T.C.

DİDİM(YENİHİSAR) AİLE MAHKEMESİ

Sayı :2023/673 Esas

Karar No: 2024/253

İ L A N

Sn.BATUHAN EŞREF ARIMAN TC. NO : 2767**61**514Davacı SİNEM HATİCE ARIMAN ile Davalı BATUHAN EŞREF ARIMAN arasında mahkememizde görülmekte olanTanıma ve Tenfiz davası nedeniyle;

Davacı Ergun GÜVENER tarafından aleyhinize açılan Tanıma ve Tenfiz davasında adınıza düzenlenen ve tebliğe çıkarılan tüm tebligatlar iade olmuş ve başkaca adresiniz tespit edilememiştir.

Bu nedenle davalısı olduğunuz, yukarıda Mahkeme adı ve dosya numarası yazılı dosyanızdan " Yokluğunuzda 2 hafta içinde İzmir Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yolu açık olmak üzere" Gerekçeli Karar verildiği, ilan tarihinden itibaren kanuni süre içinde istinaf başvuru yoluna başvurmadığınız takdirde İş bu KARARIN kesinleşeceği ihtar ve İLANEN tebliğ olunur.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02288709