ANKARA BATI 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

Ankara Batı 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2016/556 Esas

KARAR NO : 2021/1046

Davacı Yener Şahin ile davalılar arasında görülen dava sonunda 28/09/2021tarihinde;

Ankara İli, Etimesgut İlçesi, Elvan Mahallesi 76 Ada 2 Parselde sayılı taşınmazın takyidatları ile birlikte İİK hükümleri gereğince AÇIK ARTIRMA YOLU İLE SATIŞI SURETİ ile ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİNE ve satış bedelinin dosyada mevcut tapu kaydaki paylar ve veraset belgesine göre paydaşlara payları oranında ödenmesine,

Karar verilmiş, aşağıda yazılı tarafın adresine gönderilen tebligatın tebliğ edilememesi ve zabıta araştırmasında sonuçsuz kalması nedeniyle işbu kararın yayımı tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve bu tarihten itibaren tebliğden itibaren 2 (iki) hafta içerisinde Ankara Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf kanun yoluna başvurusu yapma hakkı olduğuna dair karar ilanen tebliğ olunur. . 26/06/2025

Davalı : Ayhan Topak İnşaat Nakliye ve Depolama Gıda Dayanakılı Tüketim Malları Limited Şirketi

