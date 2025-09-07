İ L A N

T.C. ORTAKÖY(AKSARAY) 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2022/637 Esas

KARAR NO : 2023/732

Davalı : 1- ÖMER KOYUNCU - 366*****550

Davacı : 1- TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ

Davacı TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ tarafından aleyhinizde mahkememizde açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM :

1-Davanın KABULÜ İLE,

Davaya konu Aksaray ili, Ortaköy İlçesi, Akpınar köyü 130 ada 121 parsel sayılı taşınmazın 01/12/2022 tarihli Fen bilirkişisi Muhammed Sami Çetin'in raporunda IR harfi ile gösterilen 1243,24 m²'lik kısmı üzerine davacı TEDAŞ LEHİNE DAİMİ İRTİFAK HAKKI TESİSİ ve TESCİLİNE,

2- Kamulaştırma bedelinin, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunun 10.maddesi gereğince toplam 11.562,13-TL olarak TESPİTİNE,

3-Tespit edilen 11.562,13-TL kamulaştırma bedeline Anayasa Mahkemesi'nin 05/04/2023 tarih 2022/83 Esas 2023/69 Karar sayılı ilamı uyarınca dava tarihi olan 14/09/2022 tarihinden karar tarihi olan 08/08/2023 tarihine kadar yasal faiz işletilmesine ve depo edilen bedelin Anayasa Mahkemesi kararı gereğince karar ile beraber faizi ile birlikte derhal tapu kaydındaki ve veraset ilamındaki hisseler oranı üzerinden DAVALI/DAVALILARA/MİRASÇILARA ÖDENMESİNE, bu hususta Ortaköy Ziraat Bankası Şubesine müzekkere yazılmasına,

...Dair, verilen karar, tarafların yokluğunda tescil hükmü yönünden KESİN bedel yönünden ise 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunun 345. maddesi uyarınca kararın kendilerine tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde Mahkememize veya aynı nitelikte başka bir yer Mahkemesine verilecek usulüne uygun istinaf dilekçesi ile Konya Bölge Adliye Mahkemesinin ilgili Dairesine gönderilmek üzere istinaf yoluna gidilebileceği belirtilerek usulen okunup anlatıldı. 08/08/2023

Şeklinde verilen hüküm davacı kurum vekilince istinaf edildiğinden; gerekçeli karar evrakı ile istinaf başvuru dilekçesinin tarafınıza tebliği için adresinize tebligat çıkarılmış ancak tebligat sağlanamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından gerekçeli karar evrakının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 30/07/2025

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02289249