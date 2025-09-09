İLAN

İstanbul Anadolu 22. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/60 Esas

KARAR NO : 2025/1034

1- Müteveffa 42865457056 TC kimlik numaralı CEVAT YAVUZ tarafından Kadıköy 1. Noterliğinin 01/08/2012 Tarih ve 8890 yevmiye numaralı Düzenleme şeklinde tanzim edilen vasiyetname mahkememizce açılarak okunmuş ve yasal mirasçılar yanında vasiyetname ile hak sahibi olan kişilere tebliğ edilmiş olduğundan TMK'nun 596. maddesi gereğince müteveffanın vasiyetnamesinin AÇILIP OKUNDUĞUNUN TESPİTİNE,

2-Davanın ihbar yolu ile açıldığı anlaşıldığından harç alınmasına yer olmadığına.

3-Yapılan yargılama giderlerinin hazine üzerinde bırakılmasına.

Dair, tarafların yokluğunda gerekçeli kararın tebliğden itibaren HMK'nun 345 maddesi uyarınca 2 hafta içerisinde mahkememize verilecek dilekçe ile İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde İstinaf yasa yolu açık olmak üzere karar verildi.

Mirasçılardan İstanbul ili, Üsküdar ilçesi, Kuleli mahallesi nüfusuna kayıtlı Hüseyin ve Gülyar'dan olma 27/01/1941 doğumlu 28033980700 T.C. Kimlik Numaralı Hüseyin GÜRBAŞAK'a tebligat yapılamadığından adın geçene tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02290704