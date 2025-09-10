Haberler Resmi İlan Haberleri TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ)’NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Giriş Tarihi: 11.09.2025 00:00

Ardahan il sınırları içerisindeki elektrik dağıtım tesislerinin isabet ettiği taşınmazların kamulaştırılması ve/veya kamulaştırma yolu ile üzerinde irtifak hakkı kurulmasına, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu'nun 19'uncu maddesinin 2/a fıkrası gereğince, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca TEDAŞ Yönetim Kurulu tarafından alınan 23.12.2020 tarih 25-1490 no'lu karar ile başlanılmıştır.

Söz konusu karar uyarınca kamulaştırma işlemlerine başlanılan ve aşağıda mülkiyet bilgileri belirtilen taşınmazlar üzerinde bulunan elektrik dağıtım tesisi yeri ile irtifak hakkının bedelini peşin ödemek koşuluyla 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 8'inci maddesi uyarınca anlaşarak satın alınacak ve/veya üzerine irtifak hakkı kurulacaktır.

Buna göre, aşağıda listede belirtilen maliklerin/kanuni vekillerinin, ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde 0442 240 01 84-85 telefon numarasından bilgi alınması ve Şükrü Paşa Mah. Filiz Cad. TEDAŞ Tesisleri Yakutiye/ERZURUM adresinde bulunan TEDAŞ 4. Bölge Müdürlüğüne (Erzurum) uzlaşma görüşmelerinde bulunulması müracaatı rica olunur.

Belirtilen süre içerisinde uzlaşma görüşmelerine katılmamaları veya katılım sağlayıp anlaşmaya varılamaması halinde, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 10'uncu maddesine göre taşınmazın bulunduğu yer Asliye Hukuk Mahkemesinde Bedel Tespit ve Tescil Davası açılacaktır.

Anlaşmaya varılması halinde; uzlaşma komisyonu üyeleri ve bahsi geçen taşınmaz malikleri/kanuni vekilleri arasında anlaşma tutanağı imzalanacak, anlaşma tutanağında belirtilen kamulaştırma bedeli üzerinden ve taşınmazın Genel Müdürlüğümüz adına tescil işlemlerinin gerçekleştirilmesinin ardından, kamulaştırma bedeli taşınmaz maliklerine ödenecektir.

İLANEN TEBLİĞ OLUNUR

Kamulaştırılacak Ve/Veya Kamulaştırma Yolu İle Üzerinde İrtifak Hakkı Kurulacak Taşınmaz ve Malik Listesi

İLİ

İLÇESİ

KÖYÜ/ MAHALLESİ

ADA

PARSEL

ADI SOYADI

BABA ADI

ARDAHAN

POSOF

YAYLAALTI

103

24

HANİFE AYDIN

ABUZAR

ARDAHAN

POSOF

YAYLAALTI

103

24

ZİKRİ AKKAYA

MEHMET

ARDAHAN

POSOF

YAYLAALTI

103

23

AYKUT AYDOĞDU

AYHAN

ARDAHAN

POSOF

YAYLAALTI

103

26

ŞAHBENDER ÇELİK

MUKADDİM

ARDAHAN

POSOF

YAYLAALTI

103

40

FEZALİ ÇELİK

ŞİRİN

ARDAHAN

POSOF

YAYLAALTI

103

40

NEFİYE ÇELİK

ŞİRİN

ARDAHAN

POSOF

YAYLAALTI

103

40

NİZALİ ÇELİK

ŞİRİN

ARDAHAN

POSOF

YAYLAALTI

103

41

LÜTFİYE KAYA (CENGİZ)

MEHMET ALİ

ARDAHAN

POSOF

YAYLAALTI

103

41

MELAHAT KAYA (AŞÇI)

MEHMET ALİ

ARDAHAN

POSOF

YAYLAALTI

103

43

SİHHAT TAŞ

BİLAL

ARDAHAN

POSOF

YAYLAALTI

103

43

ZAHİDE TAŞ

BİNALİ

ARDAHAN

POSOF

YAYLAALTI

103

44

KAZİM AVCI

MÜŞTAK

ARDAHAN

POSOF

YAYLAALTI

103

39

HANİFE AYDIN

ABUZAR

ARDAHAN

POSOF

YAYLAALTI

103

39

MÜLKİYE AKKAYA (ACAR)

MEHMET

ARDAHAN

POSOF

YAYLAALTI

103

39

NAİLE AKKAYA (AKTAŞ)

MEHMET

ARDAHAN

POSOF

YAYLAALTI

103

39

ZİKRİ AKKAYA

MEHMET

ARDAHAN

POSOF

YAYLAALTI

103

45

LAÇİN AKSOY

HURREM

ARDAHAN

POSOF

YAYLAALTI

103

46

KASIM AKSOY

RIZA

ARDAHAN

POSOF

YAYLAALTI

104

22

MEMDUH KIŞHAN

ŞÜKRÜ

ARDAHAN

POSOF

YAYLAALTI

104

22

MERDİN KIŞHAN

ŞÜKRÜ

ARDAHAN

POSOF

YAYLAALTI

104

18

DERVİŞ YILDIRIM

VEZİR

ARDAHAN

POSOF

YAYLAALTI

104

18

FUAT YILDIRIM

NİHAT

ARDAHAN

POSOF

YAYLAALTI

104

18

HALLİ YILDIRIM

RIZA

ARDAHAN

POSOF

YAYLAALTI

104

18

SEMİHA YILDIRIM (AYGÜN)

NİHAT

ARDAHAN

POSOF

YAYLAALTI

104

18

YILMAZ YILDIRIM

VEZİR

ARDAHAN

POSOF

YAYLAALTI

104

17

SEYFULLAH ÇOBAN

ALİŞAN

ARDAHAN

POSOF

YAYLAALTI

104

16

MÜLAZİM ÇOBAN

HÜRİŞAN

ARDAHAN

POSOF

YAYLAALTI

104

15

AYNUR YILDIRIM (ÇELİK)

VEZİR

ARDAHAN

POSOF

YAYLAALTI

104

15

DERVİŞ YILDIRIM

VEZİR

ARDAHAN

POSOF

YAYLAALTI

104

15

HALLİ YILDIRIM

RIZA

ARDAHAN

POSOF

YAYLAALTI

104

15

SEMİHA YILDIRIM (AYGÜN)

NİHAT

ARDAHAN

POSOF

YAYLAALTI

104

15

YILMAZ YILDIRIM

VEZİR

ARDAHAN

POSOF

YAYLAALTI

104

11

MÜLKİYE AKKAYA (ACAR)

MEHMET

ARDAHAN

POSOF

YAYLAALTI

104

11

ZİKRİ AKKAYA

MEHMET

ARDAHAN

POSOF

YAYLAALTI

104

10

ZAHİDE TAŞ

BİNALİ

ARDAHAN

POSOF

YAYLAALTI

104

7

SİHHAT TAŞ

BİLAL

ARDAHAN

POSOF

YAYLAALTI

104

7

ZAHİDE TAŞ

BİNALİ

ARDAHAN

POSOF

YAYLAALTI

104

4

MÜLKİYE AKKAYA (ACAR)

MEHMET

ARDAHAN

POSOF

YAYLAALTI

104

4

NAİLE AKKAYA (AKTAŞ)

MEHMET

ARDAHAN

POSOF

YAYLAALTI

104

4

ZİKRİ AKKAYA

MEHMET

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02291636

