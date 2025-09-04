T.C.

REYHANLI

3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

HÜKÜM ÖZETİ

DOSYA NO : 2024/224 Esas

KARAR NO : 2024/501

C.SAV.ESAS NO : 2024/926

SANIK : MUHAMED AL ALI, YOUSEF ve SENA oğlu, 01/01/2002 İDLİP doğumlu, , , mah/köy, Cilt no: , Aile sıra no: , Sıra no: nüfusunda kayıtlı.

SUÇ : Basit Yaralama

SUÇ TARİHİ : 20/05/2024

UYGULANAN KANUN MAD. : Türk Ceza Kanunu 86/2-1. cümle

VERİLEN CEZA MİKTARI : 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERİ BIRAK. NED. DNT.SER. (CMK 231/8)

KARAR TARİHİ : 28/11/2024

Mahkememizin yukarıda esas/karar numaraları yazılı dosyada Müşteki Sanık Muhammed AL ALI hakkında Basit Yaralama suçundan açılan kamu davasının, yapılan yargılama sonucunda sanığa (HAGB) kararı verilmiş ve yukarıda kimliği yazılı sanığın bildirdiği adresin yetersiz olması ve yapılan adres araştırması sonucu tebligata yarar açık adresi tespit edilemediğinden karar tebliği yapılamamış olup, adresinin meçhul olduğu anlaşılmakla, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

Hüküm fıkrasının İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğden itibaren CMK'nın 251 ve 252. Maddeleri uyarınca basit yargılama usulüne göre ve kararın taraflara tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde dava dosyası kapsamında basit yargılama usulünün uygulanmış olması sebebiyle 5271 sayılı CMK'nın 251/5 maddesi gereğince mahkememiz nezninde İTİRAZ yolu açık olmak üzere dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda karar verilmiştir. 03.09.2025

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02288174