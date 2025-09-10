İ L A N

T.C. ERDEMLİ 1. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/493 Esas

DAVALI : MUSTAFA YILMAZ (TC 107.....728) Adresi Meçhul

Davacı Arife Yılmaz tarafından aleyhinize açılan boşanma davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce ön inceleme duruşma günü ilanen tebliğ edilmiş olmakla 15/05/2025 tarihinde ön inceleme duruşması yapılmış olup ön inceleme duruşma tutanağının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşmanın atılı bulunduğu 16/10/2025 günü saat 10:00'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği hususu, ön inceleme duruşma tutanağı tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02291635