İ L A N

T.C. OSMANİYE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/137

KARAR NO : 2025/198

DAVALI : AHMET ÖKSÜZ (Abdullah oğlu)- Rızaiye mahallesi 10031 sk. N.21 Merkez/OSMANİYE

Davacı tarafından aleyhinize açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan yargılaması sonunda;

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize 01.07.2025 tarihli Gerekçeli Karar ve davacı vekili tarafından sunulan istinaf başvuru dilekçesi ekli davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından gerekçeli karar ve davacı vekili tarafından sunulan istinaf başvuru dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacı vekilinin istinaf başvuru dilekçesinde; Osmaniye Asliye Hukuk Mahkemesinin 1966/612 esas sayılı dosyasında yalnızca Rızaiye mahallesi 88 ada 205 parsel yönünden karar verilmiş, gerek iş bu davanın konusu olan taşınmaz gerekse seri olarak açmış olduğumuz 18 adet diğer parsellere ilişkin taşınmazlar yönünden karar verilmemiştir. 1966/612 esas sayılı dosyada verilen kararın 30.11.1978 tarihinde verilmiş olması, kesinleşmiş olması ve bu karar üzerinden dava konusu taşınmaz yönünden işlem yapma imkanının kalmamış olması, dava konusu taşınmazın müvekkil kuruma ait olduğunun gerek kamulaştırma planları gerekse tapu ve kadastro planları karşısında tartışmasız olması karşısında ilk derece mahkemesince davanın kabulüne karar verilerek taşınmazın müvekkil kurum adına tesciline karar verilmesi gerekirken aksi yönde davanın usulden reddine karar verilmesinin isabetsiz olduğundan bahisle 01.07.2025 tarih 2025/137 esas 2025/198 karar sayılı kararın istinaf incelemesi sonucunda kaldırılarak davanın kabulüne karar verilmesini talep ettiği,

01.07.2025 tarihli Hüküm'de:

1-Davanın USÜLDEN REDDİNE,

Dair; gerekçeli kararın taraflara tebliğinden itibaren 2 hafta içinde Adana Bölge Adliye Mahkemesi'nde istinaf yasa yolu açık olmak üzere karar verildiği hususu ilanen tebliğ olunur. 27.08.2025

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02286877