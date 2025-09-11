T.C. DİDİM (YENİHİSAR) İCRA DAİRESİ

Özellikleri : Aydın ili, Didim ilçesi, Fevzipaşa Mahallesi, Atanajderesi Mevkii, 3177 Ada, 19 Parsel, Aydın ili Didim ilçesi Fevzipaşa Mahallesi sınırları içinde Atanajderesi mevkii, tapunun 3177 Ada 19 Parselinde kayıtlı 33.338,94 m2 alanında ARSA vasfıyla kayıtlı ancak üzerinde CAPRİCE OTEL ticari adıyla otel bulunan geniş ve kompleks bir tesistir. Dosyasındaki tapu kaydına göre TAMAMI 3.DERECE SİT ALANINDA VE 2.DERECE KORUNMASI GEREKLİ SİT VARLIĞI OLARAK TESCİLLİDİR. Taşınmaz Fevzipaşa Mahallesi 1001 Cadde üzerinde No:32 kapı no adresinde, eğimli bir arazi yapısına sahip konumda olup, sahil kıyı şeridine yatay olarak otel ve müştemilatların inşaatları yapılmıştır. Taşınmaz denize sıfır konumda ve sahil kıyı şeridinde yaklaşık 180m cephe uzunluğu bulunmaktadır. Tapu kaydında taşınmaz halen ARSA olarak kayıtlı ise de, üzerinde amortismanı oldukça yüksek geniş bir Turizm kompleksi bulunduğundan Otel yapısı ve eklentileri kompleks olarak tapuya işlenmediği tespit edilmiştir. Taşınmaz; tapuda ARSA vasfıyla kayıtlı ise de, cins değişikliği yapılmadığı anlaşılan taşınmaz üzerinde yıldızlı otel tesisi bulunmaktadır. Didim Belediyesinde yapılan harici araştırmada; 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planında OTEL ALANI (EMSAL:0.50, Yükseklik ençok=18.00m, 5 kat) olarak imar bilgisine sahip olduğu görülmüştür. Otel binasında; iki bodrum kat, zemin kat, asma kat ve beş normal kattan oluşan yapının yaklaşık alanı 53.000.00m²dir. Yaklaşık 35 yıllık olduğu tahmin edilen otelin; 350 normal standart oda, 3 süit ve 3 kral dairesi, 83 aile odası, 52 lüks oda bulunan otelin, toplamda 491 odası ve hizmet veren diğer üniteleri ile ana yapı toplamda 53.000m2 alanından oluşmaktadır. Taşınmaz ana arter üzerinde konumlu olması sebebiyle toplu taşıma araçlarından faydalanabilmektedir. Yakın civarında site içi yapılaşmalar, turistik tesisler, oteller bulunmakta olup, alt yapı hizmetleri tam ve eksiksiz olarak mevcuttur. Açık ve kapalı yüzme havuzlu, aqua parkları, anfi tiyatrosu tenis kortları, mini golf, geniş otoparkı ve üzerine inşa edilmiş çelik konstrüksiyonlu üst otopark katı bulunan otelin, makina teçhizat ve elektrikli çalışan tüm aksamları sökülmüş olduğu, sadece aydemden elektrik alımını sağlayan trafo ve trafo ekipmanları yerindedir. Bunlarda çalıştırılmak istendiğinde bakıma ihtiyaç duymakta olup, sadece elektriği kesebilmektedir. Keşif günü yapılan tespitte;otel iç düzeneği görülmüş panolar elektrik kontrol ve kumanda elamanlarının yerinde olmadığı iletkenlerinin de sökülmüş olduğu gözlemlenmiştir.Şu anki haliyle amortismanları düşüldükten sonraki değerleri 15.000.00 TL olduğu görülmüştür. TAŞINMAZIN 11/10/2023 İCRA KEŞİF TARİHİNDEKİ DEĞERİ:2023 yılı 3.Dönem yapı yaklaşık birim maliyetleri cetvelinden dava konusu otelin yapı niteliğine uyan 5.Sınıf C grubu yapılar için 24.300- TL/ m2 esas alınmış ve ayrıca listede belirtildiği üzere, inşaat maliyetine eklenmek üzere ayrıca %20 KDV dahil edilmiştir. YAPI DEĞERİ :61.900 m2 x18.100TL/ m2 x 1,20(KDV) x0.45(%55 amortisman) = 605.010.600-TL - ARSA DEĞERİ: Keşif tarihinden Tuik Yi -Üfe Endeks oranları kullanılarak uyarlandığında; 3.369,98 / 2.803,29=1,202 DEĞİŞİM ORANI İLE;825.505.000 / 1,202 =686.689.508-TL - MAKİNE VE TESİSAT İLE ELEKTİRK İMALATLARI DEĞERİ :11.10.2023 tarihinde yapılan icra keşif heyeti elektrik mühendisi bilirkişimizin yaptığı tespitte ;kontrol ve kumanda elamanlarının ve iletkenlerinin yerinde olduğu ,amortismanın daha düşük olduğu ve icra keşif tarihindeki değerinin 174.780.840-TL olduğu şeklindedir. İCRA KEŞİF TARİHİNDEKİ ARSA+YAPI+PEYZAJ DEĞERİ +ELEKTRİK TESİSATI DEĞERİ : 686.689.508+ 605.010.600 + 40.000.000 + 174.780.840 = 1.506.480.948-TL (BİRMİLYAR BEŞYÜZALTIMİLYON DÖRTYÜZSEKSENBİN DOKUZYÜZKIRKSEKİZ TÜRKLİRASI) Adresi : Fevzipaşa Mahallesi 1001 Cadde No:32 Didim / AYDIN Yüzölçümü : 33.338,94 m2 Arsa Payı : 1/1 ( TAM ) Kıymeti : 1.506.480.948,00 TL KDV Oranı : %20 İmar Durumu: 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planında OTEL ALANI (EMSAL:0.50, Yükseklik ençok=18.00m, 5 kat) Kaydındaki Şerhler: II.derecede korunması gerekli taşınmaz kültür varlığıdır. (02/01/1989 tarih ve 6 yevmiye nolu beyan), tamamı 3.derece sit alanıdır. (24/01/2018 tarih ve 1409 yevmiye nolu beyan), Aydın Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün 703183 sayılı yazısı gereğince 25/06/2019 tarih CT4VTG5H belge numaralı yapı kayıt belgesi 02/04/2021 tarih 14:56 da iptal edilmiştir. (06/04/2021 tarih ve 7615 yevmiye nolu beyan) ve ayrıca tapu kaydındaki diğer şerhler