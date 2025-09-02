İ L A N

T.C. ALAPLI 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

(AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA)NDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2024/404 Esas

DAVALI : ABDUL BARI-Abdulkerim ve Bıbı Sahra oğlu, Karşıyaka Mah.Şehit Mahir Yener Cad. Üstün Apt.No:55/6 Alaplı/ ZONGULDAK

Davacı tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize dava dilekçesi ve tensip zaptı tebliğe çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve tensip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

"Dava dilekçesine tebliğden itibaren 2 hafta içinde cevap vermeniz ve varsa ilk itirazlarınızı sunmanız, cevap vermediğiniz takdirde ilk itirazları ileri süremeyeceğiniz ve dava dilekçesinde ileri sürülen vakıaları inkar etmiş sayılacağınız ve o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınız hususları" dava dilekçesi ve tensip zaptının tebliği ile geçerli olmak üzere İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 29/08/2025

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02286526