T.C. ESKİŞEHİR 5. İCRA DAİRESİ

TAŞINMAZIN ELEKTRONİK SATIŞ ORTAMINDA AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, bulunduğu yer, kıymeti ve önemli özellikleri:

TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ : Eskişehir İl, Odunpazarı İlçe, KANLIPINAR Mahalle/Köy, 158 Ada, 4 Parsel, 14 Nolu Bağımsız Bölüm

A-POSTA ADRESİ

75.Yıl ( Sultan dere ) Mahallesi, Yunus Emre Kobi Sanayi Sitesi, 11228. Sokak, G 3 Blok, No:71/G Odun pazarı Eskişehir adresindedir.

B-TAPU KAYDI

Tespite konu taşınmazın yer aldığı parsel Eskişehir İli, Odun pazarı İlçesi, Kanlı pınar Mahallesi, 158 ada, 4 Parselde kayıtlı, ana taşınmaz niteliği Üç Adet Birer Katlı Prefabrik Ofis, İşyeri ve Arsası (D,E,F Bloklar) olan D Blok, Zemin kat, 14 notlu bağımsız bölüm numaralı, 165 / 11684 arsa paylı Asma Katlı İş Yeridir. Toplam parsel yüzölçümü, 18.795,58 m2dir tam hisse ile kayıtlıdır. Yönetim planı tarihi 03.11.2022dir.22.05.2023 tarihinde Kat Mülkiyetine çevrilmiştir.

C- TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ

Kıymet takdirine konu taşınmazın bulunduğu parsel 12m genişliğindeki 11228. Sokak ve 15m genişliğindeki 11280 Sokak cephelidir. Parsel üzerindeki yapı bitişik blok nizamlı Zemin kat + asma katından oluşmaktadır. Dış cephesi sıvalı olan yapının üstü çatı paneli kaplıdır. İş yer giriş kapısı demir doğrama ve pencereler PVC doğramadır. Taşınmazın zemini beton şap olup, duvarları sıvalıdır. Asma kata çıkış merdiveni betonarmedir. Korkulukları demir doğramadır. Kaba inşaatı bitmiş ince işçiliği yapılmamıştır. Bu hali ile % 85 seviyesindedir. İş yerinin zemin kat alanı yaklaşık 104,35 m2, asma kat alanı 63,15m2, toplam alanı 167,50m2dir. Bina Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yayımlanan Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkındaki Tebliğe göre II. Sınıf C Grubu yapı sınıfındadır.

D-TAŞINMAZIN BULUNDUĞU BÖLGE ÖZELLİKLERİ

Kıymet takdirine konu yapının bulunduğu parsel en yakın köşesinden; yaklaşık kuş uçuşu 1. ( Küçük Org. Sanayi ) Caddesine 1.010m, Eskişehir - Ankara yoluna 1.060m, Kanlı pınar Şehitliğine 1.275m, Taksan Camiine 1.805m Şehir Hastanesi Acil Servis giriş kapısına 4.360m, Alpu Kavşağına 6.720m, Defterdarlık Binasına 8.020m, Otogara 9.185m, Odun pazarı Belediye Başkanlığına 9.480m, Vilayet Meydanına 11.450m mesafededir. Belediye hizmetlerinin tamamından (Elektrik, doğalgaz, su, ulaşım, iletişim, çöp vs.) yararlanmaktadır. Cami, park alanı, sağlık ve eğitim kurumlarına ve ticari donatılara, sosyal donatılara yürüme mesafesindedir. Yakınında benzer yapılaşma şartına sahip yapılar yer almaktadır. Ulaşım toplu taşıma araçları ile sağlanmaktadır.

E-İMAR PLANI

Odun pazarı Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü?nün 05.05.2025 gün ve E-60635602-045.01-158655 sayılı yazısında Kanlı pınar Mah. 158 Ada 4 Parsel 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında (yen çok=9.50m),(Taks:0.60 - Kaks:0.90),(KSA) Küçük Sanayi Alanına isabet etmektedir denmektedir.

F-EMLAK VERGİ DEĞERİ

Odun pazarı Belediyesinin Emlak vergisine esas 2025 yılı Arsa Rayiç Metrekare Bedeli listesinde; 11228 Sokak İçin 432,63.-TL m2dir.

G-TAŞINMAZIN KIYMETİ

Tespite konu taşınmazın konumu, yapı sınıfı, yıpranması, cephe aldığı sokak genişliği, şehir merkezine mesafesi alanı, belediye alt yapı hizmetlerinden yararlanması, piyasadaki arz talep dengesi dikkate alındığında serbest piyasa değerinin 4.000.000,00.-TL (DÖRTMİLYONTL) olabileceği kanaatine varılmıştır.

Adresi : 75.Yıl(Sultandere) Mahallesi Yunus Emre Kobi Sanayi Sitesi 11228. Sokak G 3 Blok No:71/G Odunpazarı Eskişehir

Yüzölçümü : 18.795,58 m2

Arsa Payı : 165/11684

İmar Durumu: Yukarıda belirtildiği gibidir.

Kıymeti : 4.000.000,00 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydında olduğu gibidir.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------