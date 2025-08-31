Giriş Tarihi: 01.09.2025 00:00
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Aydın Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü
Yedieylül Eylül Sosyal Güvenlik Merkezinden
İLANEN TEBLİĞ
|İŞVERENİN ÜNVANI : Nbüger Asansör İmalat San. Ve İnşaat Taahhüt Tic. A.Ş.–Necdet BÜGER
|GAYRİMENKUL MALİKİ : Necdet BÜGER
|GAYRIMENKULÜN ADA PARSELİ VE ÖZELLİKLERİ
|RAYİÇ BEDELİ
|1
|Aydın İli Efeler İlçesi Yedieylül Mh. 6515 Ada 6 Parsel Zemin Kat 39 nolu bağımsız Bölümde yeralan Dükkan vasıflı taşınmaz tam hisseli olup, 52 m2 kullanım alanlıdır. Sözkonusu taşınmaz "Konut+Ticari Alanı" içerisinde kalmaktadır. Blok Nizam H max: (Serbest) yapılaşma şartlarına sahiptir. 05/11/1990 tarih 20/20 belge nolu ilk inşaat ruhsatı, 09/12/1997 tarih 01/45 nolu yapı kullanma izin belgesi bulunmaktadır.
*Adres:Yedi Eylül Mah. 1017 Sk. Özzeybek Sitesi No: 8 A Efeler / AYDIN
|
1.350.000,00-TL
|2
|Aydın İli Efeler İlçesi Güzelhisar Mh. 6366 Ada 4 Parsel B Blk. 7.Kat 13 nolu bağımsız Bölümde yeralan Mesken vasıflı taşınmaz tam hisseli olup, 214 m2 kullanım alanlıdır. Sözkonusu taşınmaz, Blok nizam, H max: Serbest Konut alanında kalmaktadır. 18/05/2012 tarih ve 184 nolu Yapı Ruhsatı bulunmaktadır.
*Adres: Adnan Menderes Mah. Osman Gazi Cd. Alinda Gold Sitesi No: 48 /1 İç Kapı No: 13 Efeler / AYDIN
|
9.740.000,00-TL
|3
|Aydın İli Efeler İlçesi Güzelhisar Mh. 824 Ada 128 Parsel A Blk. 12.Kat 24 nolu bağımsız Bölümde yeralan "Mesken" vasıflı taşınmaz tam hisseli olup, 263 m2 kullanım alanlıdır. Sözkonusu taşınmaz, "Konut Alanı" içerisinde kalmaktadır. Blok Nizam H max: (Serbest) 48.50 yapılaşma şartlarına sahiptir. Taşınmaza ait 07.09.2010 tarih 283 belge nolu ilk inşaat ruhsatı bulunmaktadır.
*Adres: Adnan Menderes Mah. Denizli Bul. Tralles Gold Resıdence Sitesi No: 6 /3 İç Kapı No: 24 Efeler / AYDIN
|
12.000.000,00-TL
|4
|Aydın İli Efeler İlçesi Meşrutiyet Mh. 2435 Ada 9 Parsel A Blk. 12.Kat 24 nolu bağımsız Bölümde yeralan "Mesken" vasıflı taşınmaz tam hisseli olup, 153 m2 yüzölçümlüdür. Sözkonusu taşınmaz, Kitle nizam, Hmax: 9,50 "Konut" alanında kalmaktadır. Taşınmaza ait 14/08/2012 tarih ve 308 nolu Yapı Ruhsatı, 07/08/2014 tarih ve 156 sayılı yapı ruhsatı tanzim olunmuştur.
*Adres: Mimar Sinan Mah. Dede Kuyusu Cd. Şehri Aydın Sitesi D Blok No: 1 D İç Kapı No: 3 Efeler / AYDIN
|
5.500.000,00-TL
|Yedieylül Sosyal Güvenlik Merkezi'ne olan borçları nedeniyle haczedilerek satışı talimat edilen yukarıda özellikleri belirtilen gayrımenkullerin piyasa rayiç değer tespiti, Yedieylül Sosyal Güvenlik Merkezince Gayrımenkul Değerlendirme Uzmanına düzenletilmiş olup; 17/04/2025 rapor tarihli bilirkişi kıymet taktirlerinde; taşınmazlar için yukarıda belirtilen değerler taktir edilmiştir. Sözkonusu taşınmazların bilirkişi raporuyla belirtilen tutarlar üzerinden ihaleye çıkartılması Gayrımenkul Değer Tespit Komisyonumuzca karara bağlanmıştır.
|
İHTAR: Kıymet takdir raporu, işverenin bilinen adreslerinde bulunmaması, mernis adresi olan yurtdışı adresinde de tarafınıza ulaşılamaması sebebiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından 213 Sayılı V.U.K.'nun 103-106 maddelerine istinaden ilgilinin ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde Yedieylül Sosyal Güvenlik Merkezi'ne bizzat veya bilvekale müracaatta bulunması veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adresini bildirmesi halinde kendisine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, bir ayın sonunda müracaatta bulunmaması veya açık adresini bildirmemesi halinde işbu ilanın yayınlandığı tarihten başlayarak bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.
#ilan.gov.tr Basın No: ILN02284867