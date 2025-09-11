Haberler Resmi İlan Haberleri T.C. KAHTA 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Giriş Tarihi: 12.09.2025 00:00

Güncelleme Tarihi: 12.09.2025 00:32

T.C. KAHTA 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

T.C. KAHTA 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı TEİAŞ tarafından aşağıda adı soyadı yazılı bulunan davalılar aleyhine 4650 sayılı kanun ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 4-10. Maddeleri uyarınca taşınmazların kamulaştırma bedellerinin tespiti ile davalı/davalılar adına olan tapu kaydının iptali ve TEİAŞ adına tescili ile kamulaştırma davası açılmıştır. Dosyaların esas numaraları, taşınmazların bilgileri ve duruşma günü aşağıda belirtilmiştir.

Taşınmaz üzerinde hak iddia edenlerin savunma ve delillerini ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememizin aşağıda belirtilen esas sayılı dosyalarına sunması ile ön inceleme duruşmasında bizzat hazır bulunmaları veya kendilerini bir vekille temsil ettirmeleri, aksi takdirde HMK'nın 147. Maddesi gereğince yargılamaya yokluklarında devam olunacağı, dosyalara konu taşınmazlar hakkında yapılacak yargılama sonunda bedel tespiti ile tescil kararı verileceği hususu Kamulaştırma Kanunu 10/4. Maddesi gereğince ilan olunur. 03.09.2025

Dosya no

Mahalle

Ada ve Parsel no

Tapu Maliki

Duruşma Günü

2025/122 Esas

Adıyaman ili, Sincik İlçesi, Balkaya Köyü

104 Ada, 275 Parsel

Mahmut Gülen

15/10/20254

2025/124 Esas

Adıyaman ili, Sincik İlçesi, Arıkonak Köyü

111 Ada, 24 Parsel

Mehmet Karataş

15/10/2025

2025/126 Esas

Adıyaman ili, Sincik İlçesi, Arıkonak Köyü

113 Ada, 203 Parsel

Şevket Bulut

15/10/2025

2025/128 Esas

Adıyaman ili, Sincik İlçesi, Geçitli Köyü,

102 Ada, 2 parsel

Mehmet Geçit

15/10/2025

2025/130 Esas

Adıyaman ili, Sincik İlçesi, Aksu Köyü

102 Ada, 39 Parsel

Abuzer Türk

İsmail Kaya

15/10/2025

2025/132 Esas

Adıyaman ili, Sincik İlçesi, Sakız Köyü

130 Ada, 56 Parsel

Saadet Kaymak

15/10/2025

2025/123 Esas

Adıyaman ili, Sincik İlçesi, Balkaya Köyü

104 Ada, 68 Parsel

Mahmut Gülen

15/10/2025

2025/125 Esas

Adıyaman ili, Sincik İlçesi, Arıkonak Köyü,

113 Ada, 166 Parsel

Abuzer Doğan AbuzerKuzu,

Ayten Alan,

Dilek Tamberk, Mehmet Doğan

Ramazan Doğan Selçuk Doğan Zahide Güneş

15/10/2025

2025/127 Esas

Adıyaman ili, Sincik İlçesi, Geçitli Köyü

103 Ada, 1 parsel

Mehmet Geçit

15/10/2025

2025/129 Esas

Adıyaman ili, Sincik İlçesi, Aksu Köyü

102 Ada, 37 Parsel

Yusuf Kırmalı

15/10/2025

2025/131 Esas

Adıyaman ili, Sincik İlçesi, Aksu Köyü

102 Ada, 41 Parsel

Yusuf Erdem

15/10/2025

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02291654

ARKADAŞINA GÖNDER
T.C. KAHTA 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN KAMULAŞTIRMA İLANI
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz