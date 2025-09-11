BÜYÜKÇEKMECE 21. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İ L A N

Dosya No: 2024/1131 Esas, 2025/298 Karar

Büyükçekmece 21.Asliye Ceza Mahkemesinin 18.04.2025 tarih, 2024/1131 esas, K.2025/298 karar sayılı ilamı ile Ameena ve Abdallah Saad oğlu 13.07.1992 Ürdün doğumlu sanık AHMAD ABDALLAH SAAD AL SHAWABKEH hakkında nitelikli hırsızlık suçundan TCK 142/2-e maddesi gereğince 3 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği, gerekçeli kararın sanığa tebliği mümkün olmadığından 7418 sayılı Kanunun 25 ve 28. maddesinde belirlenen hükümler çerçevesinde ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 sayılı CMUK'nun 310. maddesi gereğince takip edilen 2 hafta içerisinde usulen itiraz olunmadığı takdirde kararı tebliğ etmiş sayılacağı tebliğ olunur.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02292500