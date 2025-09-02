İLAN

AKSARAY

2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/567 Esas

KARAR NO : 2025/20

Davacılar Ahmet Bayındır, Mehmet Emin Bayındır, Mustafa Bayındır, Safiye Bayındır, Zeliha Akkurt aleyhine mahkememizde açılan Ortaklığın Giderilmesi (Elbirliği Mülkiyetinde (Sözleşmeden Doğan)) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

Davalı Ümüş AKKURT'un yurt dışında ikamet etmesi nedeniyle yurt dışına çıkartılan tebligatların tebliğ yapılamaması ve yeni adresinin de tespit edilememesi nedeniyle mahkememiz gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davalı Ümüş AKKURT'un yurt dışında ikamet etmesi nedeniyle hüküm kısmı aşağıdaki şekilde ilan edilmiştir.

HÜKÜM :

1-Davanın KABULÜNE, dava konusu;

Aksaray ili, Merkez ilçesi, Topakkaya/Yeşilçam Mah. 341 ada 1 parsel, Aksaray ili, Merkez ilçesi, Topakkaya/Yeşilçam Mah. 341 ada 2 parsel, Aksaray ili, Merkez ilçesi, Topakkaya/Yeşilçam Mah. 341 ada 3 parsel, Aksaray ili, Merkez ilçesi, Topakkaya/Yeşilçam Mah. 341 ada 4 parsel, Aksaray ili, Merkez ilçesi, Topakkaya/Yeşilçam Mah. 341 ada 5 parsel, Aksaray ili, Merkez ilçesi, Topakkaya/Yeşilçam Mah. 346 ada 1 parsel, Aksaray ili, Merkez ilçesi, Topakkaya/Yeşilçam Mah. 346 ada 2 parsel, Aksaray ili, Merkez ilçesi, Topakkaya/Medeni Mah. 565 ada 7 parsel, Aksaray ili, Merkez ilçesi, Topakkaya/Fatih Mah. 229 ada 2 parsel, Aksaray ili, Merkez ilçesi, Topakkaya/Fatih Mah. 230 ada 2 parsel sayılı taşınmazların üzerindeki ORTAKLIĞIN SATIŞ SURETİYLE GİDERİLMESİNE,

2-Taşınmazlar üzerindeki hak ve mükellefiyetler ile birlikte UMUMA AÇIK SATIŞ YAPILMASINA,

3-Satış bedelinin paydaşlara tapudaki payları oranında veya mirasçılık belgesindeki payları oranında dağıtılmasına,

4-Satış memuru olarak Aksaray Satış Memurluğu memurlarının görevlendirilmesine,

Dair, yapılan inceleme sonunda davacı vekilinin yüzüne karşı diğer tarafların yokluğunda verilen hüküm, HMK 345. maddesi gereğince gerekçeli kararın tebliği tarihinden itibaren iki hafta içinde, HMK 342. maddesine uygun olarak düzenlenmiş dilekçenin, HMK 343. maddesi gereğince Mahkememize veya Mahkememize gönderilmek üzere başka yer Sulh Hukuk Mahkemesine verilecek dilekçe ile Konya Bölge Adliye mahkemesinde istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatılmış olup, tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.19/08/2025

