kişilerinin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasıdan yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yılı içerisinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküleri veya vekaletnameyi vermeleri gerekmektedir.
|3- İhale ile ilgili Şartnameler mesai saatleri içerisinde Van Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.
|4.
|Hazine taşınmaz mallarının her türlü satışı vergi, resim ve harçlardan muaftır. Ayrıca satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süreyle emlak vergisine tabi değildir.
|5- Satılacak taşınmaz mallar için istenilmesi halinde alıcılar tarafında ihale bedeli defate ödenebileceği gibi, 4706 sayılı kanunun 4916 sayılı kanunla değişik 5 nci maddesi ile Bakanlığımızın 313 sayılı Milli Emlak Gnel Tebliğinde bellirtilen taksitlendirme limitlerine göre taksit süresi ve sayısı belirlenerek 1/4 ü peşin geri kalan ise en fazla iki yıl olmak üzere kanuni faiz uygulanmak suretiyle eşit taksitler halinde ödenebilir, ayrıca satış bedelinin tamamının peşin ödenmesi halinde ise satış bedeline %20 indirim uygulanacaktır.
|6- Hazine taşınmazlarının; satış işlemlerinde satış bedeli, sınırlı ayni hak tesisi (irtifak hakkı ) ve kullanım izni verilmesi işlemlerinde yıllık bedeller üzerinden, Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü tarafından 5.000.000,00 TL'ye (BeşmilyonTL) kadar olan kısmı için %1 (yüzdebir) , 5.000.000,00 TL'den (Beşmilyon) 10.000.000,00 TL'ye (onmilyon) kadar olan kısmı için %0,5(binde beş), 10.000.000,00 TL'yi (Onmilyon TL) aşan kısmı için %0,25 (onbinde yirmibeş) oranlarında işlem bedeli alınacaktır.
|7- Otomobillerin satış bedelleri üzerinden %1, Kamyon, Kamyonet ve Minibüslerde satış bedelleri üzerinden % 20 KDV oranında alınacak olup, her türlü vergi, resim, harç vb. alıcısına aittir.
|8- Satışı yapılacak araçların geçmişe dönük fenni muayene gecikme bedeli alıcısına aittir.
|9-Postayla yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 37. maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce Komisyona ulaştırılması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare ve Komisyonca herhangi bir sorumluluk kabul edilmeyecektir.
|10- İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
|
Ayrıca, ihale ile ilgili bilgiler http://www.milliemlak.gov.tr ve https://van.csb.gov.tr/ adreslerinden de öğrenilebilir. Telefon : (0432) 354 2532 İLAN OLUNUR
#ilan.gov.tr Basın No: ILN02281896