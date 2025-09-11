Giriş Tarihi: 12.09.2025 00:00
Güncelleme Tarihi: 12.09.2025 00:32
T.C. KAHTA 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
KAMULAŞTIRMA İLANI
Davacı TEİAŞ tarafından aşağıda adı soyadı yazılı bulunan davalılar aleyhine 4650 sayılı kanun ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 4-10. Maddeleri uyarınca taşınmazların kamulaştırma bedellerinin tespiti ile davalı/davalılar adına olan tapu kaydının iptali ve TEİAŞ adına tescili ile kamulaştırma davası açılmıştır. Dosyaların esas numaraları, taşınmazların bilgileri ve duruşma günü aşağıda belirtilmiştir.
Taşınmaz üzerinde hak iddia edenlerin savunma ve delillerini ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememizin aşağıda belirtilen esas sayılı dosyalarına sunması ile ön inceleme duruşmasında bizzat hazır bulunmaları veya kendilerini bir vekille temsil ettirmeleri, aksi takdirde HMK'nın 147. Maddesi gereğince yargılamaya yokluklarında devam olunacağı, dosyalara konu taşınmazlar hakkında yapılacak yargılama sonunda bedel tespiti ile tescil kararı verileceği hususu Kamulaştırma Kanunu 10/4. Maddesi gereğince ilan olunur. 03.09.2025
|
Dosya no
|
Mahalle
|
Ada ve Parsel no
|
Tapu Maliki
|
Duruşma Günü
|
2025/122 Esas
|
Adıyaman ili, Sincik İlçesi, Balkaya Köyü
|
104 Ada, 275 Parsel
|
Mahmut Gülen
|
15/10/20254
|
2025/124 Esas
|
Adıyaman ili, Sincik İlçesi, Arıkonak Köyü
|
111 Ada, 24 Parsel
|
Mehmet Karataş
|
15/10/2025
|
2025/126 Esas
|
Adıyaman ili, Sincik İlçesi, Arıkonak Köyü
|
113 Ada, 203 Parsel
|
Şevket Bulut
|
15/10/2025
|
2025/128 Esas
|
Adıyaman ili, Sincik İlçesi, Geçitli Köyü,
|
102 Ada, 2 parsel
|
Mehmet Geçit
|
15/10/2025
|
2025/130 Esas
|
Adıyaman ili, Sincik İlçesi, Aksu Köyü
|
102 Ada, 39 Parsel
|
Abuzer Türk
İsmail Kaya
|
15/10/2025
|
2025/132 Esas
|
Adıyaman ili, Sincik İlçesi, Sakız Köyü
|
130 Ada, 56 Parsel
|
Saadet Kaymak
|
15/10/2025
|
2025/123 Esas
|
Adıyaman ili, Sincik İlçesi, Balkaya Köyü
|
104 Ada, 68 Parsel
|
Mahmut Gülen
|
15/10/2025
|
2025/125 Esas
|
Adıyaman ili, Sincik İlçesi, Arıkonak Köyü,
|
113 Ada, 166 Parsel
|
Abuzer Doğan AbuzerKuzu,
Ayten Alan,
Dilek Tamberk, Mehmet Doğan
Ramazan Doğan Selçuk Doğan Zahide Güneş
|
15/10/2025
|
2025/127 Esas
|
Adıyaman ili, Sincik İlçesi, Geçitli Köyü
|
103 Ada, 1 parsel
|
Mehmet Geçit
|
15/10/2025
|
2025/129 Esas
|
Adıyaman ili, Sincik İlçesi, Aksu Köyü
|
102 Ada, 37 Parsel
|
Yusuf Kırmalı
|
15/10/2025
|
2025/131 Esas
|
Adıyaman ili, Sincik İlçesi, Aksu Köyü
|
102 Ada, 41 Parsel
|
Yusuf Erdem
|
15/10/2025
#ilan.gov.tr Basın No: ILN02291654