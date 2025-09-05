T.C. BÜYÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

1.400.000,00

1

Taşıt

34KID798 Plakalı , 2023 Model , SSANGYONG Marka , 67298012580128 Motor No'lu , KPAX61EESPP226348 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Otomatik , Rengi Siyah , Araç Donanım Ozellikleri: Alarm , Arka görüş kamerası , ESP , Hava yastığı perde , Hava yastığı sürücü , Hava yastığı yan , Hava yastığı yolcu , Immobilezer , Lastik arıza göstergesi , Merkezi kilit , Bluetooth , Deri direksiyon , Elektrikli camlar , Hidrolik direksiyon , Klima , Kumaş koltuk , CD değiştirici , Satışa konu araç bilirkişi raporuna göre; "üzerinde yapılan incelemelerde aracın plakasının üzerinde olduğu, kaportada görünür çapta deformasyonlar bakımından sol arka çamurlukta küçük çaplı bir göçük bulunmakta olduğu ancak kaportanın geri kalanın gözle görünür bir kusur bulunmadığı görülmüştür. Aracın anahtarı kullanılarak kapıları açılmış, iç mahal kontrol edilmiş, aracın km bilgisi kaydedilmiştir. Ayrıca motor kaputu açılmış, motor ve şanzımanın yerinde olduğu görülmüştür. Araç otomatik vitesli (transmisyonlu) bir otomobildir. Aracın kontak anahtarının bulunduğu, çalışır durumda olduğu ve odometreden (aracın kat ettiği mesafeyi gösteren bölüm) KM değerinin 20806 olduğu anlaşılmıştır. Araç içi döşeme ve elemanların (kumanda paneli, torpido, düğmeler vb) kondisyon olarak iyi durumda oldukları görülmüştür. Tespit esnasında aracın Şasi numarası okunmuş (Şasi No: KPAX61EESPP226348), fotoğraflanmış ve kayıtlarla uyumlu olduğu anlaşılmıştır (Şekil 1). Ancak motor numarasına ulaşılamamış ve görülememiştir. Aracın ön camı, sağ ve sol bölümlerindeki camlar, sağ ve sol dış aynalar, iç dikiz aynasının sağlam olduğu, ön farların ve arka lambaların iyi durumda bulundukları anlaşılmıştır. Araç üzerinde 255/60R18 ölçülerinde 108H yük endeksli lastiklerin bulunduğu ve lastiklerin kondisyonları bakımından iyi durumda oldukları görülmektedir. Mevcut halleriyle lastiklerin kullanıma uygun olduğu anlaşılmıştır. Aracın üzerinde herhangi bir periyodik bakım veya kontrol göstergesi, üzerinde herhangi bir tamirat, onarım veya parça değişimi geçirip geçirmediğini gösteren bir bilgiye rastlanmamıştır. SSANGYONG marka MUSSO GRAND 4X2 A/T model araca ait bileşenler fiziksel olarak yerinde incelenmiştir. Aracın park halinde bulunduğu durumda gerçekleştirilen incelemede aracın motor, şanzıman, akü ve radyatör gibi bileşenlerinin bulunduğu anlaşılmış ve aracın kaputu açılmak suretiyle detaylı olarak incelenmiştir. Ayrıca aracın çalışır durumda olduğu, mekanik ve/veya elektronik aksamın iyi durumda anlaşılmıştır. Yine aracın üzerinde gerçekleştirilen çeşitli ölçümlerle hasar durumu hakkında yukarıda belirtilen sonuçlara ulaşılmış olsa da herhangi bir satın alma veya teklif öncesi geniş çaplı bir tramer soruşturması ve ekspertiz işlemi yapılması önerilmektedir. Özellikle şanzıman, motor ve elektrik aksamının detaylı kontrolü tavsiye edilmektedir." denilmiş olup, iş bu tespitler bilirkişi raporundan yapılmıştır. Detaylı bilirkişi raporu ve fotoğrafları satış ilanına eklenmiştir.