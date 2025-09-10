TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ)'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Ardahan il sınırları içerisindeki elektrik dağıtım tesislerinin isabet ettiği taşınmazların kamulaştırılması ve/veya kamulaştırma yolu ile üzerinde irtifak hakkı kurulmasına, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu'nun 19'uncu maddesinin 2/a fıkrası gereğince, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca TEDAŞ Yönetim Kurulu tarafından alınan 23.12.2020 tarih 25-1490 no'lu karar ile başlanılmıştır.

Söz konusu karar uyarınca kamulaştırma işlemlerine başlanılan ve aşağıda mülkiyet bilgileri belirtilen taşınmazlar üzerinde bulunan elektrik dağıtım tesisi yeri ile irtifak hakkının bedelini peşin ödemek koşuluyla 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 8'inci maddesi uyarınca anlaşarak satın alınacak ve/veya üzerine irtifak hakkı kurulacaktır.

Buna göre, aşağıda listede belirtilen maliklerin/kanuni vekillerinin, ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde 0442 240 01 84-85 telefon numarasından bilgi alınması ve Şükrü Paşa Mah. Filiz Cad. TEDAŞ Tesisleri Yakutiye/ERZURUM adresinde bulunan TEDAŞ 4. Bölge Müdürlüğüne (Erzurum) uzlaşma görüşmelerinde bulunulması müracaatı rica olunur.

Belirtilen süre içerisinde uzlaşma görüşmelerine katılmamaları veya katılım sağlayıp anlaşmaya varılamaması halinde, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 10'uncu maddesine göre taşınmazın bulunduğu yer Asliye Hukuk Mahkemesinde Bedel Tespit ve Tescil Davası açılacaktır.

Anlaşmaya varılması halinde; uzlaşma komisyonu üyeleri ve bahsi geçen taşınmaz malikleri/kanuni vekilleri arasında anlaşma tutanağı imzalanacak, anlaşma tutanağında belirtilen kamulaştırma bedeli üzerinden ve taşınmazın Genel Müdürlüğümüz adına tescil işlemlerinin gerçekleştirilmesinin ardından, kamulaştırma bedeli taşınmaz maliklerine ödenecektir.

İLANEN TEBLİĞ OLUNUR

Kamulaştırılacak Ve/Veya Kamulaştırma Yolu İle Üzerinde İrtifak Hakkı Kurulacak Taşınmaz ve Malik Listesi

İLİ İLÇESİ KÖYÜ/ MAHALLESİ ADA PARSEL ADI SOYADI BABA ADI ARDAHAN POSOF YAYLAALTI 103 24 HANİFE AYDIN ABUZAR ARDAHAN POSOF YAYLAALTI 103 24 ZİKRİ AKKAYA MEHMET ARDAHAN POSOF YAYLAALTI 103 23 AYKUT AYDOĞDU AYHAN ARDAHAN POSOF YAYLAALTI 103 26 ŞAHBENDER ÇELİK MUKADDİM ARDAHAN POSOF YAYLAALTI 103 40 FEZALİ ÇELİK ŞİRİN ARDAHAN POSOF YAYLAALTI 103 40 NEFİYE ÇELİK ŞİRİN ARDAHAN POSOF YAYLAALTI 103 40 NİZALİ ÇELİK ŞİRİN ARDAHAN POSOF YAYLAALTI 103 41 LÜTFİYE KAYA (CENGİZ) MEHMET ALİ ARDAHAN POSOF YAYLAALTI 103 41 MELAHAT KAYA (AŞÇI) MEHMET ALİ ARDAHAN POSOF YAYLAALTI 103 43 SİHHAT TAŞ BİLAL ARDAHAN POSOF YAYLAALTI 103 43 ZAHİDE TAŞ BİNALİ ARDAHAN POSOF YAYLAALTI 103 44 KAZİM AVCI MÜŞTAK ARDAHAN POSOF YAYLAALTI 103 39 HANİFE AYDIN ABUZAR ARDAHAN POSOF YAYLAALTI 103 39 MÜLKİYE AKKAYA (ACAR) MEHMET ARDAHAN POSOF YAYLAALTI 103 39 NAİLE AKKAYA (AKTAŞ) MEHMET ARDAHAN POSOF YAYLAALTI 103 39 ZİKRİ AKKAYA MEHMET ARDAHAN POSOF YAYLAALTI 103 45 LAÇİN AKSOY HURREM ARDAHAN POSOF YAYLAALTI 103 46 KASIM AKSOY RIZA ARDAHAN POSOF YAYLAALTI 104 22 MEMDUH KIŞHAN ŞÜKRÜ ARDAHAN POSOF YAYLAALTI 104 22 MERDİN KIŞHAN ŞÜKRÜ ARDAHAN POSOF YAYLAALTI 104 18 DERVİŞ YILDIRIM VEZİR ARDAHAN POSOF YAYLAALTI 104 18 FUAT YILDIRIM NİHAT ARDAHAN POSOF YAYLAALTI 104 18 HALLİ YILDIRIM RIZA ARDAHAN POSOF YAYLAALTI 104 18 SEMİHA YILDIRIM (AYGÜN) NİHAT ARDAHAN POSOF YAYLAALTI 104 18 YILMAZ YILDIRIM VEZİR ARDAHAN POSOF YAYLAALTI 104 17 SEYFULLAH ÇOBAN ALİŞAN ARDAHAN POSOF YAYLAALTI 104 16 MÜLAZİM ÇOBAN HÜRİŞAN ARDAHAN POSOF YAYLAALTI 104 15 AYNUR YILDIRIM (ÇELİK) VEZİR ARDAHAN POSOF YAYLAALTI 104 15 DERVİŞ YILDIRIM VEZİR ARDAHAN POSOF YAYLAALTI 104 15 HALLİ YILDIRIM RIZA ARDAHAN POSOF YAYLAALTI 104 15 SEMİHA YILDIRIM (AYGÜN) NİHAT ARDAHAN POSOF YAYLAALTI 104 15 YILMAZ YILDIRIM VEZİR ARDAHAN POSOF YAYLAALTI 104 11 MÜLKİYE AKKAYA (ACAR) MEHMET ARDAHAN POSOF YAYLAALTI 104 11 ZİKRİ AKKAYA MEHMET ARDAHAN POSOF YAYLAALTI 104 10 ZAHİDE TAŞ BİNALİ ARDAHAN POSOF YAYLAALTI 104 7 SİHHAT TAŞ BİLAL ARDAHAN POSOF YAYLAALTI 104 7 ZAHİDE TAŞ BİNALİ ARDAHAN POSOF YAYLAALTI 104 4 MÜLKİYE AKKAYA (ACAR) MEHMET ARDAHAN POSOF YAYLAALTI 104 4 NAİLE AKKAYA (AKTAŞ) MEHMET ARDAHAN POSOF YAYLAALTI 104 4 ZİKRİ AKKAYA MEHMET

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02291636