İLAN

T.C. BOĞAZLIYAN SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2021/677 Esas DAVACI : Şükrü KÖRKOCAVEKİLİ : Av. Mustafa ÖZALP

DAVALILAR : 1-Tuba YILDIRIM45379942148 T.C. Kimlik Nolu, Sebahat ve Mustafa kızı, 15/09/1992 doğumlu.

Davacı tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Miras Nedenli) davasının yapılan incelenmesinde;

Mahkememizce davalı Tuba YILDIRIM'ın tebligata yarar yurtiçi ve yurtdışı açık adresleri tespit edilemediğinden, tespit edilen adreslerine de tebligat yapılması mümkün olmadığından, duruşma gününün ve dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma Günü: 16/09/2025 saat: 09:30' da "Mahkememize açılan Ortaklığın Giderilmesi davasına esas olmak üzere; dava dilekçesinin tebliğinden itibaren 2 hafta içinde cevap vermeniz ve ilk itirazlarınızı sunmanız, cevap vermeniz çok zor veya imkansız ise yine 2 hafta içinde mahkemeye başvurmanız halinde bir defaya mahsus olmak ve 1 ayı geçmemek üzere ek süre verilebileceği cevap vermediğiniz takdirde ilk itirazları ileri süremeyeceğiniz ve dava dilekçesinde ileri sürülen vakiaları inkar etmiş sayılacağınız(6100 sy HMK'nun 122,127 ve 128 md.), belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde diğer tarafın muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği ihtar ve tebliğ olunur." hususu, tebligat yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02284817