Giriş Tarihi: 28.08.2025 00:00
İLAN
T.C.
HALFETİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2025/153 Esas
DAVALILAR : 1- HALFETİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2- ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Mernis Adresi
3- ŞANLIURFA DEFTERDARLIĞI
Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davasının yapılan yargılamasında;
Dava konusu Şanlıurfa İli, Halfeti İlçesi, Karaotlak Mahallesi N39-C-04-B pafta nolutapulama harici taşınmaz üzerinde hak iddia eden veya itirazı olanların, son ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde belgeleri ile birlikte Mahkememizin 2025/153 Esas sayılı dava dosyasına müracaat ve itiraz etmeleri hususu ilan olunur.
