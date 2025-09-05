İLAN

KOYULHİSAR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/45 Esas

KARAR NO : 2025/96

Mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma davasınınyapılan yargılamasında, tavzih dilekçesi davalı Şükrü Pehlivan'a tebliğ edilememiş olduğu ve yapılan araştırmalarda adresi tespit edilememiş ve ilanen tebliğine karar verilmiştir.

TEDAŞ tarafından, Dava konusu Sivas ili, Koyulhisar ilçesi, Sugözü köyü 128 ada 138 parsel sayılı taşınmazda 6,66 m2'lik alanın kamulaştırmasına, 290,04 m2 lik alan üzerinde TEDAŞ lehine daimi irtifak hakkı tesisine ve tapuya tesciline karar verilmesi talep edilmekle, 2 no lu hükümde yer alan maddi hatanın düzeltilmesi amacıyla hükmün tahsisi talep edilmiştir.

İlanen tebliğ olunur.

