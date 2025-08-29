Giriş Tarihi: 30.08.2025 00:00
T.C.
MAÇKA
(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2025/7 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/7 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Trabzon İl, Maçka İlçe, MATARACI Mahalle, 1398 Ada, 47 Parsel, Plansız alanlar imar yönetmeliği kapsamında, taşınmazın geometrik şeklinin, alanın ve yapı çekme mesafelerinin: konut amaçlı yapılaşma şartlarının asgari(min) ölçülerinin sağlamadığı için konut amaçlı yapılaşmaya uygun değildir. yola cephe, alışveriş merkeznie, okula ve aile hekimliğine yakın, diğer kamusal, sosyal, kültürel ve ticari alanlara uzak. yol, su , elektrik hizmetlerinden faydalanmakta. parsel üzerinde 5 adet yapı bulunmaktadır. 1.yapı bina olup, zemin ve 1 normal kattan olulmakta, bina alanı 166m2, çato saç, doğramalar PVC, mesken olarak kullanılmakta, tamamlama oranı %100, yıpranma payı %25. , 2. yapı bina olup zemin ve normal kattan oluşmakta, binaın dış imalatları tamamlanmış, çatısı saç, doğraması zemin katın iç imalatları yapılmamış, depo-odunluk olarak değerlendirilmiş, binanın tüm dış imalatları tamamlanmış, çatı saç, doğraması zemin katta ahşap, normal katta PVC, bodrum katın taban alanı 22,50m2, zemin katın taban alanı 41,22m2, yapı mesken olarak kullanılmaktadır.zemin katın tamamlanma oranı %100, bodrum katın tamamlama oranı %60, yıpranma payı %25'tir. 3.yapı 30m2 saha betonudur. %100 tamamlama seviyesi ve %25 yıpranma paylı. 4.yapı 14m2 sundurmadır. %100 tamamlanma seviysi %15 yıpranma paylı. 5. yapı 30m2 duvardır. %100 tamamlanma seviyesi ve %25 yıpranma paylıdır. üzerinde muhtelif 4 adet meyve ağacı vardır.
Adresi : Maçka İlçesi Mataracı Mahallesi Maçka / TRABZON
Yüzölçümü : 298,99 m2
İmar Durumu :Yukarıda izah edilmiştir.
Kıymeti : 4.004.864,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi.
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 25/11/2025 - 10:07
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 02/12/2025 - 10:07
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 23/12/2025 - 10:07
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 30/12/2025 - 10:07
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Trabzon İl, Maçka İlçe, MATARACI Mahalle 1419 Ada, 3 Parsel, Plansız alanlar İmar yönetmeliği kapsamında, emsal 0,40'ı aşmamak, yükseklik hmax 7,50m (2kat), toplam inşaat alanı (250m2)'yi geçmemesi ve kamuya ait yollardan 5m, komşu parsellerden 3m çekme mesafelerini sağlayacak şekilde 1(bir) adet konut amaçlı yapılaşma şartları var, ayrıca Trabzon 2. Planlama Alt Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım imar plan notları (7.2.5.5.1.9.2) maddesi kapsamında parsel alanı 2500m2den küçük 2012 den önce yapılmış ve mevzuat gereği izinli sayılan tek yapının bulunduğu parsellerde toplam inşaat alanı 0,40'ı ve 250m2 aşmayacak şekilde ilave tek yapı yapılabilir şartlarına haiz. taşınmaz üzerinde 1 adet yapı olup, 22,5m2 taban alana sahip ahşap müştemilat vardır %100 tamamlanmıştır yıpranma payı %40, parselin kalanı kapama fındıklık. araç yolu ile ulaşım sağlanmakta, yol, su , elektrik hizmetlerinden yararlanmakta, mahalle merkezinde. alışveriş merkezine, okula, aile hekimliğine yakın, ilçe merkezine, kamusal, sosyal ve diğer ticari alanlara uzak.
Adresi : Maçka İlçesi Mataracı Mahallesi Maçka / TRABZON
Yüzölçümü : 880,65 m2
İmar Durumu :Yukarıda izah edilmiştir.
Kıymeti : 1.294.001,50 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi.
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 25/11/2025 - 11:15
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 02/12/2025 - 11:15
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 23/12/2025 - 11:15
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 30/12/2025 - 11:15
25/08/2025
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
