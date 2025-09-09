T.C. AYDIN 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N

ESAS NO : 2024/469 Esas

Aşağıda tarafları yazılı mahkememizde görülen Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle ili, ilçesi, mah/köy ait aşağıda bilgileri yazılı taşınmazlar hakkında Türk Medeni Kanunu 713. 4.ve 5. madde uyarınca askıya çıkarılan ilandır.

DAVA KONUSU TAŞINMAZ:

İncirliova İlçesi Dereağzı Mahallesi 130 Ada 12-13-14 Parsel sayılı taşınmazlar

ZİLYETLİK İDDİASINDA BULUNAN DAVACI MALİKİN ADI SOYADI: HİMMET ÇAKAR- TC 31438043512

Davacı HİMMET ÇAKAR tarafından tapusuzdan tescil davası ile açılan yukarıda tescili istenen taşınmazın niteliği, yeri, sınırları ve yüzölçümü ve uzmanlarca düzenlenen teknik bilgileri içeren krokisi de bulunan taşınmazın TMK 713 Maddesi uyarınca tescili için davacı tarafından mahkememizin 2024/469 Esas sayısında dava açılmıştır.

Davacı adına tapuya tescili istendiğinden bu taşınmaz üzerinde hak iddia edenlerin 3 aylık yasal süre içinde TMK 713 maddesi uyarınca mahkememize başvurmaları ilan olunur.16/04/2025

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02291573