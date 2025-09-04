T.C.

NİĞDE BELEDİYESİ

ŞEHRİN MUHTELİF YERLERİNDE BULUNAN KENT MOBİLYALARI VE İLAVE EDİLECEK OLAN KENT MOBİLYALARININ

KURULUMU, YAPIMI, BAKIMI VE TEMİZLİĞİ İŞİNİN KİRAYA VERİLMESİ İŞİ

İHALE İLANI

Madde: 1) İhalenin Konusu: İlimiz Belediye sınırları ile mücavir alanları dahilinde şehrin muhtelif yerlerinde bulunan Kent Mobilyaları ve ilave edilecek olan Kent Mobilyalarının kurulumu, yapımı, bakımı ve temizliği karşılığında işletmeciliği 10 (on) yıl süreyle 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesi gereğince Açık Teklif Açık Artırma usulüyle, kiraya verilecektir

MEVCUT KENT MOBİLYALARI ÜRÜN ADI ADET BILLBOARD 124 OTOBÜS DURAĞI 166 CLP RAKET 50 MEGALIGHT 5

İLAVE OLARAK İSTENEN KENT MOBİLYALARI ÜRÜN ADI ADET BİLLBOARD 100 5 MODÜLLÜ OTOBÜS DURAĞI 10 3 MODÜLLÜ OTOBÜS DURAĞI 20 LED DIGITAL SIGNAGE 10 CLP RAKET 30 LED EKRAN 2

Sözleşmenin taraflarca imzalandıktan sonra yer teslimi en geç 10 gün içerisinde yapılacaktır. Yer teslimi tarihinden itibaren kiracıya 90 gün montaj süresi olarak verilecektir. Tüm yeni ürünlerin montajı yer teslim tarihinden itibaren başlanacak ve 90 gün içerisinde tamamlanacaktır. Belirtilen sürede montaj edilecek ürünlerin tamamlanmasının hukuki veya fiili imkansızlık halinde kiracı tarafından ek süre verilmesi talep edildiği taktirde idarenin uygun görüşü ile işin tamamlanabilmesi için süre uzatımı verilebilir.

Madde: 2) İhalenin Nerede Hangi Tarih Ve Saatte Yapılacağı Ve İhalenin Şekli:

2.1. İhale 16/09/2025 Salı günü saat 14:00'da Yukarı Kayabaşı Mahallesi Sağlık Sokak No:1/A Niğde Valiliği Karşısı Niğde Belediyesi Hazım Tepeyran Kültür Merkezinde encümen huzurunda yapılacaktır.

2.2. İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye encümeni tam yetkilidir.

2.3. İhale, 2886 Sayılı Devlet İhaleleri Kanunu'nun 45. Maddesi gereğince 'Açık Teklif –Açık Artırma' usulü ile yapılacaktır.

Madde: 3) Muhammen Bedeli ve Geçici Teminatı:

İhale muhammen bedeli KDV hariç 1.000.000,00 TL'dir. Geçici Teminatı ise 10 (On) yıllık toplam muhammen bedelinin %3'ü 300.000,00 TL dir.

MADDE: 4) Teminata İlişkin Esaslar:

4.1. Geçici Teminat 10(on) yıllık toplam muhammen bedelinin %3'ü 300.000,00 (üç yüz bin )TL'dir.

4.2. Geçici teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda belirtilmiş olup, bu değerlerden herhangi birisine ait belgeler geçici teminat olarak kabul edilecektir.

4.2.1. Tedavüldeki Türk Parası, Ziraat Katılım Bankası A.Ş. Niğde Şubesi TR40 0020 9000 0011 0912 0000 01 IBAN No'lu Niğde Belediyesi hesabına yatırıldıktan sonra alınan makbuz asıllarından herhangi biri, doğrudan ihale dosyasına konulacaktır.

4.2.2. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 26. ve 27. maddelerine uygun olarak bankalar veya özel finans kurumları tarafından düzenlenmiş süresiz, limit içi genel müdürlükçe teyitli teminat mektupları, bu teminat mektupları ihale dosyasına konulacaktır. Süreli teminat mektupları kabul edilmeyecektir.

4.2.3. Hazine müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet içi borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır), ihaleye katılmak için bu belge verilecekse Mali Hizmetler Müdürlüğümüze teslim edilerek karşılığında alınacak olan belge ihale dosyasına konulacaktır.

4.3. Üzerlerine ihale yapılanların geçici teminatları, ihaleden sonra belediyede tutularak iade edilmeyecek olup, üzerine ihale yapılmayanların geçici teminatları ise iade edilecektir.

Madde: 5) İhaleye Girebilme Şartları:

İhaleye gerçek kişiler ile tüzel kişiler girebilir. İhaleye katılabilmek için, aşağıdaki belgelerin ibraz edilmesi zorunludur.

5.1.Ticaret ve Sanayi odasından reklam işi yaptıklarına dair (ihale yapılacak ayın içinde alınmış olacak) belge,

5.2. Kanuni ikametgâh Belgesi, Dilekçe, Borç İlişiksizlik belgesi, Şartname Alındı Makbuzu, Kimlik Fotokopisi,

5.3.Türkiye'de tebligat için adres göstermesi ayrıca irtibat için de telefon ve elektronik posta adresi vermesi,

5.4.Mevzuat gereği kayıtlı olduğu odaya ilişkin belge vermesi;

a) Gerçek kişi olması halinde ihalenin yapıldığı tarihten en fazla 1 ay öncesinden alınmış Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf Sanatkarlar Siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Tüzel kişi olması halinde ihalenin yapıldığı tarihten en fazla 1(bir) ay öncesinden alınmış tüzel kişiliğinin kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasından alınacak Faaliyet Belgesi ve Yetki Belgesi,

c) Ortak Girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerden birinin (a) ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belge,

5.5. Geçici Teminat bedeli veya Teminat mektubu,

5.6. İmza Sirkülerini vermesi;

a) Gerçek kişi olması halinde; Noter tasdikli imza beyannamesi,

b) Tüzel kişi olması halinde; Tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevleri belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları kanıtlayan ve bağlayıcı belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Ortak girişim olması halinde; Ortak girişim oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birini (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge,

5.7. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi

5.8. Bu iş ile ilgili olarak yukarıda belirtilen Açık Hava Kent Mobilyalarını en az 1 (Bir) İl belediyesinden son 5 (beş) yıldır Açık Hava Reklam işletmeciliği yaptığını veya (5 yıl şartı dahilinde) halen devam etmekte olduğuna dair ilgili belediyeden alınmış belge vermek zorundadır. Ortak girişim olması halinde, ortak girişimde bulunan firmalardan en az bir tanesinin bu şartı tamamı ile sağlaması gerekir.

5.9. Son 5 yıl ortalamasında en az 4 (dört) personelle ticari faaliyetine devam ediyor olduğunu gösterir SMMM/YMM onaylı belge. Ortak girişim olması halinde, ortak girişimde bulunan firmalardan her birinin ayrı ayrı bu şartı tamamı ile sağlaması gerekir.

5.10. Kuruluş ana sözleşmesinde iştigal konusu içinde reklam işletmeciliği bulunmak ve 5 (beş) yıldır aynı işte kesintisiz ticari faaliyet göstermek. Ortak girişim olması halinde, ortak girişimde bulunan firmalardan her birinin ayrı ayrı bu şartı tamamı ile sağlaması gerekir.

5.11. İlgili vergi dairesinde ve sosyal güvenlik kurumundan son 1(bir) ay içerisinde alınmış borcu yoktur belgesi.

5.12. 2886 sayılı kanuna göre cezalı olmadığına dair beyan yazısı

5.13. İstekliler Niğde Belediyesine herhangi bir borcu olmadığına dair idareden almış oldukları güncel belgeyi ibraz etmesi, Ortak girişim olması halinde, ortak girişimde bulunan firmalardan her birinin ayrı ayrı bu belgeyi ibraz etmesi.

5.14.İhale dokümanının satın alındığını gösteren belgenin aslı ve her sayfası imzalı İhale şartnamesi ve Teknik şartname,

5.15. Şartname bedeli 20.000,00-TL olup şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz aslı, İdari ve Teknik Şartnamelerin kabul edildiğine dair imzalı nüshaları.

Tüm bu belgeler, eksiksiz olarak hazırlanarak 15/09/2025 tarihi saat 17:30 a kadar belediyemiz mali hizmetler Müdürlüğü 2886 satış ve kiralama servisine teslim edilecektir.

Madde:6). Posta ile yapılacak müracaatlar geçerli sayılacak, faks ile yapılacak müracaatlar geçersizdir. Postadaki vaki gecikmeler dikkate alınmaz. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Posta ile yapılan teklif son teklif sayılacaktır.

Madde:7) İhale şartnamesinde bulunmayan hususlar hakkında 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri geçerlidir.

İlanen Duyurulur.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02286501