T.C. GÖLBAŞI (ADIYAMAN) 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ANKÜNDIGUNG:

T.C. GÖLBAŞI (ADIYAMAN) 2. ZIVILGERICHT,

AKZENTNUMMER: 2020/288, ENTSCHEIDUNGSNUMMER: 2022/128

Da die am Ende der öffentlichen Verhandlung ergangene Entscheidung im Enteignungsverfahren, das von der Generaldirektion Gaski gegen die Beklagten Akın YAĞIMLI (Bilals Sohn, geboren 1997), Enis Gezgin YAĞIMLI (Bilals Sohn, geboren 1998) usw. angestrengt wurde, und der Berufungsantrag der Kläger Akın YAĞIMLI (Bilals Sohn, geboren 1997) und Enis Gezgin YAĞIMLI (Bilals Sohn, geboren 1998) nicht bekannt gegeben werden konnten, wurde entschieden, dass die begründete Entscheidung und der Berufungsantrag öffentlich bekannt gegeben werden.

URTEIL: Mit der ANNAHME des Falles;

1-a) Es wurde festgestellt, dass die Enteignungsgebühr für die im Bericht des technischen Experten Abdulgani Yücetaş vom 20/04/,2022 blau markierte Pylonfläche von 20,50 m2 des unbeweglichen Grundstücks mit der Parzelle 102 Insel 229 (Parzelle 102 Insel 180 vor der Unterteilung) im Dorf Bağlarbaşı, Bezirk Gölbaşı, Provinz Adıyaman, 293,3 TL beträgt. Das im Enteignungsabschnitt auf den Namen des Beklagten eingetragene GRUNDREGISTRIERUNGSZETTEL wird GELÖSCHT und im Grundbuch auf den Namen des Klägers, Generaldirektion von Gaski, eingetragen und registriert.

b) Es wurde festgestellt, dass die Enteignungsgebühr für das Dienstbarkeitsrecht an der im Bericht des technischen Sachverständigen Abdulgani Yücetaş vom 20/04/2022 rot markierten Fläche von 263,32 m2 des unbeweglichen Grundstücks mit der Parzelle 102 Insel 228 (Parzelle 102 Insel 180 vor der Unterteilung) im Dorf Bağlarbaşı, Bezirk Gölbaşı, Provinz Adıyaman, 1.317,57 TL beträgt. Daher wurde das im Enteignungsabschnitt auf den Namen des Beklagten eingetragene GRUNDREGISTRIERUNGSZETTEL SOWIE DIE AUFNAHME UND REGISTRIERUNG IM GRUNDREGISTRIERUNGSZETTEL auf den Namen des Klägers, Generaldirektion Gaski, gelöscht.

c) Es wurde festgestellt, dass die Enteignungsgebühr für den 68,06 m2 großen Maststandort, der im Bericht des technischen Experten Abdulgani Yücetaş vom 21/03/2022 für das unbewegliche Eigentum mit der Parzelle 102 Insel 227 (Parzelle 102 Insel 93 vor der Unterteilung) im Dorf Bağlarbaşı, Bezirk Gölbaşı, Provinz Adıyaman, als Maststandort angegeben ist, 973,94 TL beträgt, und das GRUNDREGISTRIERUNGSZETTEL ist im Enteignungsabschnitt auf den Namen des Beklagten eingetragen, UND ES IST IM GRUNDREGISTRIERUNGSZETTEL auf den Namen des Klägers, Generaldirektion von Gaski, eingetragen und registriert.

d) Gegenstand der Klage ist die Immobilie mit der Nummer 102 Insel 226 Parzelle (vor der Teilung 102 Insel 93 Parzelle) in der Ortschaft Bağlarbaşı im Bezirk Gölbaşı der Provinz Adıyaman. Der Sachverständige Abdulgani Yücetaş in seinem Bericht vom 21/03/2022 mit roter Farbe markiert und mit dem Buchstaben A 277,43 m² und mit dem Buchstaben B 82,37 m² insgesamt 359,80 m² ausgewiesen sind, die Enteignungsentschädigung für das Wegerecht auf 1.799,77 -TL beträgt, und die im Namen des Beklagten eingetragene Grundbucheintragung im Rahmen der Enteignung für nichtig erklärt und im Namen des Klägers GASKİ Generaldirektion in das Grundbuch eingetragen und registriert wird.

Auf diese Weise wird der Gesamtbetrag der Enteignungsentschädigung auf 4.384,64 TL FESTGESETZT.

2-a) Von den vom Gericht als Enteignungsentschädigung festgesetzten 4.384,64 TL sind gemäß dem Eilenteignungsverfahren des 2. Zivilgerichts Gölbaşı, Aktenzeichen 2017/377, Beschlussnummer 2017/446, insgesamt 3.425,38 TL , die vom Gericht als Enteignungsentschädigung festgesetzt wurde, und die verbleibenden 959,26 TL den Beklagten unverzüglich im Verhältnis zu ihren Anteilsrechten am Grundbuchauszug ausgezahlt werden.

b) Gemäß Artikel 10 des Enteignungsgesetzes Nr. 2942 und der durch Artikel 6 des Gesetzes Nr. 6459 hinzugefügten Bestimmung wurde das Verfahren nicht innerhalb von vier Monaten abgeschlossen, sodass 959,26 - TL Enteignungsentschädigung für den Zeitraum vom 12/02/2021 bis zum Datum der Entscheidung unseres Gerichts, und die Entscheidung wurde vom Bevollmächtigten des Beklagten angefochten. Die Gerichtsentscheidung und die Berufung werden den Betroffenen öffentlich bekannt gegeben und sind anstelle der Entscheidung gültig. 04/08/2025

İ L A N

T.C. GÖLBAŞI(ADIYAMAN) 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2020/288 ,KARAR NO : 2022/128

Davacı Gaski Genel Müdürlüğü tarafından davalılar Akın YAĞIMLI( Bilal oğlu, 1997 doğumlu), Enis Gezgin YAĞIMLI(Bilal oğlu, 1998 doğumlu) vs. aleyhine açılan kamulaştırma davasının yapılan açık yargılaması sonunda verilen karar ve davacı tarafın istinaf başvuru dilekçesi Akın YAĞIMLI( Bilal oğlu, 1997 doğumlu) ve Enis Gezgin YAĞIMLI(Bilal oğlu, 1998 doğumlu)'ya tebliğ edilemediğinden gerekçeli kararın ve istinaf başvuru dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

H Ü K Ü M :

Davanın KABULÜ ile;

1-a) Dava konusu Adıyaman İli Gölbaşı İlçesi Bağlarbaşı Köyü 102 Ada 229 Parsel (ifraz öncesi 102 ada 180 parsel) sayılı taşınmazın Fen Bilirkişisi Abdulgani Yücetaş' ın 20/04/2022 tarihli raporunda mavi renk ile boyalı olarak gösterilen 20,50 m2 miktarındaki pilon yeri mülkiyet kamulaştırma bedelinin 293,3- TL olduğunun tespiti ile kamulaştırma kısmında davalı adına kayıtlı olan TAPU KAYDININ İPTALİ İLE davacı GASKİ Genel Müdürlüğü adına TAPUYA KAYIT VE TESCİLİNE,

b) Dava konusu Adıyaman İli Gölbaşı İlçesi Bağlarbaşı Köyü 102 Ada 228 Parsel (ifraz öncesi 102 ada 180 parsel) sayılı taşınmazın Fen Bilirkişisi Abdulgani Yücetaş' ın 20/04/2022 tarihli raporunda kırmızı renk ile boyalı olarak gösterilen 263,32 m2 sinde irtifak hakkı kamulaştırma bedelinin 1.317,57-TL olduğunun tespiti ile kamulaştırma kısmında davalı adına kayıtlı olan TAPU KAYDININ İPTALİ İLE davacı GASKİ Genel Müdürlüğü adına TAPUYA KAYIT VE TESCİLİNE,

c)Dava konusu Adıyaman İli Gölbaşı İlçesi Bağlarbaşı Köyü 102 Ada 227 Parsel (ifraz öncesi 102 ada 93 parsel) sayılı taşınmazın Fen Bilirkişisi Abdulgani Yücetaş' ın 21/03/2022 tarihli raporunda pilon yeri olarak gösterilen 68,06 m2 miktarındaki pilon yeri mülkiyet kamulaştırma bedelinin 973,94- TL olduğunun tespiti ile kamulaştırma kısmında davalı adına kayıtlı olan TAPU KAYDININ İPTALİ İLE davacı GASKİ Genel Müdürlüğü adına TAPUYA KAYIT VE TESCİLİNE,

d) Dava konusu Adıyaman İli Gölbaşı İlçesi Bağlarbaşı Köyü 102 Ada 226 Parsel (ifraz öncesi 102 ada 93 parsel) sayılı taşınmazın Fen Bilirkişisi Abdulgani Yücetaş' ın 21/03/2022 tarihli raporunda kırmızı renk ile boyalı olarak A harfi ile 277,43 m2 ve B harfi ile 82,37 m2 olmak üzere toplam gösterilen 359,80 m2 sinde irtifak hakkı kamulaştırma bedelinin 1.799,77-TL olduğunun tespiti ile kamulaştırma kısmında davalı adına kayıtlı olan TAPU KAYDININ İPTALİ İLE davacı GASKİ Genel Müdürlüğü adına TAPUYA KAYIT VE TESCİLİNE,

Bu suretle toplam kamulaştırma bedelinin 4.384,64 TL olarak TESPİTİNE,

2-a)Mahkemece kamulaştırma bedeli olarak tespit edilen 4.384,64 TL' den Gölbaşı 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2017/377 Esas, 2017/446 Karar sayılı acele kamulaştırma dosyası ile tespit edilen ve davalılara ödenmesine karar verilen toplam 3.425,38- TL ' nin mahsubu ile kalan 959,26- TL'nin davalılara tapu payları oranında derhal ödenmesine,

b)2942 sayılı kamulaştırma kanununun 10. Maddesine, 6459 sayılı yasanın 6. Maddesi ile eklenen hükmü uyarınca dava 4 ay içinde sonuçlandırılmadığından 959,26- TL kamulaştırma bedeline 12/02/2021 tarihinden mahkememiz karar tarihine kadar geçen süre için yasal faiz uygulanmasına, karar verilmiş, verilen karar davalı vekilince istinaf edilmiştir. Mahkeme kararı ve istinaf başvurusu yerine geçerli olmak üzere ilgililere ilanen tebliğ olunur. 04/08/2025

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02290816