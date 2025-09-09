İ L A N

T.C. İSTANBUL 13. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2024/365 Esas 19/03/2025

Konu : Gaiplik İlanı

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ile İSTANBUL ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Beyoğlu İlçesi, Şehitmuhtar Mahallesinde bulunan 416 ada, 6 parsel sayılı, 64,00 m2 yüzölçümlü, "Kargir Apartman" vasıflı, Haremeynden Mazbut Galata'da Cedid Valide Sultan Vakfından vasıflı taşınmazın 1/2 hissesinin Zoi PATRİKYADİS adına 14.10.1940 tarih 5464 yevmiye ile kayıtlı olduğu tapu kaydının tetkikinden anlaşıldığını, yapılan tahkikat neticesinde uzun zamandan beri sahipsiz kaldığı anlaşılan taşınmaz mutasarrıfının gaip olması nedeniyle, kendisi ve varisleri tarafından bu güne kadar intikal talebinde bulunulmadığını, nüfus kayıtları üzerinde yapılan incelemede varisleri olmadığı anlaşıldığı, ayrıca mahallinde yapılan araştırmada taşınmazın işyeri ve ev olduğu, taşınmazın maliki ile alakası olmayan şahıslar tarafından kullanıldığı, maliklerin kendileri ve çevre sakinleri tarafından tanınmadığı rapor edildiği, taşınmazın ilk tesis kök kayıtları Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Arşiv Daire Başkanlığı'ndan temin edilerek, genel müdürlükleri Kültür ve Tescil Daire Başkanlığınca yeni harflere çevirisi yapılan Osmanlıca kayıtlarda taşınmazın Haremeynden Mazbut Galata'da Cedid Valide tespit edildiğini, bahse konu taşınmazın vakıf emlakinden olması nedeniyle Sultan Vakfından senevi bin guruş icarei müecceleli olarak vakfedildiği vakıf emlakinden olması nedeniyle, 5737 sayılı Vakıflar Kanunu'nun 17.maddesi uyarınca taşınmazın Zoi PATRİKYADİS adına kayıtlı 1/2 hissesinin Haremeynden Mazbut Galata'da Cedid Valide Sultan Vakfı adına tescil edilmesi gerektiği, ayrıca idarelerince taşınmaz için müvekkilinin idarece İzale-i Şuyu davası açıldığından taşınmazın mahkemece satış kararının alınması halinde ise vakıf hakkının bedele dönüşeceğini, gerek 5737 sayılı Vakıflar Kanununun 17'inci maddesi hükmü ve gerekse bu konuda müstakar hale gelmiş Yargıtay kararları icabı, vakıf taşınmazların mutasarrıflarının varissiz ölmeleri halinde taşınmaz vakfına intikal edeceğini beyan etmiş arz ve izah olunan nedenlere istinaden gaiplik kararı verilmek Beyoğlu İlçesi, Şehitmuhtar Mahallesinde bulunan 416 ada, 6 parsel sayılı, 64,00 m yüzölçümlü, "Kargir Apartman" vasıflı, Haremeynden Mazbut Galata'da Cedid Valide Sultan Vakfında vasıflı taşınmazın Zoi PATRİKYADİS adına kayıtlı 1/2 hissesinin tapu kaydının iptali Haremeynden Mazbut Galata'da Cedid Valide Sultan Vakfı adına tesciline karar verilmesi, tapu kaydına taşınmaz hakkında tescil talepli dava açıldığının şerh edilmesi ve taşınmaz devrinin önlenmesi bakımından tapu kaydına tedbİr konulması, müvekkil idare 5737 s.v. 77 nci maddesi gereği teminattan muaf olmakla, tedbirde teminat alınmaması ve davanın kabulü ile vekalet ücreti ve yargılama giderinin davalı idareye yükletilmesine karar verilmesini talep edilmiş olmakla;

Yukarıda adı yazılı olan Zoi PATRİKYADİS hakkında bilgi ve malumatı olanların bu gazetenin yayın tarihinden itibaren 6 ay içinde gerekli bilgi ve malumatlarının, İstanbul 13. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2024/365 esas sayılı dosyasına bilgi vermeleri hususu M.K.'nun 33 ve müteakip maddeleri gereğince ilan olunur. 19.03.2025

