T.C. ERZURUM 3. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/03/2026 - 10:00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 10/03/2026 - 10:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/03/2026 - 10:00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 06/04/2026 - 10:00

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/03/2026 - 11:00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 10/03/2026 - 11:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/03/2026 - 11:00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 06/04/2026 - 11:00

Ortaklığın giderilmesi davası sonucunda satışına karar verilen aşağıda değerleri taşınmazlar satışa çıkarılmış olup ayrıntılı görsellerine, tapu kaydına, imar planına ve artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Özellikleri : Erzurum ili, Yakutiye ilçesi, Dere Mah. 867 ada, 45 parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan bahçeli 4 katlı apartman, taban alanı 110m2, her katta iki daire yapılmış bazı katlarda bu daireler içeriden birleştirilerek tek daire olarak kullanılmakta olup binanın asansörü bulunmamaktadır.Dış cephe sıvalı, boyalı ve çatısının galvanizli saç olduğu tespit edilmiştir. Taşınmazın pencereleriahşap doğrama, merdivenler dökme kara mozaik olarak yapılmıştır. Taşınmaz bahçe içerisinde yapılmıştır. Bahçe duvarları beton duvar olarak yapılmış üzerinde demir korkuluk bulunmakta olup bahçe kapısı demir doğrama olarak yapılmıştır.Adresi : Muratpaşa Mah. Köşk Cad. No:18 Yakutiye / ERZURUMYüzölçümü : 205 m2İmar Durumu : Yençok: 24.50 M, Taks: 0.40, Ön Bahçe Mesafesi: 5 mt, Kullanım Kararı: Konut AlanıKıymeti : 4.206.000,00 TLKDV Oranı : %20Özellikleri : Erzurum ili, Yakutiye ilçesi, Topcuoğlu Mah. Aşağı Mumcu Caddesi, 499 ada, 2 parsel sayılı taşınmazda bulunan yapı 160 m2 zemin üstünde 4 katlıKargir Otel, zemin katında toplamda 5 adet dükkan vardır. Üst 3 katın ise otel olarak kullanılmaktadır. Binada asansör bulunmamaktadır. Dış cephe sıvalı, boyalı ve mantolamalı, çatısının galvanizli saç, pencereleri PVC doğrama, merdivenler ve koridor halı kaplamadır.Otel kısmında her katta penceresi olan 6 aydınlık, penceresi olmayan 3 karanlık oda bulunmaktadır. Her katta lavabo banyo ve WC bulunmaktadır. Isınması merkezi sistem katı yakıt (kömür) ile sağlanmaktadır.Adresi : Lalapaşa Mah. Mumcu Cad. No:46 Yakutiye / ERZURUMYüzölçümü : 160,96 m2İmar Durumu :Yençok: 6 KAT, İnşaat Nizamı: BİTİŞİK, Kullanım Kararı: KONUT + TİCARET ALANIKıymeti : 14.299.200,00 TLKDV Oranı : %20

09/09/2025 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

