T.C. KAHTA 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı TEİAŞ tarafından aşağıda adı soyadı yazılı bulunan davalılar aleyhine 4650 sayılı kanun ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 4-10. Maddeleri uyarınca taşınmazların kamulaştırma bedellerinin tespiti ile davalı/davalılar adına olan tapu kaydının iptali ve TEİAŞ adına tescili ile kamulaştırma davası açılmıştır. Dosyaların esas numaraları, taşınmazların bilgileri ve duruşma günü aşağıda belirtilmiştir.

Taşınmaz üzerinde hak iddia edenlerin savunma ve delillerini ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememizin aşağıda belirtilen esas sayılı dosyalarına sunması ile ön inceleme duruşmasında bizzat hazır bulunmaları veya kendilerini bir vekille temsil ettirmeleri, aksi takdirde HMK'nın 147. Maddesi gereğince yargılamaya yokluklarında devam olunacağı, dosyalara konu taşınmazlar hakkında yapılacak yargılama sonunda bedel tespiti ile tescil kararı verileceği hususu Kamulaştırma Kanunu 10/4. Maddesi gereğince ilan olunur. 03.09.2025

Dosya no Mahalle Ada ve Parsel no Tapu Maliki Duruşma Günü 2025/122 Esas Adıyaman ili, Sincik İlçesi, Balkaya Köyü 104 Ada, 275 Parsel Mahmut Gülen 15/10/20254 2025/124 Esas Adıyaman ili, Sincik İlçesi, Arıkonak Köyü 111 Ada, 24 Parsel Mehmet Karataş 15/10/2025 2025/126 Esas Adıyaman ili, Sincik İlçesi, Arıkonak Köyü 113 Ada, 203 Parsel Şevket Bulut 15/10/2025 2025/128 Esas Adıyaman ili, Sincik İlçesi, Geçitli Köyü, 102 Ada, 2 parsel Mehmet Geçit 15/10/2025 2025/130 Esas Adıyaman ili, Sincik İlçesi, Aksu Köyü 102 Ada, 39 Parsel Abuzer Türk İsmail Kaya 15/10/2025 2025/132 Esas Adıyaman ili, Sincik İlçesi, Sakız Köyü 130 Ada, 56 Parsel Saadet Kaymak 15/10/2025

2025/123 Esas Adıyaman ili, Sincik İlçesi, Balkaya Köyü 104 Ada, 68 Parsel Mahmut Gülen 15/10/2025 2025/125 Esas Adıyaman ili, Sincik İlçesi, Arıkonak Köyü, 113 Ada, 166 Parsel Abuzer Doğan AbuzerKuzu, Ayten Alan, Dilek Tamberk, Mehmet Doğan Ramazan Doğan Selçuk Doğan Zahide Güneş 15/10/2025 2025/127 Esas Adıyaman ili, Sincik İlçesi, Geçitli Köyü 103 Ada, 1 parsel Mehmet Geçit 15/10/2025 2025/129 Esas Adıyaman ili, Sincik İlçesi, Aksu Köyü 102 Ada, 37 Parsel Yusuf Kırmalı 15/10/2025 2025/131 Esas Adıyaman ili, Sincik İlçesi, Aksu Köyü 102 Ada, 41 Parsel Yusuf Erdem 15/10/2025

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02291654