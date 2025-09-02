T.C.

DEVELİ

(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

GAYRİMENKULÜN SATIŞ İ L A N I

Sayı : 2022/8 Ort. Gid. Satış numaralı dosyasında bulunan hissedar 13319553976 KİMLİK NUMARALI BAYRAM HAYLA'nın adresinin tespit edilemediği, tespit edilen adreslerine de tebligat yapılamadığı anlaşılmakla satışa konu ;

1. Taşınmaz Develi İlçesi Harman Mahallesi 140 Ada 8 Parsel'in 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/10/2025 - Bitiş Tarih ve Saati : 21/10/2025 - 11:11 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/11/2025 - 11:1 Bitiş Tarih ve Saati : 17/11/2025 - 11:11

2. Taşınmaz Develi İlçesi Feneseyukarı Mahallesi 257 Ada 23 Parsel'in 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/10/2025 - 10:11 Bitiş Tarih ve Saati : 21/10/2025 - 10:11 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/11/2025 - 10:11 Bitiş Tarih ve Saati : 17/11/2025 - 10:11 olduğunun,

13319553976 Kimlik Numaralı Bayram Hayla'ya tebliğ yerine geçerli olmak üzere ilan olunur.

EKI : Satış İlanı

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02286522