T.C. MAÇKA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Özellikleri : Trabzon İl, Maçka İlçe, MATARACI Mahalle, 1398 Ada, 47 Parsel, Plansız alanlar imar yönetmeliği kapsamında, taşınmazın geometrik şeklinin, alanın ve yapı çekme mesafelerinin: konut amaçlı yapılaşma şartlarının asgari(min) ölçülerinin sağlamadığı için konut amaçlı yapılaşmaya uygun değildir. yola cephe, alışveriş merkeznie, okula ve aile hekimliğine yakın, diğer kamusal, sosyal, kültürel ve ticari alanlara uzak. yol, su , elektrik hizmetlerinden faydalanmakta. parsel üzerinde 5 adet yapı bulunmaktadır. 1.yapı bina olup, zemin ve 1 normal kattan olulmakta, bina alanı 166m2, çato saç, doğramalar PVC, mesken olarak kullanılmakta, tamamlama oranı %100, yıpranma payı %25. , 2. yapı bina olup zemin ve normal kattan oluşmakta, binaın dış imalatları tamamlanmış, çatısı saç, doğraması zemin katın iç imalatları yapılmamış, depo-odunluk olarak değerlendirilmiş, binanın tüm dış imalatları tamamlanmış, çatı saç, doğraması zemin katta ahşap, normal katta PVC, bodrum katın taban alanı 22,50m2, zemin katın taban alanı 41,22m2, yapı mesken olarak kullanılmaktadır.zemin katın tamamlanma oranı %100, bodrum katın tamamlama oranı %60, yıpranma payı %25'tir. 3.yapı 30m2 saha betonudur. %100 tamamlama seviyesi ve %25 yıpranma paylı. 4.yapı 14m2 sundurmadır. %100 tamamlanma seviysi %15 yıpranma paylı. 5. yapı 30m2 duvardır. %100 tamamlanma seviyesi ve %25 yıpranma paylıdır. üzerinde muhtelif 4 adet meyve ağacı vardır. Adresi : Maçka İlçesi Mataracı Mahallesi Maçka / TRABZON Yüzölçümü : 298,99 m2 İmar Durumu :Yukarıda izah edilmiştir. Kıymeti : 4.004.864,00 TL KDV Oranı : %10 Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi.