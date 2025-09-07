İLAN METNİ

T.C.

MANİSA

1. İCRA HUKUK MAHKEMESİ

Dosya No : 2025/662 Esas

ŞİKAYETÇİ 3. KİŞİ : BAKİ KARADUMAN-27704434146 - Taşlı Köyü Kangal/Sivas

DAVALI ALACAKLI : KOÇ FİNANSMAN ANONİM ŞİRKETİ

VEKİLİ : Av. ÖREN ALTMIŞYEDİOĞLU TARHANLI

DAVALI BORÇLU : EBRU AĞCA -60301230230 - Ulucak Mustafa Kemal Atatürk Mah. 9191 Sk. No: 2 İç Kapı No: 8 Kemalpaşa / İzmir

DAVALI İHALE ALICISI : OĞUZHAN HAMDİ KURNAZ -10828199176 - Yavuzselim Mah. Mermer Sk. No: 9 İç Kapı No: 12 Çubuk / Ankara

VEKİLİ : Av. GÖZDE KURNAZ

Mahkememizin 2025/662 esas sayılı dosyasından 04.09.2025 tarihli ara kararla şikayetçi 3. kişi Baki Karaduman'a ilanen tebligat yapılmasına karar verilmekle;1- HMK m.33 uyarınca hukuki nitelendirme hakime ait olduğundan uyuşmazlığın " 19.08.2025 Tarihli Taşınır İhalesinin Feshi" olarak nitelendirilmesine ve HMK m.316 uyarınca "Basit Yargılama" usulüne göre yürütülmesine, 2- Takip borçlusu Ebru Ağca, takip alacaklısı Koç Finansman A.Ş ve ihale alıcısı Oğuzhan Hamdi Kıran'ın yasal hasım olmaları sebebiyle dosyaya davalı taraf olarak eklenilmesine, 3- Şikayetçi 3. Kişi adli yardım talebinde bulunmuş olup; HMK m 334 ve 336/2 md. uyarınca dava dilekçesi ekinde her hangi bir belge olamaması ,takip dosyasındaki kayıtlar ve davanın niteliği dikkate alınarak davacının ADLİ YARDIM TALEBİNİN REDDİNE, 4- ŞİKAYETÇİYE 3. KİŞİYE, alınması gerekli ihale bedeli olan 1.345.000,00 TL'nin %068,31'i olan 91.876,95 TL nispi harcın yarısı olan 45.938,475 TL nispi harcı mahkemeler veznesine yatırması için Harçlar kanunu 30 md. uyarınca DURUŞMA GÜNÜNE KADAR KESİN SÜRE VERİLMESİNE, bu süre içerisinde yatırılmadığı takdirde HMK 150 Harçlar Kanunu 30 md. uyarınca dosyanın işlemden kaldırılacağı hususunun şikayetçi vekiline İHTARINA, (ihtaratın iş bu tutanağının tebliği ile yapılmasına) 5- Dosyanın hasımsız olarak açılmış olması sebebiyle yeterli gider avansı yatırılmadığı anlaşılmakla; ŞİKAYETÇİ 3. KİŞİYE, HMK 120. maddesi ve HMK.gider avansı taraifesinin 6. maddesi gereğince hesaplanan taraf sayısının 5 katı tutarında davetiye gideri olan 4.200,00 TL (210,00 TL * 4 * 5) ve diğer iş ve işlemler olan 250,00 TL'den ibaret toplam 4.450,00 TL gider avansının mahkeme veznesine yatırılması için tebliğ tarihinden itibaren 2 HAFTALIK KESİN SÜRE VERİLMESİNE, aksi halde işbu davanın HMK114/1-g ve 115 maddeleri gereğince dava şartı yokluğundan davanın usulden reddedileceğinin İHTARINA, (ihtaratların işbu tutanağın tebliği yolu ile yapılmasına), 6- %5 Teminat alınması hususunun duruşmada değerlendirilmesine, 7- Davalı tarafa dava dilekçesi ve tensip zaptının tebliğine; tahkikat duruşmalarında (kural olarak) yazılı delillerin toplanamayacağı, HMK m.318 uyarınca basit yargılama usulünde tüm delillerin davanın başında verilmesi ve toplanması gerektiğinden, HMK m.194'de düzenlenen "Somutlaştırma yükü ve delillerin gösterilmesi" ilkesi nazara alınarak davalının dayandığı vakıaları ispata elverişli şekilde somutlaştırması; dayandığı delilleri ve hangi delilin hangi vakıanın ispatı için gösterildiğini açıkça belirtmesi; davalının elinde bulunan belgelerin asıllarını veya davacı sayısından bir fazla sayıda düzenlenmiş örneklerini mahkememize ibraz etmesi; başka yerden getirtilecek belge ve dosyalar için de bunların bulunabilmesini sağlayıcı açıklamaları yazılı olarak yapması, HMK m. 324 gereğince davalı tarafın varsa delillerinin ikamesi için gerekli avansı mahkemeler veznesine yatırması için davalı-alacaklı vekiline ve davalı-ihale alıcısına (tebliğden itibaren) 2 hafta kesin süre verilmesine; iki haftalık kesin süre içersinde davalı tarafça cevap dilekçesi verilmemesi durumunda dava dilekçesinde ileri sürülen vakıaları davalının reddetmiş sayılacağının İHTARINA, ayrıca, iki haftalık kesin süre içersinde delil listesi ibraz edilmez veya Adalet Bakanlığınca belirlenen tarifeye göre delil ikamesi avansı aynı süre içersinde ödenmez ise davalının delil bildirmekten vazgeçmiş sayılacağının İHTARINA, 8- Verilen süre içinde taraflarca deliller bildirildiği takdirde, mahkeme hakiminin celse arasında toplanmasını gerekli gördüğü delillerin ilgili yerlerden celbi için yazıların yazılmasına, davacı yönünden masrafın gider avansından karşılanmasına; davalı yönünden masrafın HMK m. 324 gereğince davalı tarafça karşılanacak delil ikamesi için avansdan karşılanmasına, 9- Davacı 3. kişi yönünden iddianın genişletilmesi veya değiştirilmesi yasağının davanın açılmasıyla; davalı yönünden savunmanın değiştirilmesi veya genişletilmesi yasağının ise cevap dilekçesinin mahkememize verilmesiyle başlayacağının taraflara İHTARINA, 10- HMK m.139 gereğince tarafların sulh ve uzlaşma için gerekli hazırlığı yapmaları, duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği ve diğer tarafın onun muvafakatı olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceğinin İHTARINA, 11- HMK m.139 gereğince davetiyenin tebliğinden itibaren 2 hafta kesin süre içerisinde tarafların dilekçelerinde gösterdikleri ancak henüz sunmadıkları belgeleri mahkemeye sunmaları veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmaları, bu hususların verilen süre içinde yerine getirilmemesi halinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacaklarına karar verileceği hususunun İHTARINA, 12- İlgili İcra Müdürlüğü dosyasının istenilmesine (e-dosya sistemden alındı), 13- İş bu davanın açıldığının ilgili icra dairesine yazı ile bildirilmesine (bildirildi), 14- İstanbul 23. İcra Dairesine yazı yazılarak 2025/3589 Esas sayılı dosyasının tamamının uyap kayıtlarının mahkememize gönderilmesinin istenilmesine, 15- İcra Müdürlüğüne yazı yazılarak; İhale konusu taşınmazlara ilişkin satış, paraya çevirme ve rüçhanlı alacaklar bulunup bulunmadığı ve miktarlarının kalem kalem dökümü ve miktarlarının mahkememize bildirilmesinin istenilmesine, 16- Taraflara iş bu tutanağın duruşma gün ve saatini bildirir meşruhatlı davetiye ile tebliğine, masrafın gider avansından karşılanmasına, (dosyada eksik masraf bulunduğu anlaşılmakla eksik kalan tebligat masrafının ileride haksız çıkacak taraftan karşılanmak üzere şimdilik suç üstü ödeneğinden karşılanmasına), Şikayet tarihinden itibaren şikayetçi 3. kişiye duruşma günü ve tensip zaptının tebliğinin mümkün olmadığından; 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29 maddesi gereğince duruşma tarihi olan 18/11/2025 günü saat 09:30'a hazır bulunmanız olmadığı taktirde İİK 18. ve İİK 134. maddeleri uyarınca yokluğunuzda gereken kararın verileceği hususu ilanen tebliğ olunur. 04.09.2025

