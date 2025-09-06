Haberler Resmi İlan Haberleri T.C. BAKIRKÖY 18. İŞ MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/301 Esas
Davacı Kutbettin Arıca tarafından davalı SGK aleyhine açılan dava sırasında, davacının vefat etmesi nedeniyle mirasçılar adına tebligat çıkarılmış olup, mirasçılardan Rızan Arıca ve Fesih Arıca'ya tebliğ yapılamadığından ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Duruşma Günü: 02/12/2025 günü saat: 09:45'da duruşmada mirasçı Rızan Arıca ve Fesih Arıca'nın bizzat hazır bulunması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi, aksi taktirde H.M.K.'nın 320/4. maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunda devam olunup, dosyanın işlemden kaldırılacağı hususu, duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

