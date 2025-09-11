İ L A N

T.C. ORTACA SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/794 Esas

DAVALILAR : AYŞE EŞMELİ

Davacı Savaş SAĞUN tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Miras Nedenli) davasının yapılan yargılamasında;

Davalı Ayşe EŞMELİ'nin açık adresinin tespit edilemediği anlaşıldığından dava dilekçesi, duruşma gün ve saatinin davalıya ilan yolu ile tebliğ edilmesi uygun görülmüştür.

Davacı Mahkememize verdiği dava dilekçesi ile; Muğla ili, Dalaman ilçesi, Narlı Mahallesi, 120 ada, 4 parsel ve 5 parsele konu taşınmazların miras paylaşımı nedeniyle sorunlar çıktığını, davanın kabulü ile müşterek mülkiyetteki taşınmazların satış yoluyla paylaştırılmasına ve payları nispetinde paydaşlara ödenmesine, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalının bu tebligatın gazetede yayınlanmasından YEDİ GÜN sonra dava dilekçesi ve tensip tutanağını tebellüğ etmiş sayılacağı, tebligat tarihinden itibaren İKİ HAFTA içerisinde davaya cevap verebileceğiniz, HMK 128.maddesi uyarınca, süresi içinde cevap dilekçesi vermediğiniz takdirde, davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakâların tamamını inkar etmiş sayılacağınız hususu ihtarıyla Davalı Ayşe EŞMELİ'ye İLANEN tebliğ OLUNUR.

Duruşma günü olan 06/11/2025 günü saat 09:20'de sulh için gerekli hazırlığı yapmanız duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği Davalı Ayşe EŞMELİ'ye İLANEN ihtar ve tebliğ olunur.

İşbu ilan yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yapılmış sayılacaktır.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02292179