T.C.

FETHİYE

1. AĞIR CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2025/116 Esas

KARAR NO : 2025/206

Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık suçundan mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 28/03/2025 tarihli ilamı ile CMK'nın 12 ve 18. maddesi gereğince mahkememizin yetkisizliğine,Sanıklar hakkında yargılamanın yapılması için dosyanın görevli ve yetkiliAnkara Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesine Gönderilmesine karar verilmiş,Mustafa ve Aynur oğlu, 28/10/2003 Karşıyaka doğumlu Sanık Efekan TOPAK tüm aramalara rağmen bulunamamış gerekçeli karar kendisine tebliğ edilememiştir.

7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince Gerekçeli Kararın İLANEN TEBLİĞİNE, kararın ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, ilan olunur. 03/09/2025

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02288774