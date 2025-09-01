T.C. BURSA 5. GENEL İCRA DAİRESİ

3.975.000,00

1

Taşıt

16NVS32 Plakalı , 2024 Model , MERCEDES-BENZ Marka , 254915V0525878 Motor No'lu , W1KAF4DB4RF160842 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Benzin-Elektrik , Vites Tipi Otomatik , Rengi Siyah , Plaka :16NVS32 Renk :SİYAH Marka :MERCEDES-BENZ Şasi No : W1KAF4DB4RF160842 Tip : R2CW Motor No : 254915V0525878 Ticari Adı : C200 4MATIC Net Ağırlık : 1.825 KG Paketi : AMG 1.5 204 9G-TRONIC Yakıt : BENZİN-ELEKTRİK Cinsi: OTOMOBİL Motor Gücü : 150 KW Model Yılı : 2024 Silindir Hacmi : 1496 CM3 Araç Sınıfı : M1 Silindir Sayısı : 4 Kasa Tipi : SEDAN Kapı Sayısı : 4 Çekiş Tipi : 4x4 Bagaj Hacmi : 480 LT Yakıt Depo Hacmi : 66 LT Koltuk Sayısı : 4+1 Lastik: 225/40 R19 Tescil Tarihi : 01.07.2024 Jant Çapı : 19? Kullanım Amacı : YOLCU NAKLİ /HUSUSİ Kilometre : 55.661 KM Vites/Şanzıman : OTOMATİK Aracın genel durumu itibariyle, araç çalışır ve kullanılabilir durumdadır. Motorda genel bakım gerekmektedir. Motor numarası görünür alanda olmadığından fiili tespit yapılamamış ve resmi kayıtlar ile karşılaştırılamamıştır.Yapılan inceleme aracın bulunduğu fiziki ortamda yapılan inceleme ve gözlemler neticesinde belirlenen tespitlerdir. Detaylı teknik inceleme ancak teknik servis ortamında yapılan teknik inceleme ve diagnostik test ile mümkündür. Anahtar ve ruhsatı vardır.Hasar Bilgisi: Plakalar demonte araç içindedir. Kaporta aksamı genel olarak hasarsız durumdadır. Araç içi döşemeler hafif kirlidir. Sol ön lastik patlak diğer lastikler %80 kullanılabilir durumdadır. Araçta renkli ekran, sunroof, renkli deri koltuk döşemesi ve park sensörü mevcuttur. ABS, hava yastığı sayısı, yokuş kalkış desteği, Merkezi kilit, ön ve arka emniyet kemerleri, Fren sistemi aracın durumu itibariyle kontrol edilememiştir.SBM Tramer kaydına göre, W1KAF4DB4RF160842 şasi nolu aracın kayıtlı 1 adet kazası bulunmaktadır. ARACIN BULUNDUĞU YER:PANAYIR MAH. BAL SOK. NO:10 OSMANGAZİ/BURSA OZAN OTOPARK