T.C. ŞANLIURFA İCRA DAİRESİ

Özellikleri : Özellikleri : Şanlıurfa İl, Haliliye İlçe, PAŞABAĞI Mahalle/Köy, 996 Ada, 12 Parsel, DEPOLU DÜKKAN .

Tapu Kaydı: Şanlıurfa İcra Dairesinin İcra dosyasında bulunan Tapu bilgilerine göre; Şanlıurfa İli, Haliliye İlçesi, Paşabağı Mahallesi,996 Ada 12 Parselde kayıtlı 661,71 m² yüzölçümlü ''Arsa'' vasıflı ana taşınmazın üzerinde 70/1045 Arsa Paylı 1.Bodrum Kat 26 B.B. Nolu Depolu Dükkan' ın tam hissesi borçlu M**** K**** adına kayıtlıdır.

Taşınmazın İmar Durumu: Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinden (https://webgis.sanliurfa.bel.tr:81/KentrehberiApp/ImardurumuIndex ) alınan imar durum bilgisine göre 1/1000 ölçekli uygulama imar planı içerisinde, konut alanında yer almakta, plan notları hariç Ayrık Nizam Taks:0,35 Kaks:1,75 olarak 5 Kat imar iznine sahiptir. Taşınmaz 25 metre ve 12 metre genişlikte yolların köşesinde bulunmaktadır.

Hududu ve Sahası: Tapu kaydı ve ekli çapı, mahallinde tatbik edildi, yapıdaki yeri ve konumu fen bilirkişisi tarafından gösterildi, çapının zemine uygun olduğu tespit edilen parselin kaydında belirtilen tüm sahası: 661,71 m²?dir. Satışa konu taşınmaz 1.Bordum Kat 26 No.lu bağımsız bölüm nolu depolu dükkan olup market olarak kullanılmaktadır.

Halihazır Durumu: Tespitler taşınmazın keşif esnasında yapılan incelemesi ve imar dosyası üzerinden yapılmıştır. Tasdikli kat irtifakı projesine göre taşınmaz 160 m2 alana sahip taşınmaz projesine göre 2.Bodrumunda 80 m2 depo, 1.Bodrum katında 80 m2 dükkandan oluşmaktadır. Ancak yerinde yapılan incelemede 1.Bodrum katta bulunan 26-27-28-29 nolu dükkanların ara bölmeleri ile 26 ve 27 Nolu dükkanların giriş kapıları ve camekanları kaldırılarak ve 28 ve 29 Nolu dükkanlardan giriş ve çıkış verilmek üzere tek hacimli olarak kullanılmaktadır. Mevcutta zincir market olarak tek hacimli kullanılmaktadır. Dava konusu taşınmazın projesine göre cephe aldığı yol 12 m lik yol olup mevcut hali ile taşınmaza ait özel bir giriş bulunmamaktadır. Taşınmazın zeminleri seramik tavanları aydınlatmalı asma tavanlıdır. Genel olarak iyi durumda 3-5 yıllık binadır.

Taşınmazın Hasar Durumu: CR2VH barkod koduyla AZ HASARLI olarak tespit edildiği belirtilmiştir.

Adresi : Paşabağı Mahallesi 765 Sokak Dış Kapı No: 8 İç Kapı No:26 Haliliye / ŞANLIURFA

Yüzölçümü : 661,71 m2

Arsa Payı : 70/1045 HİSSE:1/1

Kıymeti : 4.100.000,00 TL

KDV Oranı : %20