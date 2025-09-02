Örnek No:55*

T.C.

İSTANBUL

GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2024/826 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/826 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Özellikleri: İstanbul İl, Sarıyer İlçe, Maden Mah. 1660 Ada 1 Parsel, 456/18224 Arsa Pay/Payda, 4.556,09 m² Ana Taş. Yüzölçüm, Ana Taş. Nit. 1, B2, B3 Blok 4 Katlı C1, C2 Blok 3 Katlı Havuzu Olan Betonarme Bina ve Arsası, C2 Blok Zemin Kat 2 Nolu Bağ. Bölüm Nit. Mesken Olan Taş. Borçluya Ait 1/2 Hissesi. Adresi: Maden Mahallesi, Saklıkent Sokak, Lotus Koru Evleri, C2 Blok, No: 1B, Zemin Kat, Daire: 2 Sarıyer / İSTANBUL Kıymeti: 8.700.000,00 TL KDV Oranı: %1 Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/10/2025 - 15:00 Bitiş Tarih ve Saati : 30/10/2025 - 15:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/11/2025 - 15:00 Bitiş Tarih ve Saati : 24/11/2025 - 15:00

20/08/2025

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

