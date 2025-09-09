İ L A N

T.C. KDZ.EREĞLİ 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/1299 Esas

KARAR NO : 2024/308

Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette)'ne karar verilmesi sonunda verilen, 21/02/2024 tarihli, 2022/1299 Esas, 2024/308 Karar sayılı kararıyla, davanın kabulü ile, Zonguldak ili Ereğli ilçesi, Kavaklık Mahallesi, 814 ada 3 parsel ve 814 ada 4 parselde kayıtlı taşınmazların aynen taksimi mümkün olmadığından genel arasındaki ve üzerindeki tüm yükümlülükleri ile birlikte açık artırma yoluyla ortaklığın satış suretiyle giderilmesine karar verildiği, tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemeyen davalı Hikmet ve Necla'dan olma, 25/03/1975 Kdz.Ereğli doğumlu Nursel Yiğit'e gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmiş olup; İş bu ilanın yayınlanmasını müteakip davalının kararın tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf kanun yolu açık olmak üzere verilen karar ilanen tebliğ olunur.

