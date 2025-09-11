T.C. BURSA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Özellikleri : Satışa konu taşınmaz; Bursa İli, Gürsu İlçesi,Adaköy Mahallesi, Çatal Söğüt Mevkii, 163 parsel, 10.425,00 m2 yüzölçümlü ana gayrimenkul " Şeftali Bahçesi" niteliği ile kayıtlı, 2/163 cilt/sayfa no, E** B** adına (3/4) HİSSE ORANINDA KAYITLIDIR. BEYAN : Diğer (Konusu: Bu parsel koruma alanı içerisindedir. Onaylanmış imar planları ile onaylı köy yerleşik alanları içerisinde kalmaması halinde 5403 SK. Kapsamında izin alınmadan tarımsal üretim amacı dışında kullanılamaz. 11/05/2023 tarih-4197 Yevmiye) Taşınmaz Bursa ili, Gürsu İlçesi, Adaköy Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Çatal Söğüt Mevkisinde konumlu, 163 parsel numaralı tapu kayıtlarında Şeftali Bahçesi vasfıyla kayıtlı gayrimenkuldür. Taşınmaza Ulaşım; Gürsu ilçe merkezinden Kazım Karabekir Caddesi üzerinde kuzeydoğu istikametinde yaklaşık 2 km ilerlenerek taşınmazın dahilinde bulunduğu Adaköy Mahallesine varılır. Taşınmaz mahalle merkezine yaklaşık1 km mesafede, merkezin kuzeydoğusunda konumlanmıştır. Taşınmazın kadastro yoluna cephesi bulunmamaktadır. Bölgede ana geçim kaynağı tarım faaliyetleri ile sağlanmakta olup yakın çevresinde meyve bahçeleri ve çeşitli tarım arazileri bulunmaktadır. Ulaşım imkanları iyidir. Adresi:Adaköy Mahallesi, Çatal Söğüt Mevkii, 163 parsel Gürsu/BURSA Taşınmazın genel, çevresel ve iç mekan özellikleri: Taşınmaz; Bursa ili, Gürsu İlçesi,Adaköy Mahallesi, Çatal Söğüt Mevkii, hudutlarında 163 parsel numaralı 10.425,00 m² yüz ölçümlü Şeftali Bahçesi vasıflıdır. Hafif eğimli bir arazi yapısına sahip olup kırık köşeli yamuğa benzer geometrik formdadır. Parsel üzerinde şeftali ve armut ağaçları bulunmaktadır. Çevresi herhangi bir yapı elemanı (tel çit, duvar vs.) ile çevrili değildir. Taşınmaza toplu taşıma ile ulaşım Adaköy mahallesi merkezine kadar sağlanmakta, sonrası için özel arazi araçları ile ulaşım imkanı bulunmaktadır. Taşınmazın konum tespiti Gürsu Belediyesinden temin edilen imar paftası ve TKGM parsel sorgu ile yapılmıştır. İmar sistemine ve TKGM parsel sorgu sistemine göre konu taşınmazın yeri konumu doğrudur. Tapu kayıtlarında vasfı Şeftali Bahçesi iken üzerinde şeftali ve armut ağaçları bulunmaktadır. Parsel üzerinde herhangi bir yapı bulunmamaktadır. İmar Durumu: Şartname ilan ve dosyasındadır. Kıymeti : 9.000.000,00 TL (Taşınmazın 3/4 hisse satılacaktır.) KDV Oranı : %10 Kaydındaki Şerhler: Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası lehine 1. Ve 2. Derece ipotek kaydı ve icrai haciz vardır